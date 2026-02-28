Πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν - Aπάντησε με πυραύλους η Τεχεράνη

Το Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, σε μια επιχείρηση που ονομάζεται «επική οργή». Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους times of Israel Ισραήλ και ΗΠΑ χτυπούν αεροπορικώς Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες το Ισραήλ μπήκε κατευθείαν σε ολικό lock down στα καταφύγια.
Πυκνός καπνός υψώνεται από το κέντρο της Τεχεράνης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ISNA. Το πρακτορείο FARS από την πλευρά του μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.
Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν την απαγόρευση δραστηριοτήτων, συγκεντρώσεων και εργασιών, σε ανοιχτούς χώρους, για την ασφάλεια των πολιτών. Wall Street Journal και New York Times επιβεβαιώνουν πως τα χτυπήματα ενάντια στο Ιράν είναι κοινή επιχείρηση Ισραήλ, ΗΠΑ και όχι μονομερές πλήγμα από το Τελ Αβίβ.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι η χώρα αποτέλεσε στόχο «βίαιης αεροπορικής επιχείρησης» από ΗΠΑ και Ισραήλ.
«Αυτό συνέβη για ακόμη μία φορά ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, και ο εχθρός θεωρεί ότι το ανθεκτικό ιρανικό έθνος θα υποταχθεί στις ταπεινές απαιτήσεις του μέσω τέτοιων δειλών ενεργειών», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Το συμβούλιο κάνει λόγο για «εγκληματική ενέργεια» με στόχο να κάμψουν τη βούληση του ιρανικού λαού, τονίζοντας ωστόσο ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν ήδη ξεκινήσει «συντριπτική απάντηση» και ότι θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση προς το κοινό.
Παράλληλα, το Συμβούλιο προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις ενδέχεται να συνεχιστούν και καλεί τους πολίτες, όπου είναι εφικτό και με ψυχραιμία, να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές για λόγους ασφαλείας.
Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν έθεσε στο στόχαστρο:
- Την αεροπορική βάση Al-Udeid στο Κατάρ
- Την αεροπορική βάση Al-Salem στο Κουβέιτ
- Την αεροπορική βάση Al-Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
- Την Πέμπτη Αμερικανική Βάση στο Μπαχρέιν
{https://x.com/AJEnglish/status/2027633028059828715}
{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}
{https://www.youtube.com/watch?v=M2HaX42q1nk}
-
Έκτακτη Ανακοίνωση Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ισραήλ12:06:11
Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι, επί του παρόντος, κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.
-
Στις φλόγες η Μέση Ανατολή, με χτυπήματα στο Ιράν, το Ισραήλ και άλλες χώρες – Όλες οι πληροφορίες12:05:15
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqhko9ecbk9?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Εκρήξεις σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ12:04:40
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqhjc29ugoh?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Μεντβέντεφ: Ο ειρηνοποιός Τραμπ έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο12:03:05
Σκληρή ήταν η αντίδραση της Μόσχας μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν που είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας.
Ο «ειρηνοποιός» (Τραμπ) έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο, τόνισε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Η ανάρτησή του:
«Ο «ειρηνοποιός» το ξανακάνει. Οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν απλώς ένα προκάλυμμα. Όλοι το γνώριζαν. Ποιος έχει πλέον περισσότερη υπομονή να περιμένει το θλιβερό τέλος του εχθρού; Οι ΗΠΑ είναι μόλις 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 2.500 χρόνια. Ας δούμε τι θα συμβεί σε 100 χρόνια περίπου…».
{https://x.com/MedvedevRussiaE/status/2027671270125363682}
-
Κατάρ: Αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι, σταθερή και ασφαλής η κατάσταση11:53:40
Όλοι οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν, αναφέρει το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, που ανακοίνωσε ότι «απέτρεψε επιτυχώς αριθμό επιθέσεων που στόχευαν το έδαφος της χώρας». Επιθέσεις ανακοινώθηκαν και στην Ντόχα.
«Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι η απειλή αντιμετωπίστηκε άμεσα μόλις εντοπίστηκε, σύμφωνα με το προεγκεκριμένο σχέδιο ασφαλείας, και ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πριν φτάσουν στο έδαφος του Κατάρ».
Υπό το φως των επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση στο Κράτος του Κατάρ παραμένει σταθερή και ασφαλής, χωρίς προς το παρόν ενδείξεις ανησυχίας σε επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας.
Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας παρακολουθούν τις εξελίξεις σε 24ωρη βάση, μέσω ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού πλαισίου, σε συντονισμό με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια, η προστασία πολιτών, κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών.
