Ο 25χρονος ξεπέρασε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, το οποίο είναι τα 60 χλμ./ώρα στο συγκεκριμένο τμήμα της Λ. Μαραθώνος.

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Τροχαίας σε έναν 25χρονο, ο οποίος έτρεχε με 151 χιλιόμετρα την ώρα στη Λεωφόρο Μαραθώνος, υπερβαίνοντας το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 91 χιλιόμετρα.

Το ραντάρ κατέγραψε την ιλιγγιώδη ταχύτητα με την οποία έτρεχε ο ασυνείδητος οδηγός, ο οποίος έθεσε σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς της Λεωφόρου και όχι μόνο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Ο 25χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.