Δείτε το πρόγραμμα των ξεναγήσεων που θα πραγματοποιηθούν δωρεάν το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026.

Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει όλο τον Μάρτιο, δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, καθώς και χώρους πολιτισμού και τέχνης της πόλης.

Κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την Αθήνα μέσα από θεματικούς περιπάτους και οργανωμένες επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας, με πρωτοβουλία της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Ιστορικής Ανάδειξης της Πόλης των Αθηνών, Αρτέμιδος Σκουμπουρδή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Αγορά και το Λύκειο του Αριστοτέλη, περιπάτους στο ιστορικό κέντρο και στους λόφους γύρω από την Ακρόπολη, καθώς και θεματικές διαδρομές αφιερωμένες στη βυζαντινή, οθωμανική και νεότερη Αθήνα.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται ξεναγήσεις σε σημαντικά μουσεία της πόλης, όπως το Μουσείο Μπενάκη, η Εθνική Πινακοθήκη, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Νομισματικό Μουσείο και το Μουσείο Αλέκος Φασιανός, καθώς και ειδικές θεματικές ξεναγήσεις, όπως περιπάτους αρχιτεκτονικής, φιλοσοφίας, street art και ιστορικές διαλέξεις.

Οι ξεναγήσεις έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώρες και σημεία συνάντησης, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ανά δράση.

Για να διασφαλίσετε τη θέση σας, θα πρέπει να καλέσετε στο 6976897493, Δευτέρα – Παρασκευή, 11.00 – 15.00.

* Το εισιτήριο εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπου προβλέπεται, επιβαρύνει τους συμμετέχοντες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ξεναγήσεων που θα πραγματοποιηθούν τον Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

Αθηναϊκή Τριλογία: Πανεπιστήμιο – Ακαδημία – Βιβλιοθήκη

10:30 | Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28)

Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 50 άτομα)

Αρχαία Αγορά

10:30 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Ανδριανού

Ξεναγός: Τζέμμα Οικονομοπούλου (έως 40 άτομα)

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Άρεως 10)

Ξεναγός: Αρετή Βασδάρη (έως 25 άτομα)

Βυζαντινή Αθήνα

11:00 | Σημείο συνάντησης: Βιβλιοθήκη Αδριανού

Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 40 άτομα)

Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της Αθήνας – από το Σύνταγμα στο Χίλτον

10:15 | Σημείο συνάντησης: Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη στη Βουλή

Ξεναγός: Έλενα Σουλιώτη (έως 40 άτομα)

Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών – Υπαίθρια Γλυπτοθήκη

11:00 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Κοιμητηρίου, Τέρμα της οδού Αναπαύσεως

Ξεναγός: Μιχάλης Γιοχάλας (έως 40 άτομα)

Περίπατος στο Ωρολόγιο του Κυρρήστου – Αέρηδες, Μενδρεσέδες & Φετιχιέ Τζαμί

10:30 | Σημείο συνάντησης: Πύλη Αθηνάς Αρχηγέτιδος, Ρωμαϊκή Αγορά

Ξεναγός: Ιωάννα Κατοχιανού (έως 40 άτομα)

Το φιλοσοφείν στην Αρχαία Αγορά

10:30 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Αποστόλου Παύλου

Ξεναγός: Ειρήνη Κουμπούρα (έως 40 άτομα)

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

Μουσείο Μπενάκη

17:00 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας)

Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 30 άτομα)