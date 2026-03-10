Ο απατεώνας προσποιούταν τον μοναχό ώστε να παραπλανεί τα θύματά του σχετικά με έρανο που διενεργούσε.

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων έπεσε ένας 29χρονος ημεδαπός, ο οποίος παρίστανε τον ιερομόναχο για να εισπράττει χρήματα από πιστούς, ενώ παράλληλα είχε και εξοπλισμό με τον οποίον προσποιούταν αστυνομικό.

Τον 29χρονο κατήγγειλε η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, το τελευταίο διάστημα ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν άλλοτε με ράσα και άλλοτε με πολιτικά και προσέγγιζε πολίτες ζητώντας λεφτά για έρανο που διενεργόυσε με σκοπό την δήθεν ανέγερση κελιών μοναχών.

Από έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Είδη παραλλαγής: Καλπάκι, κουκούλια, καλιμάφκι και ένα Ιερό Ευαγγέλιο.

Αστυνομικός εξοπλισμός: Δύο ζεύγη χειροπεδών, φορητοί ασύρματοι, πτυσσόμενη ράβδος (γκλοπ), ακόμα και αστυνομικός φάρος!

Οπλισμός: Ένα ημιαυτόματο αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρες και σφαιρίδια, καθώς και ένας σουγιάς 21 εκατοστών.

Πλαστές σφραγίδες και η σήμα «Άμεσης Δράσης»

Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο πλαστό σήμα, εξετάζοντας αν ο 29χρονος το χρησιμοποιούσε για να πείθει ή να εκβιάζει τα θύματά του.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, αντιποίηση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, εράνων και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο δράστης οδηγήθηκε ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τα περαιτέρω.