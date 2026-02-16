H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη, εκπροσώπων της Kυβέρνησης και του Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Grant Thornton σε μία πρωτοφανούς συμμετοχής εκδήλωση με πάνω από 800 συμμετοχές στην Κρήτη παρουσίασε τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τον ρόλο της Κρήτης στο νέο παραγωγικό και επενδυτικό μοντέλο της χώρας. Η εκδήλωση «Unlocking the Next Decade of Growth: Embracing Technology, Investment, and Global Expansion», υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς και στρατηγικού διαλόγου, όπου, με τη συμμετοχή θεσμικών εκπρόσωπων, επιχειρηματικών φορέων και στελεχών της αγοράς, επιβεβαιώθηκε ο ρόλος της Κρήτης ως δυναμικός πυλώνας του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη, εκπροσώπων της Kυβέρνησης και του Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σημαντικών εκπροσώπων της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος, Μαρία Νικόλτσιου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι στην Κρήτη, έναν τόπο που, παρότι γεωγραφικά βρίσκεται στο νότο, στην πράξη αποτελεί κέντρο ανάπτυξης και προοπτικής. Στο νησί υλοποιείται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών — από τον ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι έως την ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα — το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και βελτιώνει την ασφάλεια, μειώνει το κόστος και αναβαθμίζει την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Η Κρήτη συνεισφέρει πάνω από το 5% στον εθνικό πλούτο και διαθέτει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, από τον πρωτογενή τομέα έως την καινοτομία, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Στόχος μας είναι, μέσα από το σύνολο των πολιτικών μας, να στηρίξουμε το νησί ώστε να απελευθερώσει πλήρως τη δυναμική του.»

Ο κ. Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο κ. Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: «Η επόμενη δεκαετία ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία απαιτεί συνδυασμό τεχνολογικής ωριμότητας, επενδυτικής στρατηγικής και θεσμικής σταθερότητας. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και εξωστρεφούς παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα».

Ο κ. Κώστας Κανακαράκης, Assurance Partner της Grant Thornton και ένας εκ των δύο επικεφαλής των Γραφείων στην Κρήτη και τη Ρόδο

Ο κ. Κώστας Κανακαράκης, Assurance Partner της Grant Thornton και ένας εκ των δύο επικεφαλής των Γραφείων στην Κρήτη και τη Ρόδο, καλωσορίζοντας με τη σειρά του τους παρευρισκόμενους, δήλωσε: «Η Κρήτη διαθέτει ισχυρή επιχειρηματική βάση και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης την επόμενη δεκαετία. Στόχος μας είναι να στεκόμαστε σταθερά δίπλα στις τοπικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση, τεχνολογία και νέες αγορές».

Στη συνέχεια, και μετά τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, παρουσιάστηκαν δύο σημαντικές έρευνες της Grant Thornton, τα βασικά συμπεράσματα των οποίων προσφέρουν πολύτιμα εφόδια για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και εξωστρεφούς επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Ο κ. Κώστας Καζάς, Partner & Advisory Leader της Grant Thornton, μαζί με τον Δρ. Παναγιώτη Πρόντζα, Partner και Head of Strategy and Investments της Grant Thornton, ανέδειξαν τις δυνατότητες αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδυτικά σχέδια με αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από την παρουσίαση της έρευνας με τίτλο «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης μέσω Αναπτυξιακών Προγραμμάτων». Ακολούθησε η παρουσίαση της έρευνας «Οι Τάσεις της Τεχνολογίας στο Ελληνικό Επιχειρείν» από την κ. Ρένα Κονόμη, Principal, Head of Intelligent Automation Services, Technology της Grant Thornton εστιάζοντας στον ρόλο της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης ως κρίσιμων παραγόντων παραγωγικότητας και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.

Η κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος Χαλκιαδάκης Α.Ε, ο κ. Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton και η κ. Μαρίτα Καράτζη, President & CEO MK Hotel Collection

Στο πάνελ συζήτησης, με θέμα: «Τα Κομβικά Ζητήματα της Εγχώριας Οικονομίας και οι Προκλήσεις του Επιχειρηματικού Τοπίου», συμμετείχαν ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κ. Μαρίτα Καράτζη, President & CEO MK Hotel Collection, και η κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος Χαλκιαδάκης Α.Ε, ενώ την συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος Grant Thornton Consulting. Κατά τις τοποθετήσεις τους, οι ομιλητές ανέδειξαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την ελληνική επιχειρηματικότητα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Grant Thornton επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει τον στρατηγικό διάλογο και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής, τεχνολογικά ώριμης και εξωστρεφούς ελληνικής οικονομίας, με την Κρήτη να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη μετάβαση αυτή.