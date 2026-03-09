Μάλιστα στη σημερινή του κατάθεση ο δικαστικός πραγματογνώμονας υπέπεσε και σε αντιφάσεις, όπως επεσήμανε και η Εισαγγελέας της έδρας, καθώς υποστήριξε σήμερα ότι δεν έχει βίντεο, αλλά μόνο φωτογραφίες.

Σε φιάσκο κατέληξε η «κατάσχεση» των φωτογραφιών, των βίντεο και των λήψεων από drone, που κρατούσε επί 3 χρόνια ο δικαστικός πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών, χωρίς ποτέ να τα περιλάβει στη δικογραφία της υπόθεσης... Τόσο φιάσκο, που το δικαστήριο διέταξε νέα κατάσχεση από αστυνομικούς που συνοδεύουν αυτή την ώρα στα σπίτια τους τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες, ώστε να κατασχέσουν το επίμαχο υλικό υλικό. Μάλιστα στη σημερινή του κατάθεση ο δικαστικός πραγματογνώμονας υπέπεσε και σε αντιφάσεις, όπως επεσήμανε και η Εισαγγελέας της έδρας, καθώς υποστήριξε σήμερα ότι δεν έχει βίντεο, αλλά μόνο φωτογραφίες.

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Το πρωί, με την έναρξη της διαδικασίας στην αίθουσα επικράτησαν εντάσεις και αναστάτωση στους συγγενείς, όταν διαπιστώθηκε ότι την περασμένη Παρασκευή, οι δικαστικοί πραγματογνώμονες επέστρεψαν μόνοι τους στα σπίτια τους και έκλεισαν... ραντεβού με τους αστυνομικούς! Στα πρότυπα της υπόθεσης των υποκλοπών δηλαδή. Το ραντεβού ορίστηκε για τις 7 το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, οπότε οι αστυνομικοί πήγαν στις οικίες των δικαστικών πραγματογνωμόνων, πήραν τους υλικούς φορείς που υπέδειξαν οι ίδιοι οι πραγματογνώμονες και όταν ολοκλήρωσαν την ανάκτηση τους κάλεσαν να πάνε να τα παραλάβουν!

Στο μεταξύ ουδείς γνωρίζει πού φυλαχθηκαν τα λάπτοπ και τα κινητά τηλέφωνα, ούτε πολύ περισσότερο οι λόγοι για τους οποίους έμειναν για 3 ολόκληρες ώρες μόνοι οι πραγματογνώμονες...

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων ζήτησε την σύλληψη του ενός εκ των δύο πραγματογνωμόνων για ψευδομαρτυρία καθώς και την άρση τηλεφωνικών απορρήτων και για τους δύο, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιον ή ποιους επικοινώνησαν το Σαββατοκύριακο.

Απομάκρυνση από το πεδίο

Στο μεταξύ αίσθηση προκάλεσε νέα δήλωση του ίδιου δικαστικού πραγματογνώμονα ότι «απομακρύνθηκαν» από τον τόπο του δυστυχήματος. Επιχειρώντας να εξηγήσει τη δήλωση του ότι δεν έχει βίντεο (παρότι την Παρασκευή υποστήριξε το αντίθετο) είπε ότι απομακρύνθηκαν από τους Πυροσβέστες από τον τόπο του δυστυχήματος τις πρώτες ώρες. Πώς είναι όμως δυνατόν δικαστικοί πραγματογνώμονες να απομακρύνονται από τον χώρο τον οποίο υποχρεούνται να εξετάσουν;

Η κατάσχεση αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγο μετά τις 2:30, οπότε και θα μάθουμε τί απέγινε με τη δεύτερη προσπάθεια κατάσχεσης παρουσία αυτή τη φορά και Εισαγγελικού Λειτουργού.