«Θα συνεχίσω τον αγώνα μέχρι τέλους. Να είστε σίγουροι πως η Δημοκρατία θα νικήσει και θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Ακόμα και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δημητριάδης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του κόμματος, με αφορμή την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό Predator. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την απόφαση «σταθμό», κάνοντας λόγο για «νίκη και δικαίωση» ενός αγώνα που ξεκίνησε όταν προσέφυγε στον Άρειο Πάγο στις 26 Ιουλίου 2022. «Μαζί με εμένα δικαιώνονται και τα θύματα του παρακράτους που δεν κρύφτηκαν και δήλωσαν παρών από την πρώτη στιγμή σε μια μάχη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η απόφαση συνιστά «τεράστια ήττα» για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, αναφέροντας ότι το παρακράτος είχε οργανωθεί από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου και αξιοποίησε πρακτικές που «εκθέτουν τη χώρα και το κράτος δικαίου». Παρά τις «άθλιες συκοφαντίες και τον οργανωμένο πόλεμο», όπως είπε, η παράταξη του ΠΑΣΟΚ «στάθηκε όρθια και πέτυχε μια ακόμη σημαντική νίκη», ενώ ο ίδιος υπογράμμισε ότι «ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους». Προανήγγειλε μάλιστα προσφυγή και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι «η δημοκρατία θα νικήσει και στο τέλος θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει την διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, καθώς και τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής. Όπως υποστήριξε, η προηγούμενη εξεταστική «χειραγωγήθηκε» και νέα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που δεν κλήθηκαν στο Πλημμελειοδικείο, θα πρέπει να καταθέσουν. «Μια νέα εξεταστική επιτροπή μπορεί να φέρει στο φως επιπλέον στοιχεία. Όσοι δεν έδωσαν δικαστικό αγώνα, ας έρθουν να μας πουν γιατί κρύφτηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=6rgFxkufXSU}

Όλη η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Η σημερινή απόφαση για την υπόθεση του predator είναι μια απόφαση σταθμός που αποτελεί νίκη και δικαίωση ενός αγώνα, που ξεκίνησα τη στιγμή που πέρασα το κατώφλι του Αρείου Πάγου στις 26 Ιουλίου 2022. Μαζί με εμένα δικαιώνονται και τα θύματα του παρακράτους που δεν κρύφτηκαν, που δήλωσαν παρόντες από την πρώτη στιγμή σε μια μάχη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας. Η απόφαση αυτή όμως είναι πάνω από όλα μια τεράστια ήττα της Ν.Δ. και της κυβέρνησης. Είναι μια ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου. Και που αξιοποίησε σκοτεινές πρακτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές, εκθέτοντας την πατρίδα μας και το κράτος δικαίου στη χώρα μας.

Παρά τις άθλιες συκοφαντίες και τον οργανωμένο πόλεμο που δέχτηκα και δεχτήκαμε από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι, αλλά πετύχαμε μια ακόμα σημαντική νίκη σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Όλα αυτά ήρθαν ως συγκεκριμένα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο στον χειρισμό αυτής της υπόθεσης.

Σήμερα κάποιοι πανηγυρίζουν, παρόλο που έμειναν μόνο στα λόγια. Θα συνεχίσω αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους, πραγματικά μέχρι τέλους, και για αυτό να είστε σίγουροι. Πρώτα κρίθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο νόμος Τσιάρα ως αντισυνταγματικός, τώρα ήρθε μια ακόμα νίκη. Μπροστά μας έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο αγώνας συνεχίζεται και δεν τελειώνει. Παρά λοιπόν τις προσπάθειες της κυβέρνησης, η Δημοκρατία θα νικήσει και στο τέλος θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται ακόμη και ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Δημητριάδη. Μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης, θα ζητήσουμε τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, προκειμένου να τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός, αλλά και για να απολογηθεί για την απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Επίσης θα καταθέσουμε αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει στην ακροαματική διαδικασία, καθώς η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή κρίθηκε ότι χειραγωγήθηκε. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που το αποκαλύπτουν. Η κατάθεση λοιπόν του αιτήματός μας για νέα Εξεταστική θα γίνει με την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης, για αυτό ζητώ την επιτάχυνσή της.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Χρήστο Κακλαμάνη, τη Φλώρα Ταμπάκη, τον Μανώλη Βελεγράκη. Τον Νίκο Αλιβιζάτο για την τεράστια συνεισφορά του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και για τα ζητήματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης ένα θύμα αυτού του νοσηρού παρακράτους, τον Θανάση Κουκάκη, που έδωσε και αυτός ένα μεγάλο αγώνα με επιμονή για να φτάσουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται, χαίρομαι πολύ για τη σημερινή απόφαση, μια απόφαση που εκθέτει την ηγεσία της δικαιοσύνης για την αρχειοθέτηση της απόφασης και να είστε σίγουροι ότι η Δημοκρατική Παράταξη δεν κινείται βάσει πολιτικών κριτηρίων, αλλά βάσει αρχών και αξιών που κάνουν πάντα τη στάση της να είναι ακλόνητη.

Αυτή λοιπόν η δικαστική προσπάθεια, αυτός ο αγώνας δεν είναι μια προσωπική επιλογή. Είναι μια επιλογή για τη δημοκρατία, για το κράτος δικαίου και πάνω από όλα για την πατρίδα μας, για να αποδείξουμε στην Ελλάδα του 2026 ότι η χώρα μας είναι μια κανονική Ευρωπαϊκή χώρα και ότι ποτέ κανένας δεν θα ξαναδιανοηθεί εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος της Δημοκρατίας να οργανώσει τέτοιες σκοτεινές, παρακρατικές και επιζήμιες πρακτικές για την πατρίδα μας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ξεκινάμε με έναν κύκλο ερωτήσεων όπου θα απαντάει ο Πρόεδρος, ή οι νομικοί συμπαραστάτες του που έχουν και εικόνα των νομικών ζητημάτων.

Μ. ΜΙΧΑΗΛ: Με δεδομένη τη μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης, την οποία καταγγείλατε για άλλη μια φορά τώρα στην ομιλία σας κύριε Ανδρουλάκη, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι μετά και την απόφαση πρόκειται να αλλάξει;

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και όσοι αγωνίζονται και όχι όσοι λείπουν, ή καταθέτουν τα όπλα. Σήμερα φτάσαμε εδώ διότι εμείς συνεχίσαμε ένα αγώνα, ένα αγώνα που εκθέτει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Άρα ο αγώνας αυτός θα φέρει αποτελέσματα όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί μέσα από παιχνίδια παρασκηνιακά, είτε μέσω της προστασίας που της παρέχουν μιντιακοί παράγοντες στη χώρα. Αλλά θέλω να τοποθετηθούν και οι δικηγόροι μας που έδωσαν έναν αγώνα και για τα θέματα τα νομικά, αλλά και την ίδια την απόφαση αυτή καθ’ εαυτή για να υπάρχει μια ευρύτερη ενημέρωση όσων μας ακούν.

Π. ΦΩΤΕΙΝΟΣ: Τι σημαίνει αυτή η απόφαση πρακτικά και πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα;

Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η απόφαση σε καθαρά νομικό επίπεδο συνιστά καταδίκη των συγκεκριμένων κατηγορουμένων για τρία πλημμελήματα, τα οποία τα δύο από τα τρία θεωρούνται ότι έχουν τελεστεί κατά συρροή, δηλαδή όσα είναι τα θύματα, τόσες είναι και οι πράξεις. Για αυτό και είδατε ότι υπάρχει μια συνολική ποινή 126 ετών και 8 μηνών, όμως εκτιτέα είναι τα 8, διότι το ανώτερο είδος φυλάκισης που μπορεί να εκτίσει κάποιος για πλημμέλημα είναι 8 χρόνια και είναι εκτιτέα στο σύνολό της. Αυτή είναι η απόφαση σε καθαρά νομικό επίπεδο.

