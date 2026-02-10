Κλείδωσε ο καιρός την Τσικνοπέμπτη σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Έντονα άστατος καιρός θα επικρατήσει την Τσικνοπέμπτη σε όλη τη χώρα καθώς, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη θα υπάρξουν απανωτές κακοκαιρίες που θα χαλάσουν τα σχέδια για σούβλες και κρεατικά.

Όπως ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, όσον αφορά την Αττική, ο καιρός θα είναι άστατος τις πρωινές ώρες. Ωστόσο, θα υπάρξει ένα άνοιγμα του καιρού που θα ευνοήσει το μεσημεριανό ψήσιμο ενώ και πάλι από το απόγευμα αναμένεται επιδείνωση του καιρού και νέο κύμα με βροχές και καταιγίδες.

Στη Δυτική Ελλάδα μετά το πρωί της Τσικνοπέμπτης ο καιρός θα χαλάσει με έντονα φαινόμενα ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται «άνοιγμα» του καιρού μέχρι και το απόγευμα - βράδυ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για την Τσικνοπέμπτη, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά και τη δυτική Κρήτη, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ .

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα απο τα κανονικά.