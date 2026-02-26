«Σήμερα στη Γενεύη συνεχίζουμε το έργο μας στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας» ανέφερε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας.

Οι αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ συναντώνται αυτή την ώρα στη Γενεύη στον πλαίσιο διμερών συνομιλιών για τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ανακοίνωσε στα social media, ότι η συνάντηση με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ έχει ξεκινήσει.

«Σήμερα στη Γενεύη συνεχίζουμε το έργο μας στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Έχει ξεκινήσει μια διμερής συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία, με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ. Από την ουκρανική πλευρά, μαζί μου στην αντιπροσωπεία σήμερα είναι οι Ντάβιντ Αρακάμια, Ολέξιι Σομπολέφ και Ντάρινα Μάρτσακ. Μαζί με την οικονομική ομάδα της κυβέρνησης, θα εργαστούμε διεξοδικά πάνω στο πακέτο ευημερίας: μηχανισμούς οικονομικής στήριξης και ανάκαμψης της Ουκρανίας, μέσα για την προσέλκυση επενδύσεων και πλαίσια μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Επιπλέον, μαζί με τον Ντέιβιντ, θα συζητήσουμε τις προετοιμασίες για τον επόμενο γύρο τριμερών διαπραγματεύσεων με τη ρωσική πλευρά - είναι απαραίτητο να συγχρονίσουμε τις θέσεις μας πριν από αυτό το στάδιο. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η ανθρωπιστική οδός και το ζήτημα των πιθανών ανταλλαγών. Αναμένουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την επιστροφή των πολιτών μας. Εστιάζουμε σε πρακτικές λύσεις. Θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης] ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ουμέροφ.

{https://twitter.com/rustem_umerov/status/2027000727009161529}

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε από την πλευρά του ότι είχε μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από τις διμερείς συνομιλίες ενώ οι δυο τους συζήτησαν και για τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του επόμενου φύρου των συνομιλιών με την Ρωσία, που αναμένεται να γίνει τον Μάιο.

«Αναμένου η συνάντηση αυτή να δημιουργήσει την ευκαιρία να ακολουθήσουν συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών] ανέφερε ο Ζελένσκι.