Τώρα οι ευρύτερες συνέπειες της απόφασης είναι πάρα πολλές, διότι το δικαστήριο πέραν των των ποινών τις οποίες κατέγνωσε και οι οποίες θα κριθούν και σε δεύτερο βαθμό και αν παραμείνουν ίδιες συνεπάγονται κράτηση, εγκλεισμό, στέρηση της ελευθερίας, σε κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό από πολιτική άποψη, το δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση έτσι ώστε να διερευνηθούν πλευρές της και πτυχές της, τις οποίες δεν είχε διερευνήσει η Δικαιοσύνη, η εισαγγελική αρχή, μέχρι και το σημείο του πορίσματος του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Ζήση.

Για παράδειγμα, πέραν των αξιοποίνων πράξεων οι οποίες αποδείχθηκαν στο ακροατήριο και για τις οποίες το δικαστήριο στέλνει με σκοπό τη δίωξή τους, στέλνει την ήδη υπάρχουσα υπόθεση να διερευνηθεί το ενδεχόμενο του εγκλήματος της κατασκοπείας, η οποία κατασκοπεία είτε ως απόπειρα, είτε τετελεσμένη μπορεί να τιμωρείται και σε βαθμό κακουργήματος με βάση στοιχεία τα οποία προέκυψαν στην ακροαματική διαδικασία.

Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι η υπόθεση ξανανοίγει. Θα περιμένουμε να δούμε το ακριβές σκεπτικό του δικαστηρίου, να δούμε πώς θα διατυπωθεί δηλαδή το διατακτικό περί παραπομπής και για ποια πράγματα ακριβώς παραπέμπει και τι ακριβώς ζητάει.

Πάντως, όπως το ανακοίνωσε προφορικά ο Πρόεδρος, κάτι το οποίο δεν συνηθίζει, ο Πρόεδρος μας έκανε λόγω της σημασίας της υπόθεσης την επιπλέον χάρη, εντός εισαγωγικών, να μας εξηγήσει ακριβώς το σκεπτικό του, αλλά πρέπει να το δούμε γραπτά. Με βάση αυτά λοιπόν που ανακοίνωσε, ανοίγει η διερεύνηση της υπόθεσης σε βαθμό κακουργήματος και για τους παρόντες κατηγορουμένους και για άλλους συνεργούς τους, μεταξύ των οποίων και για άτομα μυστικών υπηρεσιών, όπως ακούστηκε από τον ίδιο τον Πρόεδρο μέσα στο δικαστήριο. Αυτή είναι η απόφαση.

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ο κ. Κουκλουμπέρης έχει ζητήσει το λόγο.

Δ. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ: Ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε, επειδή αύριο θα βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο στη Βουλή με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, αν θα του πείτε κάτι περισσότερο από όσα τώρα δηλώνετε ότι είναι εκτεθειμένος. Αν δηλαδή θεωρείτε ότι και σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο τίθεται ένα ζήτημα παραίτησής του, εκλογών;

Όπως επίσης ένα δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, έχει κάνει ένα σχόλιο και ο κύριος Τσίπρας για την υπόθεση, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι και από αυτό.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς αύριο έχουμε καταθέσει ερώτηση για τα θέματα που αφορούν στην πράσινη μετάβαση και τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας. Προφανέστατα θα θέσω και το ζήτημα αυτό, κύριε Κουκλουμπέρη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αλλάζει την ατζέντα. Μια απόφαση που ρίχνει φως σε πολλές πτυχές αυτής της υπόθεσης. Γι' αυτό άλλωστε ζητάμε να διεξαχθεί και προ ημερήσιας συζήτηση στη Βουλή, για να μπορούν να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα Κόμματα και η Κυβέρνηση.

Τώρα, όσον αφορά τον κ. Τσίπρα, για το κράτος Δικαίου, ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλά στη χώρα μας, αλλά με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να μιλήσουν όσοι, όταν είχαν την εξουσία στα χέρια τους, το σεβάστηκαν. Σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκει ο ίδιος και έχουμε εμπειρία από το πώς προσπάθησε να ελέγξει τους αρμούς εξουσίας, κάτι που κατάφερε, από ό,τι φαίνεται, με μεγαλύτερη επιτυχία εις βάρος της κοινωνίας μας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θέλω να σας πω ότι όλοι κρινόμαστε καθημερινά και είχαμε ακούσει διάφορα για το νομικό χειρισμό μας για αυτή την υπόθεση. Αν είχα ακούσει κάποιους σε πρώτη φάση και όχι τους δικηγόρους που ανέλαβαν αυτή την υπόθεση, σήμερα η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας με απόφασή της θα είχε αρχειοθετήσει την υπόθεση αυτή. Γι' αυτό καλό θα είναι ο καθένας όταν μιλάει, να κάνει και την αυτοκριτική του.

Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Κακλαμάνη να μας δώσετε ορισμένα στοιχεία παραπάνω σε ό,τι αφορά αυτό το αδίκημα που ξεπροβάλλει σχετικά με την κατασκοπία, πώς στοιχειοθετείται, που στηρίζεται και τι μπορεί αυτό το να προκαλέσει, δηλαδή από εδώ και στο εξής.

Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτή η διαδικασία κράτησε 4 μήνες περίπου, ήταν γύρω στις 40 συνεδριάσεις, ακούστηκαν πάρα πολλά στο ακροατήριο, προσκομίστηκαν πάρα πολλά έγγραφα. Ανάμεσα σε αυτά τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ήταν ότι ανάμεσα στα πρόσωπα τα οποία δέχθηκαν μηνύματα από το Predator και κάποια από αυτά -από ό,τι φαίνεται- τα πρόσωπα το πάτησαν κιόλας, άρα έγινε η παγίδευση, αλλά αν δεν το πάτησαν είναι απόπειρα, είναι πρόσωπα τα οποία είχαν στα κινητά τους ευαίσθητες πληροφορίες, ευαίσθητα στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, είτε αφορούσαν κρατικά μυστικά του κυβερνητικού τομέα, είτε αφορούσαν στρατιωτικά μυστικά, είτε αφορούσαν διπλωματικά μυστικά.

Αυτό λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ποινικού Κώδικα, ούτως ή άλλως στοιχειοθετεί είτε σε απόπειρα, επαναλαμβάνω, είτε ως τετελεσμένη πράξη, εφόσον έχει επέλθει η παγίδευση του τηλεφώνου, το αδίκημα της κατασκοπίας, το οποίο υπό προϋποθέσεις τιμωρείται και σε βαθμό κακουργήματος.

Το Δικαστήριο αυτό δεν είχε την εξουσία να επεκτείνει την κατηγορία σε αυτό, τις διώξεις στη χώρα μας τις ασκεί μόνο ο Εισαγγελέας. Αυτό που μπορεί να κάνει το Δικαστήριο όταν προκύπτουν ενδείξεις αξιόποινων πράξεων στο ακροατήριο, ενώ δικάζει μια υπόθεση, είναι σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας να τη στείλει στην Εισαγγελία, έτσι ώστε η Εισαγγελία να διερευνήσει τόσο για τους παρόντες κατηγορουμένους -έτσι είπε ο Πρόεδρος- όσο και για τυχόν συνεργούς τους, διότι ακούστηκαν διάφορα στη διαδικασία, έχουν γραφτεί στα Μέσα Ενημέρωσης ότι υπάλληλοι της Intelexa ελάμβαναν γνώση αυτών.

