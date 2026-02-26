Οι Σοσιαλδημοκράτες της Φρεντέρικσεν προηγούνται στις δημοσκοπήσεις στη Δανία.

Πρόωρες εκλογές στη Δανία προκήρυξε η πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρεντέρικσεν. «Πρότεινα στον βασιλιά Φρειδερίκο να διεξαχθούν οι εκλογές στις 24 Μαρτίου», είπε σε συνεδρίαση της Βουλής.

Οι κάλπες στη Δανία αναμενόταν να στηθούν το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου. Η απόφαση να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές πιθανότατα βασίστηκε στην άνοδο των ποσοστών των Σοσιαλδημοκρατών της Φρεντέρικσεν στις δημοσκοπήσεις, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας, σημειώνει το Politico.

Η Δανή πρωθυπουργός έκανε έμμεση αναφορά στην ένταση μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσινγκτον κατά την ομιλία της στη Βουλή και τόνισε πως η υπηρεσιακή- πλέον- κυβέρνησή της θα παραμείνει σε επαγρύπνηση έως τις εκλογές του Μαρτίου.

«Παρότι τώρα διεξάγεται προεκλογική εκστρατεία στη Δανία, ο κόσμος εκεί έξω δεν περιμένει. Όπως όλοι ξέρουν, η σύγκρουση για τη Γροιλανδία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Σαφώς η κυβέρνηση θα συνεχίζει να φροντίζει για τα συμφέροντα της Δανίας», υπογράμμισε.

Στις δημοτικές εκλογές του περασμένου Δεκεμβρίου οι Σοσιαλδημοκράτες υπέστησαν ήττα, όμως τα ποσοστά του κόμματος αυξάνονται στις δημοσκοπήσεις, χάρη στην παθιασμένη υπεράσπιση της κυριαρχίας της Δανίας από τη Φρεντέρικσεν. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το κόμμα της θα έπαιρνε το 22% των ψήφων στις εκλογές, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από την Πράσινη Αριστερά.

Αυτή τη στιγμή η Φρεντέρικσεν είναι επικεφαλής ενός κυβερνητικού συνασπισμού με τους Φιλελεύθερους και τους Μετριοπαθείς, αλλά πολλοί από τους προοδευτικούς υποστηρικτές των Σοσιαλδημοκρατών ζητούν μεγαλύτερη συνεργασία με τα Αριστερά κόμματα. Στα εγχώρια πολιτικά ζητήματα, οι Σοσιαλδημοκράτες δέχονται κριτική για την εντεινόμενη στεγαστική κρίση και για τη δεξιά στροφή που θεωρείται ότι έχουν κάνει.

Στην ομιλία της, η πρωθυπουργός αρνήθηκε να αναφέρει με ποιον θα επιδιώξει να κυβερνήσει αν κερδίσει στις εκλογές, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να σκεφτεί το ίδιο εύκολα μια νέα συνεργασία με το «πολιτικό κέντρο» ή μια συμμαχία με την Αριστερά. «Δεν αποκλείω τίποτα εκ των προτέρων», τόνισε.