Πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν - Aπάντησε με πυραύλους η Τεχεράνη

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ιράν.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, σε μια επιχείρηση που ονομάζεται «επική οργή». Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους times of Israel Ισραήλ και ΗΠΑ χτυπούν αεροπορικώς Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες το Ισραήλ μπήκε κατευθείαν σε ολικό lock down στα καταφύγια.

Πυκνός καπνός υψώνεται από το κέντρο της Τεχεράνης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ISNA. Το πρακτορείο FARS από την πλευρά του μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν την απαγόρευση δραστηριοτήτων, συγκεντρώσεων και εργασιών, σε ανοιχτούς χώρους, για την ασφάλεια των πολιτών. Wall Street Journal και New York Times επιβεβαιώνουν πως τα χτυπήματα ενάντια στο Ιράν είναι κοινή επιχείρηση Ισραήλ, ΗΠΑ και όχι μονομερές πλήγμα από το Τελ Αβίβ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι η χώρα αποτέλεσε στόχο «βίαιης αεροπορικής επιχείρησης» από ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Αυτό συνέβη για ακόμη μία φορά ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, και ο εχθρός θεωρεί ότι το ανθεκτικό ιρανικό έθνος θα υποταχθεί στις ταπεινές απαιτήσεις του μέσω τέτοιων δειλών ενεργειών», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το συμβούλιο κάνει λόγο για «εγκληματική ενέργεια» με στόχο να κάμψουν τη βούληση του ιρανικού λαού, τονίζοντας ωστόσο ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν ήδη ξεκινήσει «συντριπτική απάντηση» και ότι θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση προς το κοινό.

Παράλληλα, το Συμβούλιο προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις ενδέχεται να συνεχιστούν και καλεί τους πολίτες, όπου είναι εφικτό και με ψυχραιμία, να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές για λόγους ασφαλείας.

Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν έθεσε στο στόχαστρο:

Την αεροπορική βάση Al-Udeid στο Κατάρ

Την αεροπορική βάση Al-Salem στο Κουβέιτ

Την αεροπορική βάση Al-Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Την Πέμπτη Αμερικανική Βάση στο Μπαχρέιν

{https://x.com/AJEnglish/status/2027633028059828715}

{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}

{https://www.youtube.com/watch?v=M2HaX42q1nk}

