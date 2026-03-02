«Όμως πρόσφατες ψυχολογικές έρευνες δείχνουν ότι άνθρωποι σαν εμάς δεν είναι «χαλασμένοι» ούτε αντικοινωνικοί» αναφέρει η Isabella Chase.

Την περασμένη εβδομάδα βρέθηκα σε μια συγκέντρωση της γειτονιάς, με ένα ποτό στο χέρι, ακούγοντας κάποιον να περιγράφει με εξαντλητική λεπτομέρεια την πρόσφατη ανακαίνιση της κουζίνας του.

Καθώς περνούσε από τις επιλογές των ντουλαπιών στα χρώματα του αρμόστοκου, ένιωσα εκείνο το γνώριμο σφίξιμο στο στήθος. Όχι ακριβώς άγχος, αλλά κάτι κοντά στη θλίψη για τον χρόνο που χανόταν. Είκοσι λεπτά αργότερα, γλίστρησα προς την πίσω πόρτα χωρίς να χαιρετήσω. Η ανακούφιση ήταν άμεση.

Περπατώντας προς το σπίτι κάτω από τα αστέρια, συνειδητοποίησα ότι είχα περάσει χρόνια νιώθοντας ενοχές για στιγμές σαν κι αυτές. Χρόνια πιστεύοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με μένα επειδή έβρισκα περισσότερη χαρά στη σιωπή παρά στο να συζητώ για τον καιρό ή τα σχέδια του Σαββατοκύριακου. Όμως πρόσφατες ψυχολογικές έρευνες δείχνουν ότι άνθρωποι σαν εμάς δεν είναι «χαλασμένοι» ούτε αντικοινωνικοί. Απλώς σταματήσαμε να παίζουμε την εξαντλητική παράσταση ότι η επιφανειακή κουβέντα έχει μεγαλύτερη αξία από τη δική μας ήρεμη μοναξιά.

Η επιστήμη πίσω από την προτίμηση στη μοναχικότητα

Οι ψυχολόγοι έχουν εντοπίσει σαφείς διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι εσωστρεφείς και τα ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα επεξεργάζονται τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Οι εγκέφαλοί μας κυριολεκτικά λειτουργούν διαφορετικά.

Βιώνουμε υψηλότερη διέγερση στον προμετωπιαίο φλοιό κατά τη διάρκεια κοινωνικών καταστάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι φτάνουμε πολύ πιο γρήγορα στο όριο της διέγερσής μας από ό,τι οι άλλοι.

Αυτό που για κάποιους είναι αναζωογονητικό, για εμάς είναι εξαντλητικό. Δεν πρόκειται για ελάττωμα χαρακτήρα ούτε για κάτι που πρέπει να «ξεπεραστεί».

Μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ έδειξαν ότι οι άνθρωποι που προτιμούν τη μοναχικότητα συχνά σημειώνουν υψηλότερες επιδόσεις σε δείκτες δημιουργικότητας και αυτογνωσίας. Δεν αποφεύγουν τη σύνδεση. Προστατεύουν τους ψυχικούς τους πόρους για ό,τι έχει πραγματικά σημασία για αυτούς.

Ανακάλυψα ότι είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητο άτομο στις αρχές της δεκαετίας των τριάντα μου, και ξαφνικά όλα μπήκαν στη θέση τους. Ο τρόπος που τα γεμάτα εστιατόρια με έκαναν ευερέθιστη. Το γιατί χρειαζόμουν χρόνο μόνη μετά τη δουλειά για να αποσυμπιεστώ πριν μπορέσω να συνδεθώ ουσιαστικά με τον σύζυγό μου. Η οξεία ευαισθησία μου στον θόρυβο δεν ήταν αδυναμία. Το νευρικό μου σύστημα ήταν απλώς ρυθμισμένο να επεξεργάζεται τα ερεθίσματα πιο βαθιά.

Ποιότητα αντί για ποσότητα στις σχέσεις

Οι άνθρωποι που εκτιμούν τη μοναχικότητα συχνά διατηρούν βαθύτερες και πιο ουσιαστικές σχέσεις από τους ιδιαίτερα κοινωνικούς συνομηλίκους τους.

Μπορεί να έχουμε λιγότερες γνωριμίες, αλλά εκείνες που καλλιεργούμε έχουν βάθος.

Σκέψου τις δικές σου φιλίες.

Πόσοι άνθρωποι σε γνωρίζουν πραγματικά;

Όχι την επιφανειακή εκδοχή σου που μιλά για τηλεοπτικές σειρές και την κίνηση στους δρόμους, αλλά τον αληθινό σου εαυτό με όλες τις αντιφάσεις και τις πολυπλοκότητές του;

Για εμάς που προτιμάμε τη μοναχικότητα, η διατήρηση αυθεντικών συνδέσεων έχει προτεραιότητα έναντι της συσσώρευσης γνωριμιών.

Θα προτιμούσαμε τρεις φίλους που κατανοούν την ανάγκη μας για χώρο παρά τριάντα που απαιτούν διαρκή διαθεσιμότητα.

Αυτή η επιλεκτικότητα δεν είναι σνομπισμός.

Αναγνωρίζουμε ότι η γνήσια σύνδεση απαιτεί ενέργεια, προσοχή και συναισθηματικό εύρος.

Περιορίζοντας τον κοινωνικό μας κύκλο, διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε πραγματικά παρόντες για τους ανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

Έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση.

Οι μελέτες τους έδειξαν ότι οι άνθρωποι μπορούν να διατηρούν περίπου πέντε στενές σχέσεις κάθε δεδομένη στιγμή.

Πέρα από αυτό, η ποιότητα των συνδέσεων μειώνεται σημαντικά.

Όσοι από εμάς προτιμούμε τη μοναχικότητα κατανοούμε διαισθητικά αυτό το όριο.

Η εξάντληση της προσποίησης

Η κοινωνία περιμένει συγκεκριμένες κοινωνικές «παραστάσεις».

Τον ενθουσιώδη χαιρετισμό.

Το ενδιαφέρον για τις καθημερινές, ασήμαντες ενημερώσεις.

Την ικανότητα να διατηρείς μια συζήτηση για το τίποτα συγκεκριμένο.

Για χρόνια, ακολουθούσα κι εγώ το παιχνίδι.

Τελειοποίησα την τέχνη του να φαίνομαι προσηλωμένη, ενώ στο μυαλό μου σχεδίαζα τον βραδινό μου διαλογισμό.

Έμαθα να κάνω διευκρινιστικές ερωτήσεις για θέματα που δεν μου προκαλούσαν κανένα ενδιαφέρον.

Αλλά η προσποίηση είναι εξαντλητική.

Κάθε αναγκαστικό χαμόγελο, κάθε προσποιητό γέλιο, κάθε στιγμή κατασκευασμένου ενθουσιασμού αδειάζει την μπαταρία.

Κάποια στιγμή, πολλοί από εμάς φτάνουμε σε ένα σημείο καμπής, όπου το κόστος της «παράστασης» υπερβαίνει οποιοδήποτε κοινωνικό όφελος.

Δεν πρόκειται για αίσθηση ανωτερότητας ούτε για απαξίωση των ενδιαφερόντων των άλλων.

Οι άνθρωποι απολαμβάνουν ειλικρινά διαφορετικά πράγματα.

Κάποιοι αντλούν ενέργεια από την ανάλαφρη κουβέντα.

Άλλοι χρειάζονται βάθος ή σιωπή για να αναζωογονηθούν.

Κανένα από τα δύο δεν είναι λάθος.