Δημοσιογράφος ήρθε και είπε ότι αυτά πήγαιναν και στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Λαμπρόπουλος, αν θυμάμαι καλά, το είπε ότι πηγαίναν και στον κύριο Δημητριάδη. Όλα αυτά ανοίγουν μια βεντάλια περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά για να πούμε ακριβώς σε ποιο βαθμό θα διερευνηθεί η υπόθεση και τι ζητάει το παρόν Δικαστήριο, θα πρέπει να δούμε το σκεπτικό του Προέδρου όταν θα γραφτεί, για να δούμε ακριβώς τι δέχεται και τι και τι στέλνει πίσω στην Εισαγγελία.

Μ. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ: Να συμπληρώσω σε όσα είπε ο συνάδελφος ο Χρήστος Κακλαμάνης ότι στην πραγματικότητα αυτός ο χειρισμός από το σημερινό Δικαστήριο τονίζει αυτό που είπε ο Πρόεδρος και όταν ήρθε να καταθέσει ότι «εγώ είμαι εδώ, υπάρχουν κάποιοι απόντες σε αυτή την υπόθεση, οι οποίοι θα έπρεπε να ήταν στη θέση των μηνυτών και των μαρτύρων». Το ανέφερε και ο Πρόεδρος νωρίτερα ότι κατά τη διερεύνηση ακριβώς πρέπει να εξεταστούν πρόσωπα τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και τα οποία ούτε υπέβαλαν μήνυση, ούτε κλήθηκαν ως μάρτυρες, ούτε στον Άρειο Πάγο, ούτε τώρα και τα οποία απείχαν -σε αντίθεση με τον Πρόεδρο- είτε από προσωπική πολιτική υστεροβουλία, είτε -πράγμα πιο απεχθές κατά τη γνώμη μου- επειδή ασπάζονται ένα αφήγημα που σε κάποια φάση της υπόθεσης αυτής είχε και διαδοθεί ευρέως ως απάντηση στην προσπάθειά μας να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση, ότι έτσι γίνεται στην Ελλάδα και ότι είναι φυσιολογικό Υπουργοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να παρακολουθούνται. Η σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου αποδοκιμάζει ακριβώς αυτή την προσπάθεια να μετατρέψει το κακό, σε κοινότοπο.

Υ. ΚΛΑΠΑ: Κύριε Πρόεδρε ήθελα να σας ρωτήσω τι έχετε σήμερα να απαντήσετε σε όσους κατά καιρούς, κάποιοι και πρόσφατα, σας έχουν ασκήσει κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκατε αυτό το θέμα των υποκλοπών, που σήμερα έχουμε μια απτή δικαστική απόφαση. Κάποιοι μάλιστα άφησαν και αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο κινηθήκατε, άλλοι λένε ότι δεν κινηθήκατε.

Και ένα δεύτερο σκέλος. Τολμώ να σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε αν μέχρι σήμερα μπορείτε να πείτε, να εκτιμήσετε γιατί έγινε απόπειρα παρακολούθησής σας.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτοί που μας και μου άσκησαν κριτική για τοΝ χειρισμό αυτής της υπόθεσης, καλό θα είναι να πουν γιατί πανηγυρίζουν λοιπόν. Διότι η σημερινή απόφαση είναι προϊόν συγκεκριμένων χειρισμών και από εμένα και από τον κ. Κουκάκη και από άλλα θύματα. Άρα ο τρόπος που χειριστήκαμε την υπόθεση αυτή νομικά έφερε αποτελέσματα, για τα οποία πανηγυρίζουν άνθρωποι που μας ασκούσαν κριτική για το νομικό χειρισμό της υπόθεσης. Άρα φάσκουν και αντιφάσκουν.

Ξέρετε, πολλές φορές ο αγώνας είναι μοναχικός και δεν ξέρεις αν θα φέρει αποτελέσματα ή όχι. Γι' αυτό έχω μια αρχή: να κινούμαι αξιακά. Όταν κινείσαι αξιακά, είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Από την πρώτη στιγμή που με ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν υπήρχε δίλημμα μέσα μου. Θα έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω και για την αξιοπρέπειά μου, αλλά πάνω από όλα για την αξιοπιστία του κράτους Δικαίου στη χώρα μας.

Η χώρα μας είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό πρέπει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να καταλάβουν ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μια επιμέρους υπόθεση. Καμία χώρα δεν μπορεί να ευημερήσει οικονομικά και κοινωνικά, αν δεν έχει Δικαιοσύνη που λειτουργεί, Κοινοβούλιο που λειτουργεί εύρυθμα, με έλεγχο και βέβαια κράτος Δικαίου και διάκριση των εξουσιών.

Εμείς λοιπόν κινηθήκαμε αξιακά και νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινείται και ο κάθε δημοκράτης και πατριώτης. Είχατε και ένα άλλο σκέλος όμως στην ερώτησή σας. Είπατε….

κα ΚΛΑΠΑ: Αν σήμερα μπορείτε με κάποιο τρόπο να εκτιμήσετε να για ποιον λόγο.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημα αυτό, Θέλω να σας πω ότι εξ αρχής έχω εκτιμήσει, δεν υπάρχει το σήμερα. Εξ αρχής εκτίμησα το λόγο και το επαναλαμβάνω. Δεν περιμένω κάποια ενημέρωση, περιμένω ένα νομικό χαρτί για να συνεχίσω τον αγώνα μου. Το λόγο τον ξέρω, διότι όταν σε παρακολουθούν από τη μέρα που ξεκινάς την εκστρατεία σου να εκλεγείς Πρόεδρος και σταματάει η παρακολούθηση 2 μέρες μετά που εκλέγεσαι Πρόεδρος, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που διαθέτει στοιχειώδη νοημοσύνη, καταλαβαίνει ποιος ήταν ο λόγος.

Το παρακράτος αυτό ήθελε να με εμποδίσει να εκλεγώ Πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ. Άρα, εμείς τον αγώνα της ενημέρωσης τον κάνουμε γιατί; Όχι για να μάθουμε το λόγο, αλλά για να πάρουμε ένα ακόμα χαρτί που θα μας βοηθήσει στο νομικό μας αγώνα.

Π. ΤΣΙΚΑΛΑΣ: Μεταξύ άλλων, ο Εισαγγελέας διαβίβασε τη δικογραφία για τον πρώην διαχειριστή της Krikel, τον Σταμάτη Τρίμπαλη, για την καθομολογία του ψευδή κατάθεσης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, καθ' υπόδειξη, όπως είπε, του Γιάννη Λαβράνου και του Σωτήρη Ντάλα. Ο Τρίμπαλης στην κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές τόνισε ότι «η δύναμη αυτών των ανθρώπων φάνηκε γιατί πριν την Εξεταστική μου δώσαν κάποιες ερωτήσεις που θα γίνονταν, οι οποίες ήταν ακριβώς ίδιες στην Εξεταστική». Ερωτηθείς από ποιο κόμμα προέρχονταν, είπε 2 φορές περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Το in.gr το προηγούμενο διάστημα αποκάλυψε ότι 3 βουλευτές που ρώτησαν τον Τρίμπαλη ήταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, η Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Άκουσα την πρόθεσή σας για τη σύσταση της νέας Εξεταστικής Επιτροπής, ωστόσο, προτίθεται το ΠΑΣΟΚ να πάρει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση και να αποκαλυφθεί τι συνέβη στην προηγούμενη απόρρητη Εξεταστική και αν ισχύουν βέβαια τα όσα έχει σχετιστεί ο Σταμάτης Τρίμπαλης;

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Μα γι' αυτό ακριβώς παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι τα γεγονότα ακριβώς όπως τα περιγράψατε. Γι' αυτό είπα ότι η ακροαματική διαδικασία έχει αποδείξει ότι χειραγωγήθηκε η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή και μάλιστα όπως είδατε δεν έχουμε ακούσει καμία απάντηση από τους κυβερνώντες γι’ αυτές τις συγκλονιστικές καταγγελίες, οι οποίες μάλιστα έχουν συνοδευτεί με μηνύματα άρα και με αποδείξεις.

Γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε την πρωτοβουλία, μόλις καθαρογραφεί η απόφαση, να γίνει εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή που θα φωτίσει και τις πτυχές αυτές που περιγράψατε.

Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλω να προσθέσω ότι ο κ. Τρίμπαλης, ο οποίος ήταν ουσιαστικά όπως ο ίδιος κατέθεσε και όπως το δικαστήριο δέχθηκε εκ του αποτελέσματος από την απόφασή του, ο «αχυράνθρωπος» του κ. Λαβράνου στην εταιρεία Krikel, είπε και άλλα πράγματα, είπε πάρα πολλά πράγματα στο ακροατήριο, μεταξύ των οποίων ότι δεχόταν διαβεβαιώσεις από τον ίδιο τον κ. Λαβράνου και τους συν αυτώ, ότι «όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα».

Όλα αυτά συγκροτούν αν θέλετε κατά την άποψή μου, όσο και αν θέλω να μιλάω νομικά γιατί χειρίζομαι την υπόθεση νομικά, δεν μπορώ να μη μιλήσω και πολιτικά, συγκροτούν μια δυσώδη υπόθεση η οποία δημιουργεί πραγματικά πολύ δυσάρεστα συναισθήματα σε οποιονδήποτε τη δικάζει, ακόμα και από τη θέση του συνηγόρου.

Διότι είδαμε πώς επιχειρήθηκε να στεγανοποιηθεί πλήρως μια υπόθεση στο στάδιο της προδικασίας όπου δεν υπάρχει δημόσιος έλεγχος, δεν υπάρχει ακροατήριο, δεν υπάρχει δημοσιότητα και πώς τελικά όταν έφτασε στο ακροατήριο είδαμε πόσο δύσκολο ήταν πια να στεγανοποιηθεί.

Πώς δηλαδή το δικαστήριο έφτασε στο σημείο να κάνει την ανάκριση, ως μη όφειλε γιατί τα δικαστήρια δεν πρέπει να κάνουν ανάκριση, αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων από όσα προέκυψαν να κάνει το ίδιο μια ανάκριση η οποία δεν έγινε καθόλου στην προδικασία, να καλέσει επιπλέον μάρτυρες, έστω και αν πολλοί από αυτούς δεν ήρθαν, να ζητήσει επιπλέον έγγραφα.

Όλα αυτά προέκυψαν και από καταθέσεις όπως του κ. Τρίμπαλη, ο οποίος πέραν αυτού που σας είπα κατέθεσε και το εξής απίστευτο, ότι γνώριζε από πριν, μετά από ειδοποίηση του ίδιου του κ. Λαβράνου, το πότε θα έρθει η αστυνομία να κάνει έφοδο στο σπίτι του και μέχρι πού θα φτάσει, αν θα μπει και στο γραφείο ή αν θα μείνει στο σαλόνι κτλ.

Όλα αυτά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι προέρχονται από ένα μάρτυρα καθ’ ομολογία ψεύτη στην Εξεταστική Επιτροπή. Το πρόβλημα είναι και γι' αυτό άλλωστε θεωρώ ότι και ο συνήθως λαλίστατος κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει πει τίποτα επ' αυτού, είναι ότι υπάρχουν τα SMS, τα γραπτά SMS που τους στέλνουν τις ερωτήσεις, τα γραπτά SMS του κ. Ντάλα, του συνεργάτη του κ. Λαβράνου που λέει «είμαστε εδώ με τον Γιάννη, έλα εδώ να πούμε αυτό, θα πεις αυτό, μην ανησυχείς γι' αυτό», που φαίνεται, είναι γραπτές οι αποδείξεις για το πότε έλεγε αλήθεια δηλαδή και πότε έλεγε ψέματα.

Λ. ΜΠΕΘΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι θα αποδοθεί στο τέλος δικαιοσύνη και ότι μετά την απόφαση τη σημερινή του δικαστηρίου ανοίγει ο δρόμος να ενημερωθείτε από την ΕΥΠ και να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κυρία Μπεθάνη, εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πέσει φως σε αυτή την υπόθεση, σε όλες τις πτυχές της και για να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται όσο ψηλά και αν έχουν βρεθεί στην ιεραρχία της χώρας. Αυτό νομίζω είναι καθαρό. Τώρα το θέμα της απόφασης που αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας και του αγώνα μας που κατάφερε να βγει αντισυνταγματικός ο νόμος Τσιάρα, δεν αφορά τη σημερινή απόφαση. Αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ζητά να συμμορφωθεί το κράτος με την απόφαση του Ανωτάτου δικαστηρίου. Άρα ζητά από τον Πρωθυπουργό να εφαρμόσει μια απόφαση που αρνείται να εφαρμόσει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι έχουμε εδώ ένα Πρωθυπουργό ο οποίος από τη μία το παίζει φιλελεύθερος και από την άλλη έχει μια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας την οποία αρνείται να εφαρμόσει. Δηλαδή με τη σημερινή απόφαση βλέπουμε ένα οργανωμένο παρακράτος υποκλοπών. Με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας βλέπουμε ένα Πρωθυπουργό που αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Λοιπόν αυτά δεν τιμούν τη χώρα μας. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει συνέχιση του αγώνα και σε νομικό πεδίο αλλά και σε πολιτικό πεδίο. Και σε πολιτικό πεδίο ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή και γι' αυτόν τον λόγο δεν τιμά την Ελλάδα μια κυβέρνηση που έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο εκθέτοντας τη χώρα μας, προσβάλλοντας αγώνες πολλών γενεών για τη δημοκρατία και θυμίζοντας σκοτεινές εποχές που νομίζαμε ότι είχαμε κλείσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Μ. ΒΕΛΕΓΡΑΡΑΚΗΣ: Σε σχέση με το ερώτημά σας κυρία Μπεθάνη, για τη διαδικασία ενώπιον του ΕΔΑ, είναι στην καρδιά της διαδικασίας ακριβώς το ερώτημά σας. Πρόσφατα λοιπόν είχαμε την απάντηση του Ελληνικού Δημοσίου στην προσφυγή της που υπέβαλε ο Πρόεδρος, όπου εκεί επί ενός ζητήματος που νομίζαμε ότι με βάση όσα ακούστηκαν και στην ακροαματική διαδικασία του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου όπου ε δύο μάρτυρες μέλη της ΑΔΑΕ είπαν ότι ο φάκελος καταστράφηκε, τελικά αυτό το σημείο είναι σκοτεινό.

