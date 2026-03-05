«Aν είχαν παραδοθεί τα βίντεο που είχαν ζητηθεί στις 20 Μαρτίου του 2023 από τον σταθμό των Νέων Πόρων, δεν θα υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία για το φορτίο της εμπορικής».

Η παραδοχή του δικαστικού πραγματογνώμονα, ο οποίος καταθέσει για δεύτερη ημέρα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για την υπόθεση των εξαφανισμένων βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ήταν το σημαντικότερο σημείο της σημερινής διαδικασίας. Συγκεκριμένα ο δικαστικός πραγματογνώμονας κατέθεσε ότι «αν είχαν παραδοθεί τα βίντεο που είχαν ζητηθεί στις 20 Μαρτίου του 2023 από τον σταθμό των Νέων Πόρων, δεν θα υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία για το φορτίο της εμπορικής».

Είναι η πρώτη φορά που δικαστικός πραγματογνώμονας προχωρά σε αυτή την παραδοχή, τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος κάθετα συνεχίζει να υποστηρίζει και στην κατάθεση του τη θεωρία της έκρηξης λόγω των ελαίων σιλικόνης.

Στο πλαίσιο της κατάθεσης του ο μάρτυρας ρωτήθηκε για τις ενέργειές του, τόσο στο σημείο της τραγωδίας, όσο και για τη διερεύνηση των βίντεο που προσκόμισε ο δικηγόρος της InterStar, Βασίλης Καπερνάρος, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως δεν μπόρεσε να δει με βεβαιότητα τα διακριτικά της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Να θυμίσουμε ότι στην σχετική αίτηση γνωμοδότησης τους κατόπιν παραγγελίας του εφέτη ανακριτή οι δικαστικοί πραγματογνώμονες υποστήριξαν τη γνησιότητα των βίντεο Καπερναρου.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μαρθης κατέθεσε στο δικαστήριο αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες οι υπάλληλοι της InterStar που βρήκαν τα βίντεο της εμπορικής, για τα οποία έγινε δημόσια αναφορά ότι η ύπαρξη τους ήταν γνωστή στις αρχές από τον Νοέμβριο του 2024. Μάλιστα κατέθεσε στο δικαστήριο usb, με την διαδικτυακή εκδήλωση καθώς και επίσημη απομαγνητοφώνηση των όσων ισχυρίστηκε δημοσιογράφος στην ίδια εκδήλωση ότι δηλαδή τα βίντεο Καπερναρου ήταν γνωστά στην κυβέρνηση και στον εφέτη ανακριτή από το Νοέμβριο του 2024. Παραδόθηκαν ωστόσο στην ανάκριση 3 μήνες μετά από τον κ. Καπερναρο και συγκεκριμένα στις 5 Φεβρουαρίου 2025.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.