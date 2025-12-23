Η παραδοσιακή συνταγή για να φτιάξετε κατσικάκι στο φούρνο με πατάτες που να «λιώνει» στο στόμα με την νοστιμιά του.

Τα Χριστούγεννα είναι κάτι περισσότερο από στολισμένα δέντρα και λαμπιόνια. Είναι μυρωδιές που γεμίζουν το σπίτι από νωρίς το πρωί, είναι ο ήχος του φούρνου που δουλεύει ασταμάτητα, είναι το οικογενειακό τραπέζι που στρώνεται με φροντίδα και αγάπη. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, το κατσικάκι στο φούρνο έχει μια ξεχωριστή θέση: ένα φαγητό απλό, παραδοσιακό και βαθιά συνδεδεμένο με τις γιορτές. Δεν χρειάζεται περίπλοκες τεχνικές ούτε ακριβά υλικά. Χρειάζεται μόνο καλό κρέας, υπομονή στο ψήσιμο και τη διάθεση να μαγειρέψεις για αυτούς που αγαπάς. Το κατσικάκι στο φούρνο δεν είναι απλώς ένα πιάτο. Είναι η στιγμή που όλοι κάθονται γύρω από το τραπέζι, γεμίζουν τα πιάτα τους και ξεχνούν για λίγο την κούραση της χρονιάς. Είναι το φαγητό που μυρίζει Χριστούγεννα, οικογένεια και θαλπωρή.

Yλικά:

2 κιλά κατσικάκι, κομμένο σε μερίδες

4–5 σκελίδες σκόρδο, ολόκληρες ή κομμένες στη μέση

Χυμός από 2 λεμόνια

¾ φλιτζανιού εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Ρίγανη ή θυμάρι

1 ποτήρι ζεστό νερό

(Προαιρετικά) 1 κουταλιά μουστάρδα ή λίγο ξύσμα λεμονιού

Η προετοιμασία – Tο πρώτο άρωμα Χριστουγέννων

Βγάζουμε το κατσικάκι από το ψυγείο τουλάχιστον μισή ώρα πριν, για να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Τοποθετούμε τα κομμάτια σε μεγάλο ταψί και τα αλατοπιπερώνουμε καλά, χωρίς φόβο — το κρέας «σηκώνει» το καρύκευμα. Προσθέτουμε το σκόρδο ανάμεσα στα κομμάτια, περιχύνουμε με το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού και το κρασί. Αν θέλουμε πιο πλούσια γεύση, διαλύουμε τη μουστάρδα στο νερό και τη ρίχνουμε στο ταψί. Πασπαλίζουμε με ρίγανη ή θυμάρι και ανακατεύουμε απαλά.

Το σωστό ψήσιμο είναι το μυστικό

Σκεπάζουμε καλά το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170–180°C για περίπου 1½ με 2 ώρες. Σε αυτό το στάδιο, το κατσικάκι σιγοψήνεται, μαλακώνει και απορροφά όλα τα αρώματα. Όταν το κρέας αρχίσει να ξεκολλάει εύκολα με το πιρούνι, αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο, ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 200°C και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 30–40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να αποκτήσει χρυσαφένια κρούστα. Κατά διαστήματα το περιχύνουμε με τα ζουμιά του, για να μελώσει και να μη στεγνώσει.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Αν το κατσικάκι είναι νεαρό, μην το παραψήσεις — χάνει τη ζουμερή του υφή. Μην προσθέσεις πολύ λεμόνι από την αρχή· μπορείς να ρίξεις λίγο επιπλέον στο τέλος. Άφησέ το να «ξεκουραστεί» 10–15 λεπτά πριν το σερβίρεις.