Επαναλαμβάνω, γνωρίζουμε από την ενημέρωση της ΑΔΑΕ, θυμίζω, τον αριθμό των διατάξεων με τις οποίες παρακολουθήθηκε από την ΕΥΠ ο Πρόεδρος και την περίοδο την οποία έγινε αυτό και μάλιστα και στις απόψεις του Δημοσίου για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας στην αποκάλυψη αυτών των στοιχείων για να καταρριφθεί και μια ακόμη φορά.

Άλλωστε αυτό έχει ακουστεί και στο debate της προεκλογικής εκστρατείας του 2023 από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε πραγματικά για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ωστόσο, επειδή έχει σημασία να δούμε τελικά τι υπήρχε πίσω από τις διατάξεις, αυτό ακόμα αναζητείται και αναζητείται ακριβώς και στο πλαίσιο του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορείς να ασκήσεις κατά τα λοιπά τα σχετικά δικαιώματα.

Έχει μια σημασία και μεταφράζω στα αγγλικά είναι η απάντηση, ωστόσο την μεταφράζω διότι πάλι και εδώ ένα σκοτάδι, μια νέφωση καλύπτει αυτό το ζήτημα. Αναφέρεται: «Καμία τέτοια καταστροφή δεν αναφέρθηκε από την ΕΥΠ στο πλαίσιο της πληροφόρησης που παρείχε η ΕΥΠ στις Εισαγγελικές Αρχές και στην ΑΔΑΕ, ούτε προκύπτει από την έρευνα της ίδιας της ΑΔΑΕ».

Εγώ θέλω ως νομικός παραστάτης και αλλά και ως δημοκρατικός πολίτης αυτή την υπόθεση, καλούμε και την ΕΥΠ και την κυβέρνηση να σταματήσει τις πιρουέτες σε αυτό το θέμα. Να πει πού είναι ο φάκελος, αν υπάρχει ο φάκελος και αν υπάρχει ο φάκελος να τη δώσει, να τον στείλει στην ΑΔΑΕ και η ΑΔΑΕ, το έχει άλλωστε ήδη από το 2024 να τον δώσει στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αυτή είναι η μόνη οδός και αντί ν’ ανακαλύπτονται δικονομικά τερτίπια για να απαντηθεί η προσφυγή του Προέδρου στο ΕΔΑ, θα πρέπει αυτό που είναι στον πυρήνα της υπόθεσης και στον πυρήνα και της ικανοποίησης και της προσβολής που έγινε στον Πρόεδρο να ενεργήσει έτσι και η ΕΥΠ και η κυβέρνηση.

Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αναδεικνύεται νομίζω και η υποκρισία μιας κυβέρνησης που κόβεται για τη Δικαιοσύνη και καταγγέλλει όποιον λέει ότι πρέπει να βελτιωθεί η δικαιοσύνη αλλά η ίδια δεν εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα δεν τις εφαρμόζει μια Υπηρεσία που πολιτικός προϊστάμενος είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό και της υποκρισίας αλλά και της αίσθησης που έχει αυτή η κυβέρνηση για τους θεσμούς.

Μ. ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, είπατε και σήμερα, έχετε πει και στο δικαστήριο ότι υπήρχαν θεσμικοί απόντες, απόντες με θεσμική θέση που δεν ήρθαν να καταθέσουν την άποψή τους. Ποιοι είναι αυτοί; Θα μας πείτε τα ονόματά τους και για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σας ήταν απόντες;

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Καταρχάς περιμένω να τα γράψετε στα ρεπορτάζ σας. Θα πάρετε τον κατάλογο των θυμάτων του Predator και θα δείτε ποιοι πήγαν και ποιοι ήταν απόντες. Θέλω να σας κάνω μια αξιολόγηση. Ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν μπορούν να έχουν ούτε αυτοί που οργάνωσαν το παρακράτος, αλλά ούτε αυτοί που κρύφτηκαν από τον αγώνα για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το σχόλιό μου. Διότι περίμενα περισσότερη γενναιότητα και αίσθηση καθήκοντος από ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, αλλά που φαίνεται ότι εν τέλει δεν έχουμε τα ίδια αντανακλαστικά. Ούτε τον ίδιο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Προσωπικά, δεν μπορώ να φανταστώ σε καμία των περιπτώσεων πώς μπορεί κάποιοι άνθρωποι να διεκδικούν σημαντικούς ρόλους και θέσεις στα πράγματα της χώρας, αλλά να ανήκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Το ποιοι είναι, είναι πολλοί, τους γνωρίζετε, γνωρίζετε ποιοι καταφέραμε αυτή την απόφαση, είμαστε πολύ λίγοι συγκριτικά με τον αριθμό των θυμάτων, καλό θα είναι να ενημερώσετε και τον ελληνικό λαό και για τα πρόσωπα των ανθρώπων που αγωνίστηκαν, αλλά και τα πρόσωπα των ανθρώπων που κρύφτηκαν.

Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θέλω να σας ρωτήσω τι σας κάνει να πιστεύετε ότι μια ακόμη Εξεταστική θα προσφέρει διαλεύκανση σε ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο;

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Θα προσφέρει σίγουρα νέα στοιχεία. Εδώ γίνεται μια μάχη πώς ο προβολέας της Δικαιοσύνης, της Ενημέρωσης θα φέρει και νέες πτυχές που θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Εμείς αυτόν τον αγώνα δίνουμε. Και αυτούς τους μήνες, όλοι που παρακολουθούσαμε τα τεκταινόμενα στο Πλημμελειοδικείο, είδαμε πολλά νέα στοιχεία.

Άρα μία Εξεταστική Επιτροπή που θα κληθούν και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία δεν πήγαν, δεν κλήθηκαν στο Πλημμελειοδικείο, αλλά θα κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή, θα έχουν να συνεισφέρουν νέα στοιχεία. Και τα πρόσωπα που δεν έκαναν δικαστικό αγώνα, ας έρθουν να μας πουν στην Εξεταστική Επιτροπή γιατί κρύφτηκαν.

Όταν λοιπόν στάλθηκε ένας φάκελος όπως ήρθε εμένα σε δεύτερο χρόνο, μετά τις ενέργειες που κάναμε, από την ανεξάρτητη Αρχή και τους ενημέρωνε για κάτι πολύ σοβαρό, γιατί αυτόν τον φάκελο τον κλείδωσαν στο συρτάρι τους και δεν πήγαν στη Δικαιοσύνη; Ας έρθουν λοιπόν στην Εξεταστική Επιτροπή και αυτοί και διάφοροι άλλοι να μας ενημερώσουν, Είμαι σίγουρος ότι θα μπορούμε να βρούμε νέα πολύ χρήσιμα στοιχεία για την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Φ. ΤΑΜΠΑΚΗ: Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα συνολικό σχόλιο για τη διαδικασία για τη δίκη των υποκλοπών, γιατί αυτή είναι που ενδιαφέρει σήμερα, γιατί ήμουν παρούσα από την αρχή της δίκης σε όλες τις συνεδριάσεις και έχω παρακολουθήσει όλες τις μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και τη διαδικασία των εγγράφων που πραγματικά ήταν διαφωτιστική και σχολιάστηκε και από τον Πρόεδρο, δηλαδή ότι τα έγγραφα τα οποία εισφέρθηκαν στη συγκεκριμένη δίκη, έχουν φωτίσει την αλήθεια. Το επισημαίνω αυτό γιατί το αποτέλεσμα αυτής της δίκης δίνει ακριβώς το βήμα, όλα αυτά τα στοιχεία στη συνέχεια να αξιοποιηθούν προκειμένου να κινηθούμε για να διερευνηθεί η υπόθεση περαιτέρω.

