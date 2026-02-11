Η διετής συμφωνία ΟΠΑΠ - Allwyn για τεχνογνωσία και στρατηγικές υπηρεσίες, η Grant Thornton, η Pandora Invest II, η Philotimo Ventures II και έρχονται «πανευρωπαϊκές» κυρώσεις για το ξέπλυμα χρήματος

Διετής συμφωνία ΟΠΑΠ με Allwyn.

Το «πράσινο φως» για τη σύναψη δύο συμβάσεων με τη συνδεδεμένη εταιρεία Allwyn International AG, που αφορούν τη μεταβίβαση τεχνογνωσίας και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, άναψε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ. Η βασική σύμβαση αφορά δικαιώματα εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας και έχει διάρκεια δύο ετών, με επίκεντρο τον κλάδο των τυχερών παιγνίων και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Για τη μεταφορά και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, η Allwyn International AG θα λαμβάνει μηνιαία κατ’ αποκοπή αμοιβή 200.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις. Σε ορίζοντα διετίας, το τίμημα της συμφωνίας διαμορφώνεται στα 4,8 εκατ. ευρώ. Η χορήγηση της απαιτούμενης ειδικής άδειας στηρίχθηκε σε έκθεση αξιολόγησης της Deloitte, η οποία εξέτασε τη δικαιοσύνη και την εύλογη φύση των οικονομικών και συμβατικών όρων. Σύμφωνα με την έκθεση, το συμφωνηθέν royalty fee κινείται εντός των ορίων της αγοράς, βάσει διεθνών συγκρίσεων στον κλάδο των τυχερών παιγνίων, και αντανακλά τη στρατηγική σημασία της παρεχόμενης τεχνογνωσίας για την ΟΠΑΠ και τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Παράλληλα, εγκρίθηκε και δεύτερη σύμβαση με την Allwyn International AG για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διάρκειας δύο ετών. Το αντικείμενο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στρατηγικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, από τον σχεδιασμό και τις τεχνολογίες πληροφορικής και παιγνίων έως τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τις νομικές και χρηματοοικονομικές συμβουλές. Η αμοιβή θα υπολογίζεται σε ωριαία βάση, με τιμές που κυμαίνονται από 200 έως 1.500 ευρώ ανά ώρα, ανάλογα με τη βαθμίδα του συμβούλου, χωρίς να έχει τεθεί ανώτατο συνολικό όριο. Και για τη δεύτερη αυτή συναλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη έκθεση της Deloitte, η οποία κατέληξε ότι οι όροι της σύμβασης είναι δίκαιοι και εύλογοι για την ΟΠΑΠ και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος. Η ειδική άδεια που χορηγήθηκε θα έχει ισχύ έξι μηνών.

Η Grant Thornton

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Grant Thornton για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 83,53 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Η άνοδος αποδίδεται στη διεύρυνση του πελατολογίου και στην αυξημένη ζήτηση για ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,87 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15%, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 23,07 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 21%, με ρυθμό υψηλότερο από την αύξηση του κύκλου εργασιών, γεγονός που άσκησε πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας. Το μικτό περιθώριο υποχώρησε ελαφρώς, αντανακλώντας το αυξημένο λειτουργικό κόστος, κυρίως λόγω υψηλότερων αμοιβών προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον για εξειδικευμένα στελέχη. Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε 53,87 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 10,07 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ανήλθαν σε 29,55 εκατ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου Grant Thornton ανήλθαν σε 27,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, σε επίπεδο κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια της Grant Thornton διαμορφώθηκε στο 197%.

«Πανευρωπαϊκές» κυρώσεις για το ξέπλυμα χρήματος

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA) σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, με στόχο την εναρμόνιση των κυρώσεων και των διοικητικών μέτρων για παραβάσεις των κανόνων για το ξέπλυμα χρήματος (AML/CFT) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαβούλευση αφορά πρότυπα που εξειδικεύουν στους δείκτες αξιολόγησης της σοβαρότητας των παραβάσεων, τα κριτήρια για τον καθορισμό χρηματικών κυρώσεων ή την επιβολή διοικητικών μέτρων, καθώς και τη μεθοδολογία για την εφαρμογή περιοδικών χρηματικών ποινών, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640. Βασικός στόχος της AMLA είναι να διασφαλιστεί ότι παρόμοιες παραβάσεις αξιολογούνται με ενιαίο τρόπο από όλες τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών και ότι τα μέτρα επιβολής είναι αναλογικά, αποτελεσματικά και αποτρεπτικά. Σύμφωνα με την εκτελεστική σύνοψη του εγγράφου, το προτεινόμενο πλαίσιο εισάγει μια κλιμακωτή διαδικασία τριών σταδίων. Σε πρώτο στάδιο προβλέπεται η εκτίμηση της σοβαρότητας της παράβασης βάσει κοινών δεικτών, ακολουθεί η κατάταξή της σε τέσσερις κατηγορίες αυξανόμενης βαρύτητας και, τέλος, ο καθορισμός του ύψους των κυρώσεων ή των διοικητικών μέτρων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση εποπτικής κρίσης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το ειδικό πλαίσιο κάθε υπόθεσης.

