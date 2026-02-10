Ο Καραχάλιος ζητάει να αποσύρει το νέο όνομα του κόμματός του γιατί το έχει κατοχυρωμένο! - Ο δανεισμός στον ...Λοβέρδο!

Κατ΄ αρχήν ήταν η ΟΝΝΕΔ που δήλωσε πως το σύνθημα του Στέφανου Κασσελάκη «Το Αύριο είναι Αύριο» το είχε χρησιμοποιήσει πρώτη από το 2019!

Τώρα έρχεται ο Νίκος Καραχάλιος και του ζητάει να αποσύρει το νέο όνομα του κόμματός του "Δημοκράτες" γιατί το έχει κατοχυρωμένο! Από το 2021, μάλιστα! Και απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη αν δεν το πράξει.

Μας πληροφορεί και κάτι άλλο ο Ν. Καραχάλιος. Πως το όνομα «Δημοκράτες» το έχει δανείσει στον Ανδρέα Λοβέρδο με την προϋπόθεση να του το επιστρέψει.

Μύλος!

Ή μάλλον ...Παρατράγουδα!

Β.Σκ.