Και η συνολική λοιπόν αίσθηση που αφήνει αυτή η δίκη είναι ότι ένα Δικαστήριο και συγκεκριμένα εδώ το μονομελές Πλημμελειοδικείο, και έχει σημασία γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα Δικαστήριο που αποτελείται από ένα και μόνο δικαστή, πλημμελειοδίκη, μπήκε στη διαδικασία πραγματικά να εξετάσει και να επιτρέψει στους μάρτυρες να πουν όλη την αλήθεια και ειδικότερα στους δημοσιογράφους να φέρουν δηλαδή στο φως όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από τις έρευνές τους και έδωσε σημασία σε αυτά τα στοιχεία.

Με αυτόν τον τρόπο έχει επιτραπεί αυτή τη στιγμή να προκύψει η συνολική ιστορία, το πώς δηλαδή όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί για το συγκεκριμένο σκάνδαλο έχουν συμμετάσχει σε αυτό. Για το λόγο αυτό τώρα καλούνται, στη συνέχεια δηλαδή της διαδικασίας, να καταθέσουν ξανά και πρόσωπα τα οποία είναι συνεργοί, στην ήδη δηλαδή υπόθεση η οποία εξετάστηκε και το οποίο προφανώς θα δώσει το απαραίτητο κίνητρο και στις εισαγγελικές Αρχές που θα επιληφθούν εκ νέου, να ερευνήσουν την υπόθεση ως προς τα μέρη τα οποία πλέον μας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Θέλω επίσης να σχολιάσω ότι πραγματικά έχει σταθεί το Δικαστήριο, επέτρεψε το Δικαστήριο να ερευνηθούν και ζητήματα όπως αυτά που αφορούν το θέμα του φυσικού φακέλου της παρακολούθησης του Προέδρου. Και αυτό το οποίο προέκυψε από τη διαδικασία είναι ότι πραγματικά παραμένει εξαιρετικά ασαφές εάν τελικά τον φάκελο αυτό τον έχει δει κάποιος από την ΑΔΑΕ και βέβαια αυτό ανέδειξε και το πόσα ελλείμματα υπήρχαν στους θεσμικούς ελέγχους που έγιναν. Αυτό είναι ένα συνολικό σχόλιο για τη διαδικασία η οποία εξελισσόταν τόσους μήνες στο δικαστήριο.

Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να πω και εγώ συμπληρωματικά και πάνω στην ερώτηση της κας Λαλιούτη από πριν, ότι όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι στη λίστα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι δέχτηκαν μήνυμα Predator και τα οποία δεν πήγαν να κάνουν μήνυση, δεν εμφανίστηκαν και εξ αυτού του λόγου έπαυσε η ποινική δίωξη για τη μία από τις τρεις πράξεις σχεδόν για τους 80 από τους 90 κατηγορουμένους, το Δικαστήριο ζήτησε στην περαιτέρω έρευνα που θα γίνει ο Εισαγγελέας να τους καλέσει να καταθέσουν. Να κληθούν να καταθέσουν δηλαδή ή στρατιωτικοί ή υπουργοί, όλοι να πάνε να πουν τι είχαν στα κινητά τους, αν πάτησαν το μήνυμα, αν δεν το πάτησαν, δηλαδή πράγματα τα οποία περιττό να πω ότι δεν τα έκανε δυστυχώς ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αν και όφειλε να τα κάνει.

Α. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα κ. Πρόεδρε. Θα επιμείνω και εγώ λίγο στην ερώτηση της κας Λιαλιούτη που έκανε προηγουμένως. Είπατε ότι κάποιοι απείχαν, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω από την εμπειρία που έχετε αποκομίσει και από αυτή την υπόθεση συνολικά, αν πιστεύετε ότι αυτοί που απείχαν το έκαναν για λόγους κομματικής επιβίωσης και δικής τους ανέλιξης, ή αν θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει και θέμα εκβιασμού.

Και μία πολύ σύντομη ερώτηση στους νομικούς, επειδή από αυτό εξαρτάται και το θέμα της προ ημερήσιας διάταξης συζήτησης, πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει η καθαρογραφή της απόφασης; Ευχαριστώ.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Σας είπα ποια είναι η άποψή μου για τα δημόσια πράγματα. Δεν μπορώ να μπω σε άλλου τύπου σχολιασμό. Για εμένα, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ότι είναι θύματα ενός παρακρατικού μηχανισμού και που κρύβονται από αυτά που πρέπει να κάνει κάθε δημοκράτης πολίτης, νομίζω δεν πρέπει να έχουν χώρο στη δημόσια ζωή.

Δεν έχω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο, γιατί δεν είναι μόνο οι Υπουργοί της Κυβέρνησης, είναι και άλλα πρόσωπα. Είναι και αυτά, είναι και άλλα πρόσωπα. Άρα μιλάμε για ένα ευρύτερο ζήτημα, που αφορά το πώς ο κάθε πολίτης που κατέχει ένα δημόσιο αξίωμα, μια πολύ σοβαρή θέση, ακόμη και στο στράτευμα, αντιμετωπίζει τέτοιες πτυχές σκοτεινές της δημόσιας ζωής.

Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σε ό,τι αφορά την καθαρογραφή, εντάξει, δεν μπορώ να προβλέψω, δεν γνωρίζω το φόρτο εργασίας του Προέδρου, αν και νομίζω έχει εξαιρεθεί από κάποιες άλλες. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η πράξη είναι παλιά, ξεκινάει από το 2020-2021 και έχει θέματα παραγραφής, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι έτοιμη το συντομότερο δυνατό, σε κάποιες εβδομάδες ενδεχομένως.

Π. ΦΩΤΕΙΝΟΣ: Μία σύντομη ερώτηση, γιατί και στην ανακοίνωσή σας και σήμερα είπατε ότι η απόφαση αυτή εκθέτει την ηγεσία της Δικαιοσύνης. Όμως είναι μία απόφαση της Δικαιοσύνης. Βλέπετε ουσιαστικά δύο πρόσωπα στη Δικαιοσύνη; Έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Ήδη η τοποθέτησή μας για την αναθεώρηση του Συντάγματος έχει να κάνει και με την εμπειρία μας. Γι' αυτό ζητάμε αλλαγή του τρόπου επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Διότι μία ηγεσία της Δικαιοσύνης που επιλέγεται από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, νομίζουμε ότι μπορεί σε πολλές περιπτώσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίσαμε, να μην χειριστεί υποθέσεις πολύ κρίσιμες, που αφορούν τον πυρήνα του κράτους με την ευαισθησία που θα έπρεπε.

Γι' αυτό προτείνουμε μέσω της εμπειρίας μας να υπάρξει αυτή η τροποποίηση στο Σύνταγμα. Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη, γιατί αυτή είναι η ουσία κ. Φωτεινέ, υπάρχει, αλλά έχουμε και εμπειρία και όχι μόνο τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την προηγούμενη Κυβέρνηση. Υπάρχει εμπειρία στη χώρα αυτή και πρέπει βάσει αυτής της εμπειρίας όλοι μας, όσοι θέλουμε να κάνουμε τη χώρα κανονική ευρωπαϊκή χώρα, να κάνουμε συγκεκριμένες θεσμικές επιλογές.

Θέλουμε να αλλάξει το άρθρο 86; Είναι μία επιλογή. Θέλουμε να υπάρχει μία τετραετία από την αφυπηρέτηση των δικαστικών μέχρι να πάρουν δημόσια θέση ή όποια δημόσια θέση, ώστε να μην υπάρχουν σκιές σε επιλογές τέτοιων προσώπων; Εγώ ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός τα είχε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και δεν τα υλοποίησε ποτέ, παρά τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ.

