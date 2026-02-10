Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ ο καιρός σήμερα 10 Φεβρουαρίου θα είναι άστατος, κατά περιόδους νεφελώδης με βροχές κατά διαστήματα και στο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο, καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά από το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες πιθανώς στην κεντρική Μακεδονία να είναι πρόσκαιρα έως νωρίς το πρωί κατά τόπους έντονες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί και βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια-παράκτια ως το μεσημέρι 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Λίγα χίονια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές οι οποίες πιθανώς έως το μεσημέρι να είναι κατά τόπους ισχυρές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 πρόσκαιρα έως το πρωί στα θαλάσσια- παράκτια 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι και στα νότια βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσκαιρα το πρωί στις Κυκλάδες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και μετά το μεσημέρι στις Κυκλάδες βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κατά τόπους το πρωί στα Δωδεκάνησα καταιγίδες. Από το απόγευμα και στα βόρεια βελτίωση του καιρού.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ πρόσκαιρα έως το μεσημέρι στα βορειότερα τμήματα 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 πρόσκαιρα νωρίς το πωρί στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 11 βαθμούς Κελσίου.