-
Η επίθεση του Ιράν σε εγκαταστάσεις του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν (Βίντεο)11:40:02
{https://x.com/NewsWire_US/status/2027678004344984049}
-
Εκρήξεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ11:29:25
Ενώ το Ιράν έχει αρχίσει να απαντά στην επίθεση, εκτοξεύοντας τους πρώτους πυραύλους, και με τους Φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν για κλιμάκωση, εκρήξεις σημειώνονται στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, όπως μετέδωσε το Al Jazeera.
Σημειώνεται ότι στο Μπαχρέιν σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος.
{https://x.com/WarMonitors/status/2027671791884202185}
Νωρίτερα ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν, με το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν να καλεί τους πολίτες να σπεύσουν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο.Εν τω μεταξύ, πανικός επικρατεί και στο Κατάρ, όπου έχουν εκδοθεί οι πρώτες προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, με τις Αρχές να τους καλούν να παραμείνουν στα σπίτια τους ή αλλού, μακριά από στρατιωτικές βάσεις.
-
Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ11:12:42
Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούγονται στο Τελ Αβίβ, δήλωσε ο ανταποκριτής του Sky News στη Μέση Ανατολή, Άνταμ Πάρσονς. Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προέτρεψε τους Ισραηλινούς να «ακούν τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου» μετά τις επιθέσεις σήμερα το πρωί.
Υπενθυμίζεται ότι οι πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν κατά στόχων σε αποστάσεις άνω των 2.000 χιλιομέτρων, γεγονός που καθιστά στόχο όλη την επικράτεια του Ισραήλ.
Κεντρικός στόχος του πρώτου κοινού κύματος επιθέσεων στο Ιράν ήταν να χτυπηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ηγέτες, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας που είναι εξοικειωμένοι με τις επιχειρήσεις.
Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι, όπως και με τις προηγούμενες επιθέσεις τον Ιούνιο του περασμένου έτους, οι αξιωματικοί έλαβαν υπόψιν ότι θα κατάφερναν να επιτύχουν τουλάχιστον κάποιο βαθμό αιφνιδιασμού.
Υπολόγισαν ότι αν ήθελαν να σκοτώσουν ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, έπρεπε να προσπαθήσουν να τους χτυπήσουν στον πρώτο γύρο επιθέσεων. Στη συνέχεια, είναι πολύ πιθανό να ληφθούν περισσότερες προφυλάξεις για την προστασία της ηγεσίας.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το κατάφεραν μιας και φέρεται να είναι νεκρός ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χατάμι.
-
Ο χάρτης με τα χτυπήματα στο Ιράν11:04:12
{https://x.com/nexta_tv/status/2027657508152660125}
-
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σκοτώθηκε ο αρχηγός του στρατού του Ιράν Αμίρ Χαταμί11:02:00
Ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί έχει σκοτωθεί στις επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ μετέδωσαν ισραηλινά ΜΜΕ.
Όπως αναφέρεται, ο Αμίρ Χατάμι, αρχηγός του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, έχει εξοντωθεί.
Μέχρι στιγμής η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά.
-
Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου10:46:01
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.
-
Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα επιτρέψουμε στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν να απειλήσει την ανθρωπότητα10:35:23
Διάγγελμα προς τον ιρανικό λαό απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
«Αδελφοί και αδελφές μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν από λίγο καιρό το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια επιχείρηση για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν.
Ευχαριστώ τον μεγάλο μας φίλο, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για την ιστορική του ηγεσία.
Για 47 χρόνια, το καθεστώς του Αγιατολάχ φωνάζει «Θάνατος στο Ισραήλ», «Θάνατος στην Αμερική». Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό.
Δεν πρέπει να επιτραπεί σε αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς να οπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουμε να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον γενναίο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του.
Έχει έρθει η ώρα για όλα τα μέρη του λαού του Ιράν - Πέρσες, Κούρδους, Αζέρους, Μπαλούχους - να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν.
Σας καλώ, πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Roaring Lion» (Βρυχηθμός Λέοντος), θα απαιτηθεί από όλους μας να επιδείξουμε υπομονή και εσωτερική δύναμη.
Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqg93pnblhl?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό10:24:08
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι εντόπισε εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ. Αναμένεται να ηχήσουν σειρήνες τα επόμενα λεπτά. Οι Ισραηλινοί που λαμβάνουν την ειδοποίηση καλούνται να μεταβούν σε ασφαλείς χώρους και προστατευμένες περιοχές.
«Το κοινό καλείται να ακολουθεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για την αναχαίτιση και την εξουδετέρωση απειλών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.»