Ξέρω ότι έλεγε ότι θέλει να αλλάξει το άρθρο 86, αλλά το χρησιμοποίησε σε κάθε περίπτωση που ερχόταν δικογραφία στη Βουλή για να προστατέψει τους Υπουργούς του. Άρα εδώ μιλάμε για μία κρίση εμπιστοσύνης λογική από τους πολίτες. Το ότι τα ίδια τα πρόσωπα πριν γίνουν εξουσία καταγγέλλουν τους προηγούμενους (Τσίπρα – Καμμένο) έρχονται στην εξουσία, κάνουν τα ίδια και χειρότερα.

Εμείς λοιπόν τι λέμε; Σήμερα έχουμε μία συγκεκριμένη ατζέντα για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ώστε η χώρα μας και μέσω αυτής της εμπειρίας, αλλά και των προηγούμενων εμπειριών που υπάρχουν σε σοβαρές δικαστικές υποθέσεις όπως είναι η Novartis, να γίνουμε μία κανονική χώρα που θα υπάρχει διάκριση των εξουσιών, εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης, εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου, κράτος Δικαίου σε βάθος και όχι κάθε τρεις και λίγο να υπάρχει αυτή η κρίση εμπιστοσύνης από τους πολίτες, που είναι απολύτως λογική, με τα αποτελέσματα και τα βιώματα που έχουμε τα τελευταία χρόνια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση για την παραγραφή θέλω να κάνω γιατί είναι σημαντικό.

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Να ολοκληρώσει ο κ. Αντωνόπουλος και θα την κάνετε μετά. Είναι νομικό ζήτημα αυτό ….

Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω εκτός από τα θεσμικά κοινοβουλευτικά βήματα που θα κάνετε και προαναγγείλατε, σκοπεύετε να κάνετε και συγκεκριμένες και μηνύσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία έχετε βάλει στο κάδρο των ευθυνών; Ευχαριστώ.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει βάσει όλων των δεδομένων και των στοιχείων που προκύπτουν μέσα από αυτή τη διερεύνηση της υπόθεσης που γίνεται και θα γίνουν όπως πρέπει, όταν πρέπει. Νομίζω ο μέχρι σήμερα χειρισμός της υπόθεσης αυτής, αποδεικνύει ότι έχουμε διανύσει με σωστό τρόπο όλη αυτή τη διαδρομή.

Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλω να σας πω το εξής, επειδή σε αυτή την υπόθεση έχουν ακουστεί…. Συχνά στα νομικά για από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν νομικά, ακούγονται και ανοησίες. Δεν το κρίνω αυστηρά, παρά μόνο όταν κρύβουν από πίσω κακοβουλία ή αν θέλετε όταν είναι υποβολιμαίες.

Εδώ λοιπόν έχει ακουστεί κατά κόρον το ζήτημα αν μήνυσε ο Ανδρουλάκης και ποιους μήνυσε. Σε αυτό εδώ το κτίριο ήρθε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών που χειριζόταν τότε την προκαταρκτική έρευνα, ο κ. Σπυρόπουλος, τον Σεπτέμβριο του 2022. Του καταθέσαμε μία μηνυτήρια αναφορά, πάνω από 30 σελίδες, στις οποίες περιγράφαμε τρεις αξιόποινες πράξεις σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ των οποίων και αυτή που σήμερα ζητάει το Δικαστήριο εκ των υστέρων να ελεγχθεί. Και γράψαμε μέσα ότι ένοχοι για αυτές τις πράξεις, είναι ή η επιχειρησιακή ηγεσία ή η φυσική ηγεσία της ΕΥΠ ή οι πολιτικοί της προϊστάμενοι, όσο ψηλά και αν φτάνουν αυτοί και αυτοί οι οποίοι την επόπτευαν.

Και ζητούσαμε να κληθούν και να καταθέσουν, να εξεταστούν όλοι ονομαστικά, οι οποίοι συγκροτούσαν τότε και την φυσική ηγεσία αλλά και την πολιτική ηγεσία και τους προϊσταμένους εποπτεύοντες της ΕΥΠ. Στη συνέχεια ξεκίνησε και έγινε μία προκαταρκτική έρευνα…. Ξέρετε, στις κακουργηματικές πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, δεν χρειάζεται να κάνεις έγκληση με χαρτόσημο, είναι μία περιττή ενέργεια. Αυτά τα οποία έπρεπε να τα έχει κάνει ο Ανδρουλάκης, τα έχει κάνει.

Ξεκίνησε, λοιπόν, μία προκαταρκτική εξέταση από τον κ. Σπυρόπουλο και την κα Τριανταφύλλου, η οποία έκανε διεξοδικότατη έρευνα, δικαστικές συνδρομές, καταθέσεις μαρτύρων, ουσιαστικά ό,τι δικάζαμε σήμερα, ό,τι ήρθε στη διαδικασία, ήρθε από τις έρευνες που είχαν κάνει ανεξάρτητες Αρχές και αυτοί οι δύο Εισαγγελείς.

Ανάμεσα λοιπόν σε όλους όσοι είχαν καταθέσει, υπήρχαν και κάποιοι που δεν είχαν καταθέσει. Μπορείτε να ψάξετε να τους βρείτε ποιοι είναι αυτοί από τους συναδέλφους σας που κάνουν δικαστικό ρεπορτάζ.

Όπως ξέρουμε εμείς στην ποινική δικηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν καλούνται ως μάρτυρες, καλούνται στο τέλος ως ύποπτοι. Έτσι γίνεται. Μία λοιπόν ωραία μέρα, τον Νοέμβριο του 2023, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αποφάσισε να αφαιρέσει την έρευνα από τους δύο εισαγγελείς, ενώ εγώ διάβαζα στα ρεπορτάζ ότι επίκειται η κλήση υπόπτων.

Την πήρε -καλώς την πήρε- και την έδωσε στον κ. Ζήση, τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η έρευνα λόγω του επείγοντός της και να επιταχυνθεί. Αυτό το οποίο έγινε τους επόμενους έξι μήνες μέχρι το καλοκαίρι του '24 που εξέδωσε το πόρισμά του ο κ. Ζήσης, κατά την άποψή μου ως νομικού, δεν ήταν ούτε αναβάθμιση ούτε επιτάχυνση.

Και ξέρετε πώς αποδεικνύεται αυτό; Αποδεικνύεται από τη διαδικασία που κάναμε στο ακροατήριο, διότι η διαδικασία στο ακροατήριο χρειάστηκε να κάνει όλα όσα δεν έκανε ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Να ζητήσει, για παράδειγμα, τις κινήσεις της κάρτας του υποτιθέμενου κρεοπώλη, που ήταν και υποψήφιος βέβαια με Ακροδεξιό Κόμμα -υποψήφιος βουλευτής, δεν ήταν απλά κρεοπώλης- κάλεσε μάρτυρες της Intellexa που δεν τους είχε καλέσει κανείς.

Έκανε ανακριτικές ενέργειες, επαναλαμβάνω, το πλημμελειοδικείο που δεν οφείλει να τις κάνει. Θα έπρεπε να έχει πάει έτοιμη η υπόθεση και τώρα την ξαναστέλνει πίσω να την ξαναψάξουν την υπόθεση, διότι απλά δεν είχε ψαχτεί επαρκώς.

Αυτή είναι η απάντηση στο αν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε όλα όσα έπρεπε να κάνει νομικά. Σε όσους είτε το αγνοούν, που το δέχομαι, είτε κακόβουλα και υποβολιμαία για να δημιουργούν εντυπώσεις, κάνουν ότι το αγνοούν.

