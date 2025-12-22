Η πικάντικη γεύση της συνδυάζεται με τα κρέατα του εορταστικού τραπεζιού και «απογειώνει» την γαστρονομική εμπειρία των καλεσμένων.

Ένα από τα ορεκτικά που δεν λείπουν από το εορταστικό τραπέζι είναι η τυροκαυτερή. Με την έντονη πικάντικη γεύση της και την κρεμώδη υφή της αποτελεί το ιδανικό πρώτο πιάτο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Είναι ένας παραδοσιακός ελληνικός μεζές που συνδυάζει τη φέτα με καυτερές πιπεριές δημιουργώντας έναν γευστικό πλούτο που «ξυπνά» τον ουρανίσκο και προετοιμάζει τους καλεσμένους για τα κυρίως πιάτα δημιουργώντας μια γευστική εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Η ένταση της καυτερής πιπεριάς ισορροπεί με την κρεμώδη υφή των τυριών, ενώ η προσθήκη φρέσκου μαϊντανού ή λίγης ρίγανης απογειώνει το άρωμα. Σερβίρεται σε μικρά μπολ ή σε πιατέλες συνοδευόμενη από φρέσκο ψωμί, τραγανές πιτούλες ή κριτσίνια, και ταιριάζει ιδανικά με κρασί, ούζο ή τσίπουρο.

Για την τυροκαυτερή:

300γρ. φέτα

200γρ. τυρί κρέμα

20γρ. κόκκινη πιπεριά

5γρ. σκόνη τσίλι ή μπούκοβο

1/2 σκελίδα σκόρδο

50ml ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ένα μούλτι, αναδεύουμε όλα μας τα υλικά, μέχρι να αποκτήσουν μια βελούδινη υφή. Διατηρείται στο ψυγείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-czr4bx1caq55?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τυροκαυτερή: Τα μυστικά της επιτυχίας

Μια καλή φέτα με πλούσια αλμυρή γεύση δίνει χαρακτήρα στο πιάτο.

Για πιο μεστή γεύση, αντικαταστήστε μέρος της φρέσκιας καυτερής πιπεριάς με ψητές πιπεριές Φλωρίνης ή κάππαρη. Δίνουν γλυκύτητα και βάθος στη γεύση.

Ένα μικρό κομματάκι μέλι ή λίγες σταγόνες σάλτσας από ψητές πιπεριές μπορούν να εξισορροπήσουν την ένταση της καυτερής γεύσης.

Δοκιμάστε να προσθέσετε φρέσκο θυμάρι ή δυόσμο για πιο γιορτινό άρωμα.

Η τυροκαυτερή αποκτά ένταση όταν μείνει λίγες ώρες στο ψυγείο, γιατί τα αρώματα ενσωματώνονται και η καυτερή γεύση μαλακώνει ελαφρώς.

Σερβίρετε σε θερμοκρασία δωματίου. Το κρύο στο ψυγείο «νικά» τα αρώματα, οπότε βγάλτε την λίγα λεπτά πριν την προσφέρετε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-c942bvnriln5?integrationId=40599y14juihe6ly}