Αύξηση 8,7% στα έσοδα κατέγραψε ο ΟΤΕ στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 916,3 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ενισχύθηκε κατά 2,3% και διαμορφώθηκε στα 351,1 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή άνοδο των εσόδων από System Solutions, στη θετική δυναμική των υπηρεσιών λιανικής σταθερής και στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στις υπηρεσίες κινητής.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 5,2% στο τρίμηνο, ενώ καταγράφηκε ρεκόρ προσθηκών 60 χιλ. νέων συνδρομητών συμβολαίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδρομητική βάση. Στη λιανική σταθερή, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,6% στο δ’ τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς την αυξημένη υιοθέτηση FTTH που υποστηρίχθηκε από την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών, τη διψήφια ανάπτυξη στις υπηρεσίες τηλεόρασης και την αυξανόμενη χρήση της λύσης Fixed Wireless Access (FWA).

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων αποσβέσεων, απομειώσεων και επιβαρύνσεων που συνδέονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης, ανήλθαν σε 557,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 65,4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, εξέλιξη που συνδέεται με τη σημαντική άνοδο των εσόδων. Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει ότι οι συνεχιζόμενες εξοικονομήσεις, ιδιαίτερα στο κόστος προσωπικού, λειτούργησαν αντισταθμιστικά απέναντι σε μέρος των αυξήσεων.

Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε σε 38,3% έναντι 40,7% στο δ’ τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης συνεισφοράς δραστηριοτήτων χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους και ειδικότερα της αύξησης των εσόδων από System Solutions. Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ανήλθαν σε 217,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,0% σε σχέση με τα 205,3 εκατ. ευρώ ενός έτους πριν, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας.

Σε επίπεδο ανταμοιβής μετόχων, ο ΟΤΕ προτείνει για το 2026 συνολικό ποσό 532 εκατ. ευρώ, το οποίο επιμερίζεται σε μέρισμα 355 εκατ. ευρώ και πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών περίπου 177 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε συμφωνίες παραχώρησης. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,8777 ευρώ και, εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026. Διευκρινίζεται ότι οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής δεν δικαιούνται μέρισμα και, κατά συνέπεια, το ποσό που τους αναλογεί θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, σημειώνει ότι το 2025 επιτεύχθηκαν οι στόχοι της εταιρείας με ισχυρές λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις, αποδίδοντας την αύξηση εσόδων και EBITDA στις επιδόσεις σε σταθερή, κινητή και ICT, καθώς και στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι στη λιανική σταθερή ανεστράφη η τάση των προηγούμενων ετών, με επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης έπειτα από τέσσερα χρόνια, εξέλιξη που, όπως αναφέρει, συνδέεται με την ταχεία επέκταση του FTTH, το ρεκόρ νέων συνδρομητών οπτικής ίνας και τις ισχυρές επιδόσεις στην τηλεόραση.

Για το 2026, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα διατηρήσει την ηγετική του θέση και θα συνεχίσει να υλοποιεί τις στρατηγικές του προτεραιότητες, με έμφαση στις επενδύσεις σε προηγμένα δίκτυα και στο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σταθερής, ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης. Η εταιρεία αναμένει συνέχιση της ανάπτυξης στη σταθερή, με ώθηση από την αυξανόμενη υιοθέτηση FTTH και τη δυναμική του FWA, ενώ στη κινητή προβλέπει διατήρηση της ισχυρής τάσης, καθώς επεκτείνεται η κάλυψη του 5G Stand Alone και παραμένει θετική η δυναμική στις υπηρεσίες συμβολαίου. Στο ICT, τα έσοδα από System Solutions αναμένεται να συνεχίσουν να ενισχύονται από τη ζήτηση για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, με την εταιρεία να προβλέπει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του EBITDA περίπου στο 3%.

Στους στόχους για το 2026, ο ΟΤΕ τοποθετεί τις ελεύθερες ταμειακές ροές σε περίπου 750 εκατ. ευρώ, με την παραδοχή ότι η διαδικασία δημοπράτησης για τη χορήγηση του φάσματος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2027, ενώ εξαιρώντας συγκεκριμένους θετικούς έκτακτους φορολογικούς παράγοντες, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένονται στο εύρος 570–580 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις (CAPEX) προβλέπεται να διαμορφωθούν περίπου στα 600 εκατ. ευρώ, καθώς συνεχίζεται η ανάπτυξη της υποδομής FTTH και η επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, τόνισε ότι η ενισχυμένη κερδοφορία και η αυξημένη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου. Όπως ανέφερε, η επιτάχυνση των επιδόσεων στο τέταρτο τρίμηνο αποτυπώνει τη θετική πορεία τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, με αιχμή την ιστορική επίδοση στις νέες συνδέσεις FTTH και το ρεκόρ προσθηκών συνδρομητών συμβολαίου στην κινητή. Υπογράμμισε ακόμη ότι ο ΟΤΕ διατηρεί με διαφορά την ηγετική του θέση στις υποδομές οπτικών ινών και στα δίκτυα νέας γενιάς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συνεχείς επενδύσεις σε δίκτυα FTTH και 5G Stand Alone, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και την περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια. Όπως δήλωσε, ο ΟΤΕ εισέρχεται στο 2026 με ξεκάθαρη στόχευση στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, στη διατήρηση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου για αυξημένο μέρισμα και ενισχυμένο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.