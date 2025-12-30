Υποδεχόμαστε το 2026 με μια αρωματική βασιλόπιτα Lotus που δεν θα μείνει ούτε ψίχουλο στην πιατέλα!

Η βασιλόπιτα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν και φέτος την ανανεώνουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο με μπισκοτένια υφή και γεύση των διάσημων μπισκότων Lotus. Το αποτέλεσμα είναι ένα αφράτο κέικ που συνδυάζει τη μυρωδιά πορτοκαλιού, την τραγανή υφή των θρυμματισμένων μπισκότων και την πλούσια σοκολατένια επικάλυψη.

Η μπισκοτένια βασιλόπιτα που θα κλέψει τις εντυπώσεις στο ρεβεγιόν

Η μπισκοτένια βασιλόπιτα Lotus είναι η βασίλισσα των φετινών γιορτών με σήμα κατατεθέν την πλούσια γεύση μπισκότου και σοκολάτας. Ακολουθήστε την συνταγή μας για μια αφράτη, μπισκοτένια και απόλυτα εθιστική βασιλόπιτα που θα απολαύσετε με όσους αγαπάτε! Για πιο «μπισκοτένια» αίσθηση, μπορούμε να προσθέσουμε μερικά ολόκληρα θρυμματισμένα μπισκότα στην κορυφή πριν ψήσουμε. Αφήνουμε το γλάσο να σταθεροποιηθεί πριν κόψουμε την πίτα. Η Βασιλόπιτα Lotus είναι μια γιορτινή εμπειρία, που συνδυάζει παράδοση και σύγχρονες γεύσεις, ιδανική για να ξεκινήσει η χρονιά με χαμόγελο και άρωμα μπισκότου.

Tα διάσημα μπισκότα που ξεχωρίζουν για το πλούσιο άρωμα καραμέλας και κανέλας χαρίζουν στην βασιλόπιτα τραγανή υφή και γλυκιά, μεθυστική γεύση. Η Πρωτοχρονιά αποκτά νέο χαρακτήρα και το γλυκό που σας προτείνουμε είναι ο ιδανικός τρόπος να καλωσορίσουμε το 2026 με χαμόγελα, γεύσεις και αισιοδοξία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df67csp2eqn5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υλικά

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τη βάση:

4 αυγά

200 γρ. ζάχαρη

200 ml ηλιέλαιο

200 ml χυμό πορτοκαλιού

300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

1 κουτ. γλυκού βανίλια

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

100–150 γρ. θρυμματισμένα μπισκότα Lotus

Για το γλάσο και τη διακόσμηση:

100 γρ. σοκολάτα γάλακτος ή κουβερτούρα

50 γρ. κρέμα γάλακτος

Ολόκληρα μπισκότα Lotus για το στόλισμα

λίγη κανέλα ή τριμμένη καρύδα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C και ετοιμάζουμε ένα ταψί 25–28 εκ. με λαδόκολλα. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε το λάδι, το χυμό πορτοκαλιού, τη βανίλια και το ξύσμα πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε το αλεύρι με το μπέικιν και το ενσωματώνουμε σταδιακά στο μείγμα. Τέλος, προσθέτουμε τα θρυμματισμένα μπισκότα Lotus και ανακατεύουμε απαλά. Ψήνουμε για 40–50 λεπτά μέχρι η οδοντογλυφίδα να βγαίνει καθαρή. Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Ετοιμάζουμε το γλάσο σοκολάτας, ζεσταίνοντας την κρέμα και ρίχνοντας μέσα τη σοκολάτα. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Περιχύνουμε τη βασιλόπιτα με το γλάσο και στολίζουμε με ολόκληρα μπισκότα Lotus. Προαιρετικά, πασπαλίζουμε κανέλα ή τριμμένη καρύδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfalgsw746ft?integrationId=40599y14juihe6ly}