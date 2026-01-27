Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της φονικής έκρηξης.

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης οι Αρχές, μετά τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μαζί του συνελήφθησαν και δύο στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου μπισκότων, ειδικότερα πρόκειται για τον υπεύθυνο βάρδιας και τον τεχνικό ασφαλείας που αυτή την ώρα οδηγούνται στον Εισαγγελέα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzinorjzytt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα σενάρια για την έκρηξη στη «Βιολάντα» – Τα κρίσιμα ερωτήματα και οι έρευνες των Αρχών

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε στον τραγικό θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών. Το μέγεθος της καταστροφής έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς από τη φωτιά αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες που εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα ακόμη και η τήξη χαλύβδινων στοιχείων της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι πραγματογνώμονες είναι αυτό της βίαιης έκρηξης. Συγκεκριμένα, θεωρείται πιθανό να προηγήθηκε διαρροή προπανίου, η οποία δεν ανιχνεύτηκε εγκαίρως, και στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός σπινθήρα –ακόμη και από την ενεργοποίηση ενός απλού ηλεκτρικού διακόπτη– να προκλήθηκε η έκρηξη στους φούρνους του εργοστασίου, οι οποίοι λειτουργούν με προπάνιο. Η εκδήλωση της φωτιάς φέρεται να ακολούθησε ως συνέπεια. Από τα πρώτα δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει οι δύο πραγματογνώμονες που διόρισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) φαίνεται ότι εστιάζουν στην διαρροή προπανίου ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες εργατών του εργοστασίου που δεν τραυματίστηκαν που κατέθεσαν ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στην πτέρυγα παραγωγής όπου έγινε η έκρηξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzia8h3slkx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα εργατικά σωματεία, τα οποία ζητούν να οριστεί ανεξάρτητος πραγματογνώμονας της επιλογής τους, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια στη διερεύνηση των αιτιών. Παράλληλα, έχουν προκηρύξει απεργιακές κινητοποιήσεις, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναμένουν τα πορίσματα των ειδικών που θα καθορίσουν αν η τραγωδία ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, τεχνικής αστοχίας ή συνδυασμού παραγόντων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzjw662tn4h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο στόχαστρο των ερευνών το προπάνιο, οι σωληνώσεις και τα μέτρα πυρασφάλειας

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα ενδεχόμενα για τυχόν σύνδεση του προπανίου με την προέλευση της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, αν το προπάνιο είχε διαρρεύσει, θα έπρεπε μόνο ένα ποσοστό 2–10% να είχε διοχετευτεί, ενώ για την πρόκληση έκρηξης θα απαιτούνταν και σπινθήρας. Η ένταση και η ισχύς της έκρηξης δείχνουν ότι ο χρόνος που μεσολάβησε από την αιτία στη φωτιά ήταν μικρός. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις τέσσερις δεξαμενές προπανίου, συνολικού όγκου 9 κυβικών μέτρων, οι οποίες βρέθηκαν άθικτες. Δύο εξ αυτών βρίσκονταν έξω από το κτίριο που καταστράφηκε, ενώ οι υπόλοιπες ήταν διάσπαρτες σε άλλα σημεία του εργοστασίου. Αυτό περιορίζει πλέον την έρευνα στις σωληνώσεις του προπανίου και στον τρόπο σύνδεσής τους με τους φούρνους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzk9xyg67ux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ένα ακόμα κρίσιμο σημείο αφορά τη λειτουργία των συστημάτων πυρόσβεσης. Λόγω της βαρύτητας του προπανίου, το αέριο μπορεί να συγκεντρώθηκε κοντά στο δάπεδο, χωρίς οι αισθητήρες να το ανιχνεύσουν. Αν τα συστήματα δεν κατέγραψαν την παρουσία του, θα προκύψει ζήτημα ασφάλειας στον χώρο. Σημαντικό στοιχείο για τους ερευνητές αποτελεί και η μελέτη που είχε καταθέσει η βιομηχανία «Βιολάντα» στην Πυροσβεστική τον Σεπτέμβριο του 2025, με στόχο την ενίσχυση των μέτρων πυρασφάλειας. Μετά την έκρηξη, εγείρονται ερωτήματα για τους λόγους που οδήγησαν στην ανάγκη αναβάθμισης των μέτρων και για τυχόν καθυστερήσεις στην εφαρμογή τους, με στόχο την αποσαφήνιση ευθυνών και την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzidzybbgup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μισθός μέχρι τη σύνταξη και επίδομα στα παιδιά για τις οικογένειες των θυμάτων που σκοτώθηκαν

Από πλευράς της η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας πως τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Πέρα από τις αποζημιώσεις αναμένεται να καταβληθούν άμεσα και 6 μισθοί. Ταυτόχρονα και μέχρι το έτος που θα έβγαιναν τα θύματα σε σύνταξη, θα καταβάλλεται, κάθε μήνα, ο μισθός που λάμβαναν. Παράλληλα η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε μια έξτρα οικονομική ενίσχυση για τα παιδιά των γυναικών που θα το λαμβάνουν μέχρι και την ενηλικίωσή τους.