Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, είναι ο άνθρωπος πίσω από τη βιομηχανία Βιολάντα.

Ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας, περνάει σήμερα την πόρτα του εισαγγελέα, καθώς συνελήφθη χθες μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον τεχνικό βάρδιας, μετά την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στα Τρίκαλα.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης γεννήθηκε το 1974 στα Τρίκαλα και ξεκίνησε από νεαρή ηλικία την επιχειρηματική του πορεία. Στα 23 του ίδρυσε την πρώτη του εταιρεία σε συνεργασία με τον πεθερό του, βάζοντας τα θεμέλια για μια πορεία που θα τον καθιστούσε πρωτοπόρο στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής.

Ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Βιολάντα Α.Ε., ο κ. Τζιωρτζιώτης μετέτρεψε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση σε μία από τις πλέον σύγχρονες βιομηχανίες μπισκότων στην Ευρώπη, με παρουσία σε 35 χώρες. Είναι ο δημιουργός της καινοτόμου τεχνολογίας «Steam Free» και του πρώτου εργοστασίου χωρίς καμινάδα στον κόσμο, αποσπώντας διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Με συνολικά 11 πατέντες και διαρκή αφοσίωση στην καινοτομία, ηγείται δύο υπερσύγχρονων επιχειρήσεων – Βιολάντα και Vitafree – προωθώντας τεχνολογικές καινοτομίες και υψηλή ποιότητα παραγωγής. Η εταιρεία Βιολάντα Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και σήμερα διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 15.000 τ.μ. στα Τρίκαλα, απασχολώντας 145 εργαζόμενους και δραστηριοποιούμενη εμπορικά κυρίως στο retail με καινοτόμα προϊόντα μπισκότων και σνακ.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είναι απόφοιτος οικονομίας και διοίκησης, ενώ παράλληλα έχει εξειδίκευση στον προγραμματισμό συστημάτων αυτόματου ελέγχου και κατέχει έξι διπλώματα ευρεσιτεχνίας (τέσσερα εθνικά και δύο διεθνή). Η αφοσίωσή του στην καινοτομία και στην ποιότητα παραμένει σταθερά οδηγός για τις επιχειρήσεις που διευθύνει.