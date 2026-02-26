Το πρώτο σχόλιο της κυβέρνησης μετά τη δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Εμπιστευόμαστε εν συνόλω τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και δεν τις σχολιάζουμε», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, στην πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης αναφορικά με τη δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τα πυρά του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη- λέγοντας ότι «δεν έχει λογική» το σχόλιο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί ήττας της κυβέρνησης- αλλά και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός «θέλει να το γυρίσει σε εισαγγελέας ή δικαστής».

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής, ότι η δικαστική απόφαση αποτελεί τεράστια ήττα για την κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε στο EΡΤnews: «Δεν έχει λογική αυτός ο χαρακτηρισμός που επέλεξε ο κ. Ανδρουλάκης. Ας αποφασίσουν στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα την αξιωματική αν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. Εμείς την εμπιστευόμαστε εν συνόλω, σε όλες τις αποφάσεις και δεν τις σχολιάζουμε».

Επίσης, κλήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για τη δικαστική απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός επεσήμανε πως «δύο τη γλίτωσαν γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο», ο «ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός», «ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης».

«Αφού απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την ετυμηγορία των πολιτών, ίσως έχει αποφασίσει να το γυρίσει σε δικαστής ή εισαγγελέας. Δυστυχώς, δεν προλαβαίνει. Έχει ξεπεράσει το όριο για να δώσει για το δικαστικό σώμα», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να κουνά το δάχτυλο και να κάνει υποδείξεις για το κράτος δικαίου είναι ο πρωθυπουργός των 13-0 και των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Επανειλημμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η συγκεκριμένη δίκη για τις υποκλοπές και η απόφαση αφορά ιδιώτες. Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για τους κοινούς στόχους του Predator και της ΕΥΠ, αποκρίθηκε: «Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ούτε από τη σημερινή απόφαση». «Έγινε η δίκη από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης», συμπλήρωσε και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει κάνει «όλες τις δέουσες ενέργειες για την αυστηροποίηση του νομικού καθεστώτος των επισυνδέσεων» και έχει λάβει «όλα τα μέτρα για ένα πιο λειτουργικό, θωρακισμένο πλαίσιο».

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να μετατρέψει τη Βουλή και τη δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο και μια αέναη διαδικασία εξεταστικών επιτροπών», προκειμένου να αντικαταστήσει «την ένδεια πολιτικών θέσεων και κοστολογημένων προτάσεων».

Τέλος, ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση θα αποδεχθεί το αίτημα για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή και για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής, που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σε περίπτωση που θεωρεί ότι υπάρχουν νέα στοιχεία, εδώ είμαστε να ακούσουμε την πρότασή του», δήλωσε. «Να κατατεθεί το αίτημα, να διαβαστεί, να δούμε ποια είναι τα νέα στοιχεία που επικαλείται», συμπλήρωσε. «Δεν υποβαθμίζουμε την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα μετατρέψουμε την πολιτική ζωή σε ατελείωτο δικαστήριο γιατί θέλει η αντιπολίτευση να καλύψει τα δικά της κενά», πρόσθεσε.

Στην Ελλάδα ο Μακρόν

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την Ελλάδα, προκειμένου να ανανεωθεί η Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια, η οποία λήγει εντός τους έτους.

Η ημερομηνία της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου δεν έχει οριστικοποιηθεί. «Θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθούν τα προγράμματα των δύο ηγετών», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