Η AMLA επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη κενών που έχουν εντοπιστεί στις έως σήμερα εθνικές πρακτικές επιβολής, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από κατακερματισμό και άνιση εφαρμογή, ιδίως στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Για τον λόγο αυτό προχώρησε σε νέα διαβούλευση, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί σχετική εργασία από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις των μη χρηματοπιστωτικών φορέων θα ληφθούν επαρκώς υπόψη. Η δημόσια διαβούλευση αφορά άμεσα και την Ελλάδα, καθώς τα προτεινόμενα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα θα εφαρμόζονται ενιαία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω εθνική εξειδίκευση. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές εποπτικές αρχές, καθώς και οι υπόχρεες οντότητες που δραστηριοποιούνται τόσο στον χρηματοπιστωτικό όσο και στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, θα υπάγονται στο ίδιο πλαίσιο αξιολόγησης παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων με εκείνο που θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ. Η εναρμόνιση αυτή αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο επιβολής προστίμων και διοικητικών μέτρων στην Ελλάδα, περιορίζοντας τις αποκλίσεις από άλλες ευρωπαϊκές πρακτικές και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα του συστήματος επιβολής. Στη διαβούλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος στο παρελθόν είχε περιορισμένη συμμετοχή σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές διαδικασίες. Δικαίωμα υποβολής απόψεων έχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται «υπόχρεες οντότητες» βάσει του πλαισίου για το ξέπλυμα χρήματος, όπως δικηγόροι, λογιστές, μεσίτες ακινήτων και έμποροι αγαθών υψηλής αξίας, καθώς και νεότερες κατηγορίες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εποπτείας. Παράλληλα, στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν επαγγελματικές ενώσεις, εποπτικές και δημόσιες αρχές, αλλά και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος φορέας ή φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να καταθέσει τεκμηριωμένες παρατηρήσεις μέσω της επίσημης πλατφόρμας της AMLA. Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 9 Μαρτίου 2026. Μετά την ολοκλήρωσή της, η AMLA θα αξιολογήσει τα σχόλια των συμμετεχόντων και θα οριστικοποιήσει το σχέδιο προτύπων, το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της νέας ενιαίας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

H Pandora Invest II

Στη σύσταση της Pandora Invest II Ανώνυμη Εταιρεία προχώρησε χθες η διοικητική ομάδα της Premia Properties. H Pandora Invest II συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ. Την εταιρεία συνέστησαν δύο εταιρικά σχήματα. Το πρώτο είναι η σουηδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης VIA FUTURA AB, με έδρα τη Στοκχόλμη, η οποία εκπροσωπήθηκε κατά τη σύσταση από τον Ηλία Γεωργιάδη. Το δεύτερο είναι η Premia Properties η οποία εκπροσωπήθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού της συμβουλίου, Κωνσταντίνο Μαρκάζο. Ειδικότερα, η Premia Properties κατέβαλε το ποσό των 17.500 ευρώ και έλαβε 17.500 μετοχές, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 70% του μετοχικού κεφαλαίου. Η σουηδική εταιρεία VIA FUTURA AB κατέβαλε 7.500 ευρώ και απέκτησε 7.500 μετοχές, που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 30% της εταιρείας. Η Pandora Invest II θα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των επενδύσεων και της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, με κύρια δραστηριότητα την αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων ακινήτων. Παράλληλα, στις δευτερεύουσες δραστηριότητές της περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία.

Η Philotimo Ventures II

Στις αρχές Δεκεμβρίου είχαμε ενημερώσει για τη σύσταση της Philotimo Ventures Μονοπρόσωπη ΑΕ από δύο γνωστά μέλη της ελληνικής ομογένειας και της ελληνικής κοινότητας της Μασαχουσέτης στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, τον Drake G. Behrakis και τον Elias Nikolaos Manolis, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή παρουσία στο The Hellenic Initiative (THI). Η εταιρεία καταχωρήθηκε με έδρα τα Γρεβενά και συστάθηκε από την αμερικανική Philotimo Ventures LLC, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 3 εκατ. ευρώ, το οποίο κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των δύο ιδρυτών, με τον Drake G. Behrakis να κατέχει το 50% και τον Elias Manolis το υπόλοιπο 50%. Χθες, σύμφωνα με το ΓΕΜΗ, συστάθηκε και η Philotimo Ventures II Μονοπρόσωπη ΑΕ, με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Κύρια δραστηριότητά της είναι η λειτουργία ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων, ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται η παροχή εναλλακτικών μορφών διαμονής, η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, καθώς και η αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, προβλέπεται η διαχείριση ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, διευρύνοντας περαιτέρω το αποτύπωμα της εταιρείας στον κλάδο του real estate. Υπενθυμίζεται ότι ο Drake G. Behrakis είναι ιδιοκτήτης της Marwick Associates, ιδιωτικής εταιρείας επενδύσεων ακινήτων με ισχυρή παρουσία στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ και μακρά εμπειρία στο asset management, ενώ ο Elias Manolis δραστηριοποιείται επιχειρηματικά επί σειρά ετών στον χώρο της εστίασης.