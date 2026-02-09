Οι πατάτες δεν χρειάζονται πάντα χώμα για να μεγαλώσουν. Αντίθετα χρειάζονται οπωσδήποτε σκοτάδι και υγρασία.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αναρωτηθεί αρκετές φορές αν αυτές οι «ξεχασμένες» πατάτες τρώγονται... ακόμα.

Σίγουρα φαίνονται λίγο παράξενες, αλλά μπορείτε να φάτε με ασφάλεια πατάτες που έχουν φυτρώσει; Ή μήπως πρέπει απλώς να τις πετάξετε στα σκουπίδια;

Η σύντομη απάντηση είναι ότι - ναι, οι πατάτες που έχουν φυτρώσει είναι συνήθως ασφαλείς για κατανάλωση. Ωστόσο, καλό είναι να αφαιρέσετε αυτές τις μικρές προεξοχές πριν τις μαγειρέψετε.

Το Southern Living μίλησε με τον Bryan Silness, αναπληρωτή διευθυντή έρευνας και ανάπτυξης στην Kraft Heinz, για να μάθουμε πώς να μαγειρεύουμε με ασφάλεια πατάτες που έχουν φυτρώσει.

Είναι ασφαλείς για κατανάλωση οι πατάτες με φύτρες

Ναι, οι πατάτες που έχουν φυτρώσει είναι τεχνικά ασφαλείς για κατανάλωση, αλλά θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τις φύτρες ή τυχόν αποχρωματισμούς.

«Οι φύτρες περιέχουν συγκεντρώσεις γλυκοαλκαλοειδών, ενώσεων που όταν καταναλωθούν σε μεγάλη ποσότητα μπορούν να προκαλέσουν ορισμένες τοξικές αντιδράσεις», εξήγησε ο Silness.

Οι πατάτες περιέχουν φυσικά γλυκοαλκαλοειδή, αλλά το φύτρωμα και ο πράσινος χρωματισμός υποδηλώνουν αύξηση αυτών των ενώσεων και υψηλότερο κίνδυνο τοξικών αντιδράσεων, όπως εμετός και στομαχικές διαταραχές. Η αφαίρεση των «ματιών» και το ξεφλούδισμα της πατάτας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της έκθεσης.

Πότε πρέπει να πετάξετε πατάτες που έχουν βλαστήσει

Οι ιδανικές πατάτες είναι σφιχτές και έχουν ωραία - όχι «τσαλακωμένη» - φλούδα.

Αν και μια πατάτα μπορεί ακόμη να καταναλωθεί μετά την αφαίρεση μικρών φυτρών, καλό είναι να ελέγχετε και τη γενική της κατάσταση. Μερικές φορές είναι πράγματι προτιμότερο να την πετάξετε: «Αν είναι μαλακή στην αφή ή φαίνεται μαραμένη ή ζαρωμένη, πετάξτε την», είπε ο Silness.

Αν κόψετε μια πατάτα και δείτε ότι είναι πράσινη, θα πρέπει επίσης να την πετάξετε. «Μπορεί να μην οφείλεται στα γλυκοαλκαλοειδή, αλλά στη χλωροφύλλη και τη σολανίνη που αναπτύσσονται όταν οι πατάτες εκτίθενται στο φως μετά τη συγκομιδή».

Προσοχή! Αν η πατάτα έχει βγάλει ρίζες, πετάχτε την. Αν πρόκειται απλώς για «μάτια» ή μερικές ατέλειες, μπορούν να κοπούν και η πατάτα να σωθεί.

Γιατί βγάζουν φύτρες οι πατάτες;

Όλα αυτά σχετίζονται με το από πού προέρχονται οι πατάτες και τι χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Οι πατάτες δεν χρειάζονται πάντα χώμα για να μεγαλώσουν όπως άλλα φυτά και τρόφιμα, αλλά χρειάζονται σκοτάδι και υγρασία.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν μια πατάτα δεν βρίσκεται στο χώμα αλλά σε ένα σκοτεινό και υγρό μέρος - και αυτό περιλαμβάνει και το ντουλάπι της κουζίνας σας - μπορεί να φυτρώσει. «Νομίζει» ότι βρίσκεται στο έδαφος και κάνει τη δουλειά της, δηλαδή αναπτύσσεται.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης των πατατών;

Οι πατάτες χρειάζονται αέρα για να «αναπνέουν», ακόμη και κατά την αποθήκευση. Γι’ αυτό συχνά πωλούνται σε διχτυωτές σακούλες.

«Αν τις αγοράζετε από το σούπερ μάρκετ, μεταφέρετέ τις σε μια διαπνέουσα σακούλα, όπως χάρτινη ή διχτυωτή, ή βάλτε τις σε ένα χαρτόκουτο και αποθηκεύστε τις σε δροσερό, ξηρό μέρος», είπε ο Silness. Θα πρέπει να αποφεύγετε χώρους που είναι πολύ ζεστοί και υγροί, γιατί έτσι ευνοείται το φύτρωμα των πατατών.

Ωστόσο, οι πατάτες δεν τα πάνε πάντα καλά ούτε με το κρύο: Γι’ αυτό δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο.

Πώς να φυτέψετε πατάτες με φύτρες στον κήπο

Αν και αυτές οι μαλακές, ζαρωμένες, φυτρωμένες πατάτες δεν είναι κατάλληλες για το φαγητό σας, ίσως μπορέσετε να τις αξιοποιήσετε αλλιώς.

Μπορείτε ας πούμε να κόψετε μια πατάτα σε κομμάτια, ώστε το καθένα να έχει μια φύτρα, και να τα βάλετε στον λαχανόκηπό σας. Οι φύτρες σημαίνουν ότι οι πατάτες έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται και, στον κήπο, θα παράγουν νέες πατάτες, οι οποίες είναι καλύτερες από αυτές στο ντουλάπι σας.

Φυτέψτε τις λίγα εκατοστά κάτω από το χώμα, με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω και τη φύτρα προς τα πάνω. Καλύψτε τα κομμάτια πατάτας με χώμα και ποτίστε τα για να παραμένουν υγρά.