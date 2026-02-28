Τα σημερινά πλήγματα στο Ιράν προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις στο Κογκρέσο, με Δημοκρατικούς γερουσιαστές να κάνουν λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο και να ζητούν την ενεργοποίηση των διαδικασιών που προβλέπει το Σύνταγμα για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της πολεμικής δράσης.

Η επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο μια μακρόχρονη συνταγματική και πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τα όρια των πολεμικών εξουσιών του εκάστοτε προέδρου και τον ρόλο του Κογκρέσου στη λήψη αποφάσεων για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Η απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει στρατιωτική δράση χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου εντάσσεται σε μια πρακτική που ακολουθούν εδώ και δεκαετίες Αμερικανοί πρόεδροι, αλλά κάθε φορά επαναφέρει στο προσκήνιο το ίδιο θεμελιώδες ερώτημα: ποιος έχει τελικά την αρμοδιότητα να οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο.

Το Σύνταγμα αποδίδει ρητά στο Κογκρέσο την εξουσία κήρυξης πολέμου, ωστόσο η σύγχρονη προεδρία έχει διευρύνει σημαντικά το πεδίο των μονομερών στρατιωτικών αποφάσεων, επικαλούμενη την ανάγκη ταχείας αντίδρασης και την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Η τελευταία επίσημη κήρυξη πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκτοτε, πρόεδροι και των δύο κομμάτων έχουν διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς νέα εξουσιοδότηση, από την Κορέα και το Βιετνάμ έως τις παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Κεντρική Αμερική. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Κογκρέσου να περιορίσει αυτή την πρακτική, όπως με τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973, η εκτελεστική εξουσία εξακολουθεί να διατηρεί ευρεία διακριτική ευχέρεια.

Σύμφωνα με αναλυτές, το πρόβλημα δεν είναι μόνο θεσμικό αλλά και πολιτικό. Το Κογκρέσο κινείται με αργούς και συχνά διχαστικούς ρυθμούς, γεγονός που ωθεί τους προέδρους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς προηγούμενη έγκριση. Ταυτόχρονα, πολλοί νομοθέτες εμφανίζονται απρόθυμοι να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη μιας ψήφου υπέρ ή κατά της πολεμικής εμπλοκής, επιτρέποντας έτσι στη διεύρυνση των προεδρικών εξουσιών να παγιώνεται στην πράξη.

Τα σημερινά πλήγματα στο Ιράν προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις στο Κογκρέσο, με Δημοκρατικούς γερουσιαστές να κάνουν λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο και να ζητούν την ενεργοποίηση των διαδικασιών που προβλέπει το Σύνταγμα για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της πολεμικής δράσης. Ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν χαρακτήρισε την απόφαση «περιττή και επικίνδυνη», υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει τον θεσμικό ρόλο του νομοθετικού σώματος. Παράλληλα, αν και αρκετοί Ρεπουμπλικανοί υποστήριξαν την προεδρική πρωτοβουλία, δεν έλειψαν οι φωνές που εξέφρασαν ανησυχία για την παράκαμψη του Κογκρέσου.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος ενήργησε στο πλαίσιο των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και ότι η ηγεσία του Κογκρέσου είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων. Ωστόσο, επικριτές τονίζουν ότι η ενημέρωση δεν ισοδυναμεί με έγκριση και ότι η συνεχής προσφυγή σε παλαιότερες εξουσιοδοτήσεις χρήσης στρατιωτικής ισχύος διαβρώνει τον συνταγματικό διαχωρισμό των εξουσιών.