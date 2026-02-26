«Κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημάρχου» είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπακογιάννης.

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Κώστας Μπακογιάννης στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Κατά τη διάρκεια δημοτικού συμβουλίου ο Κώστας Μπακογιάννης κατηγόρησε τον δήμαρχο Αθηναίων ότι ασχολείται με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και όχι με τις υποχρεώσεις του στον δήμο.

«Κύριε δήμαρχε σας μεταφέρουμε τη φωνή των Αθηναίων με την ελπίδα ότι θα ακούσετε. Έλεος πια με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβανόμαστε ότι μονοπωλεί τον χρόνο σας όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημάρχου».

{https://www.facebook.com/reel/894676080134735?locale=el_GR}