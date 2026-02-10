Μετά την Στρατηνάκη και η ...Κεραμέως!

Νεύρα έχει προκαλέσει στην κυβέρνηση η υπόθεση Παναγόπουλου.

Όχι μόνο για τον ρόλο της Άννας Στρατινάκη που παρέμεινε Γενική Γραμματέας στο υπουργείο Εργασίας από το 2019- 2024.

Εκνευρισμό έχει προκαλέσει σε ορισμένα στελέχη στο Μαξίμου και η απροθυμία ορισμένων υπουργών να απαντούν στις επικρίσεις που δέχονται. Έτσι – από ότι λένε- από την ώρα που έσκασε το σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης στην ΓΣΕΕ την προηγούμενη εβδομάδα η αρμόδια υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως εμφανίστηκε μόλις χθες, την Δευτέρα.

Αλλά και όταν βγήκε δημόσια δεν κατάλαβαν τι απάντησε σαφώς για ποιο λόγο μετέφερε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε πρόγραμμα εθνικών πόρων.

E.Σ.