Φ. ΤΑΜΠΑΚΗ: Μόνο συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο κύριος Κακλαμάνης, ο λόγος που τονίζουμε στα σημερινά μας σχόλια για τη διαδικασία ότι ήταν μία διαδικασία πολυτελής και πραγματικά προέκυψαν πάρα πολλά καινούργια στοιχεία είναι ακριβώς για να γίνει κατανοητό ότι από όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει και από τα έγγραφα και από τις μαρτυρικές καταθέσεις, είμαστε σε θέση στη συνέχεια αυτά ακριβώς τα στοιχεία να τα πάρουμε και να ζητήσουμε να ερευνηθεί ξανά οποιαδήποτε πτυχή της υπόθεσης δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς.

Δηλαδή οποιοδήποτε καινούργιο στοιχείο το οποίο δεν έχει ήδη αξιολογηθεί μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να ζητήσουμε με μία πιο στέρεα βάση την έρευνα της υπόθεσης ξανά. Αυτό είναι που πρέπει κάποιος να συγκρατήσει. Και αυτό βέβαια είναι ένα αμέσως συνδεόμενο θέμα με το γεγονός ότι οι ενέργειες του κυρίου Ανδρουλάκη από την αρχή της διαδικασίας περιλαμβάνουν την έρευνα της υπόθεσης ως προς όλα τα πρόσωπα τα οποία πιθανόν έχουν συμμετοχή.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Αντωνόπουλε, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους δικηγόρους μου, γι' αυτό τους ευχαρίστησα. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι αυτοί έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Είχα τη βούληση, αυτοί σχεδίασαν και αυτοί οργάνωσαν όλη αυτή τη νομική στρατηγική.

Αν είχα ακούσει αυτούς που ήθελαν να χειριστούν αυτή την υπόθεση με συγκεκριμένους στόχους εις βάρος και εμού και του ΠΑΣΟΚ, το είπα στην αρχή να το επαναλάβω, σήμερα αυτή η υπόθεση θα ήταν στο αρχείο. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζω να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που κατάφεραν με τις νομικές τους ενέργειες τα συγκεκριμένα αποτελέσματα για τα οποία πανηγυρίζουν και πολλοί οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε.

Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Νομίζω είναι σημαντικό όσοι πανηγυρίζουν να έχουν τη μεγαλοψυχία να αποδίδουν τα του Καίσαρα τω Καίσαρι και να αναδεικνύουν ότι τίποτα από αυτά δεν θα είχε γίνει σήμερα αν ο Νίκος Ανδρουλάκης ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είχε πάει να αποκαλύψει το σκάνδαλο και να κινήσει όλες τις νομικές ενέργειες όπου σε όλες δικαιώθηκε ως τώρα και σήμερα μπορεί η ελληνική κοινωνία να αντιλαμβάνεται και να γνωρίζει ότι υπήρξε πραγματικά απειλή του πολιτεύματος.

Το ότι εδώ είχαμε στην ουσία την παρακολούθηση όχι ενός προσώπου, ενός πολύ μεγάλου μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ενός πολύ μεγάλου μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου, αναδεικνύει μία προσπάθεια ελέγχου του πολιτικού συστήματος. Από κάποιους έγινε, κάποιοι ιδιώτες ένα πρωί έφτασαν να το κάνουν μόνοι τους, κάποιοι τους βάλανε; Εδώ είναι το θέμα της λογοδοσίας που πρέπει να υπάρξει, της διαφάνειας και του αγώνα τον οποίο και το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος θα πάνε μέχρι τέλους όπως έχουν πει. Για το θέμα της παραγραφής που έθεσε ο κύριος Στεφανόπουλος, δεν υφίσταται θέμα παραγραφής, οι πράξεις είναι του '20-'21, παραγράφονται το '28-'29, δεν υπάρχει θέμα, θα έχει γίνει ο δεύτερος βαθμός μέχρι τότε. Κανένας κίνδυνος παραγραφής.

Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει παραγραφή όταν έχουμε ήδη κάνει τον πρώτο βαθμό στα πέντε χρόνια, να υπάρξουν άλλα τρία. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Πείτε το. Κύριε Στεφανόπουλε, μετά απλά κάντε και ένα σχόλιο που εκκρεμεί το θέμα των ελληνικών δικαστηρίων, να ολοκληρώσει για το θέμα της ΑΔΑΕ, απλά μετά κάποιος να το απαντήσει.

κ.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, δύο τα ερωτήματα. Το πρώτο είναι σχετικά με την ΑΔΑΕ. Λόγω εγγράφου που έστειλε επιστολής που ενημέρωσε ο κύριος Μπακάλης, αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ, δόθηκε η δικογραφία στον Άρειο Πάγο τις ημέρες που ήταν να κάνουν έλεγχο. Η ΑΔΑΕ είχε πάρει παραγγελία εισαγγελική από τον κύριο Σπυρόπουλο και την κυρία Δούλα.

Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό δεν θα το σχολιάσω, διότι ήταν απόφαση του Αρείου Πάγου, όπως δικαιούται να...

κ.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πολιτικό το ερώτημα ….

Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Εγώ σχολιάζω την πληρότητα της ανάκρισης, η οποία αποδείχθηκε από τη διαδικασία στο ακροατήριο ότι ήταν ελλιπέστατη.

κ.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό. Απλά το ερώτημα αυτό πάει στον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή είναι και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μπακάλης είναι αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ, αν δεν απατώμαι. Ο κύριος Μπακάλης ενημέρωσε την κυρία Αδειλίνη και πήγε η δικογραφία τότε στον κύριο Ζήση. Η ΑΔΑΕ εμπίπτει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Βουλής. Η Βουλή θα εξετάσει τυχόν ευθύνες...

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Έχουμε πει ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια τα οποία υπάρχουν, προκειμένου να αποδειχθεί τι συνέβη και να διαλευκανθεί. Νομίζω είναι πάρα πολύ σαφές. Είπε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, απλά για να κλείσουμε, είπε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ότι θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο που μας δίνει η νομοθεσία και που μας δίνει κοινοβουλευτικά το Σύνταγμα, προκειμένου να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Είπε πολύ συγκεκριμένα ότι θα πάει μέχρι τέλους. Κύριε Βελεγράκη, μόνο το σχόλιο στον κύριο Φωτεινό για το ζήτημα του πού βρισκόμαστε σε σχέση με την εκκρεμότητα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, και μετά να κλείσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να ολοκληρώσουμε.

Μ.ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ: Απάντησε το ελληνικό δημόσιο. Έχουμε μέχρι τις 7 Απριλίου για να υποβάλουμε το υπόμνημά μας, ο σχολιασμός επί της απάντησης του ελληνικού δημοσίου. Νομίζω θα το κάνουμε και νωρίτερα.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μήνυμα νομίζω είναι σαφές. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ τη νομική κάλυψη, όλους τους δικηγόρους όλων των θυμάτων που έδωσαν μάχη στο δικαστήριο αυτό. Και βέβαια, το ξαναλέω, τον συνάδελφό σας τον Θανάση Κουκάκη, ο οποίος με την επιμονή του και τη συνέπειά του κι αυτός εδώ έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Κ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Και καλό είναι να υποβληθούν και ερωτήματα και στους υπόλοιπους για ποιο λόγο δεν κινήθηκαν νομικά τώρα που έχουμε μια εξέλιξη δικαστική. Νομίζω ότι είναι το εύλογο και δημοσιογραφικά.



