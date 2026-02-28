«Οι φίλοι μας που έφυγαν, έχουν αξία» τόνισε.

Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την τραγωδία της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν και σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι.

Τρισάγιο έγινε στον χώρο όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 νεκρών στα Τέμπη, έξω από τη Βουλή, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Επίσης, τρισάγιο έγινε και στο σημείο της τραγωδίας.

Το κλίμα ήταν βαρύ και φορτισμένο στον τόπο της τραγωδίας, όπου συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για να τελέσουν το τρισάγιο. Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε μια γυναίκα, φίλη θύματος, και με δάκρυα στα μάτια έστειλε το δικό της μήνυμα.

«Αυτό που έχει στοιχίσει σε εμάς και η ψυχολογία μας το πώς έχει αλλάξει αυτά τα τρία χρόνια δεν περιγράφεται. Ντρέπομαι να κοιτάω τους συγγενείς των ανθρώπων στα μάτια και το μόνο που θέλω να ζητήσω είναι να αφήσουμε στην άκρη τις διχόνοιες που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ συγγενών. Γιατί εκεί πατάνε, αυτό θέλουν να καταφέρουν, να μας διασκορπίσουν» δήλωσε αρχικά.

«Αν εδώ, σε όλες τις κάμερες που κοιτάω και σε εσάς που κρατάτε τα μικρόφωνα, τα δικά σας τα παιδάκια καιγόντουσαν ζωντανά, θα το βλέπατε τελείως διαφορετικά. Οι ζωές μας έχουν αλλάξει, είμαστε με ψυχοφάρμακα και αντικαταθλιπτικά εδώ και τρία χρόνια. Το μόνο που ζητάμε είναι δικαιοσύνη. Θέλω να σταματήσει αυτή η αμέλεια, ακόμα και από τους αρμόδιους, να σταματήσει και να γίνουν άνθρωποι. Εμείς δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξουμε ακόμα. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δίνετε, γιατί έχουμε γεμίσει διάσημους ανθρώπους και influencers που μιλάνε μόνο για ρούχα και παπούτσια. Όχι, όχι! Τα παιδιά μας, οι φίλοι μας, οι γονείς μας που έφυγαν έχουν αξία. Η απώλεια και η τόσο βίαιη απώλεια χωρίς να φταίνε, δεν υπάρχει περίπτωση να επουλωθεί» ξέσπασε η γυναίκα.

