Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες και προκάλεσε τον τραυματισμό επτά ακόμη ατόμων.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφάλειας και ο υπεύθυνος βάρδιας. Οι τρεις συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και κατέθεταν μέχρι αργά τη νύχτα στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση.

Διαρροή προπανίου το επικρατέστερο σενάριο

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Πυροσβεστικής συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Το αέριο φαίνεται να διέρρευσε από υπόγειες σωληνώσεις που συνέδεαν τις δεξαμενές προπανίου με τη μονάδα παραγωγής, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί στο υπόγειο.

Η παρουσία σπινθήρα ή άλλου ερεθίσματος εκτιμάται ότι πυροδότησε την ισχυρή έκρηξη, με τραγικό απολογισμό πέντε νεκρούς και επτά τραυματίες.

Φωτογραφικό ντοκουμέντο από το «σημείο μηδέν»

Η ΕΡΤ με αποκλειστικό φωτογραφικό ντοκουμέντο δείχνει το σημείο «μηδέν» της διαρροής. Πρόκειται για χώρο εκτός του κτιρίου, κατά μήκος του αγωγού που συνέδεε τις δεξαμενές με τη γραμμή παραγωγής.

Για τον εντοπισμό της διαρροής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτεταμένες εκσκαφές, σπάζοντας την άσφαλτο σε όλο το μήκος του αγωγού, έως ότου εντοπιστεί το ακριβές σημείο διαφυγής του αερίου.

Στο σημείο βρισκόταν και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη διαρροής, αποδίδοντας την έντονη οσμή που ανέφεραν εργαζόμενοι σε προβλήματα αποχέτευσης των εγκαταστάσεων.

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός στο υπόγειο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από δεξαμενή σε απόσταση 30-40 μέτρων και κατέληγαν στο υπόγειο του εργοστασίου, όπου και συσσωρεύτηκε. Στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας

Την ίδια ώρα, σοβαρά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τα μέτρα πυρασφάλειας και την ύπαρξη συστήματος ανίχνευσης αερίων στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία είχε καταθέσει τον περασμένο Σεπτέμβριο φάκελο για την εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων πυρασφάλειας, ωστόσο εξετάζεται εάν αυτά υλοποιήθηκαν ή παρέμειναν μόνο σε επίπεδο εγγράφων.

Παράλληλα, εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι είχαν αναφέρει επανειλημμένα έντονη οσμή αερίου σε προϊσταμένους και διευθυντικά στελέχη, χωρίς να ληφθούν –όπως υποστηρίζουν– τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ερώτημα αν υπήρχε σύστημα ανίχνευσης αερίων και, σε περίπτωση που υπήρχε, γιατί δεν λειτούργησε εγκαίρως ώστε να δοθεί χρόνος για την εκκένωση του χώρου.