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «η άμυνα δεν είναι απόλυτη», γι’ αυτό και είναι απαραίτητο το κοινό να συνεχίσει να τηρεί πιστά τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι εντόπισε εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ. Αναμένεται να ηχήσουν σειρήνες τα επόμενα λεπτά. Οι Ισραηλινοί που λαμβάνουν την ειδοποίηση καλούνται να μεταβούν σε ασφαλείς χώρους και προστατευμένες περιοχές.
-
Οι πρώτες δηλώσεις Τραμπ - Ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν10:15:52
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqfk95qhj9l?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Η επιχείρηση του αμερικανικού στρατού εναντίον του Ιράν αναμένεται να διαρκέσει πολλές ημέρες10:09:01
Η επιχείρηση του αμερικανικού στρατού εναντίον του Ιράν αναμένεται να διαρκέσει πολλές ημέρες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.
-
«Θα εκδικηθούμε» διαμηνύει το Ιράν10:00:58
Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να ανταποδώσει τα πυρά μετά την επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα είναι συντριπτική. «Θα εκδικηθούμε» είπε.
-
«Η χώρα διεξάγει ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν», επιβεβαιώνει ο Τραμπ09:45:24
Ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαιώνει ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ξεκινήσει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν. Δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών στο Truth Social.
«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», είπε.
«Οι απειλητικές του δραστηριότητες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε στο οκτάλεπτο μήνυμά του.
«Εδώ και 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φωνάζει «Θάνατος στην Αμερική» και διεξάγει μια ατέρμονη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών, στοχεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας και αθώους πολίτες σε πολλές, πολλές χώρες», πρόσθεσε.
{https://x.com/realDonaldTrump/status/2027651077865157033}
-
Επτά πύραυλοι έπεσαν κοντά στο προεδρικό μέγαρο και το συγκρότημα όπου διαμένει ο Χαμενεΐ09:43:13
Το πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι επτά πύραυλοι έπεσαν σε περιοχή κοντά στο προεδρικό μέγαρο και το συγκρότημα όπου διαμένει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Από την πλευρά του το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφερε ότι τα ισραηλινά πλήγματα εξαπολύονται εναντίον «στόχων του καθεστώτος και των στρατιωτικών του εγκαταστάσεων».
Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν επικεντρώνονται σε στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με το CNN.
-
Reuters: Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα υπάρξει αντεπίθεση09:32:14
Το Reuters για πρώτη φορά από τα πλήγματα στο Ιράν επικαλείται πηγή από την Τεχεράνη σημειώνοντας πως η αντεπίθεση θα είναι άμεση δεδομένη και δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση σε επίπεδο έντασης με την προηγούμενη του καλοκαιριού.
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι έγιναν πλήγματα εναντίον του υπουργείου Πληροφοριών, του υπουργείου Άμυνας, του συγκροτήματος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν στην Τεχεράνη.
-
Ιράν: Κλειστός ο εναέριος χώρος, προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες09:12:05
Όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.
Το πρακτορείο TASNIM αναφέρει ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.
-
-
Reuters: Εκτός Τεχεράνης ο Χαμενεΐ09:10:18
Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρακτορείο Reuters, ο Χαμενεΐ απομακρύνθηκε από την Τεχεράνη και μεταφέρθηκε σε ασφαλές συγκρότημα κατοικιών.
-
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη09:09:28
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ιράν.
Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη, ενώ δύο στήλες πυκνού καπνού υψώθηκαν από το κέντρο και τις ανατολικές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας.
Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.
Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.
-
Live εικόνα09:03:47
{https://www.youtube.com/watch?v=M2HaX42q1nk}
-
Κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ σύμφωνα με Wall Street Journal και New York Times09:01:09
Wall Street Journal και New York Times επιβεβαιώνουν πως τα χτυπήματα ενάντια στο Ιράν είναι κοινή επιχείρηση Ισραήλ, ΗΠΑ και όχι μονομερές πλήγμα από το Τελ Αβίβ. Επίσης σημαντική διαφορά είναι πως σήμερα έχουν χτυπηθεί στόχοι - τουλάχιστον με τις πληροφορίες που υπάρχουν - που δεν λογίζονται ως αμιγώς στρατιωτικοί.
-
Κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ08:54:26
Μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας αναφέρει ότι η επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν είναι μια κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12. Η ανεπιβεβαίωτη αναφορά αναφέρει ότι ένας από τους στόχους είναι μια προεδρική εγκατάσταση του Ιράν. Αναφέρει επίσης ότι οι επιθέσεις στοχεύουν σε τοποθεσίες από τις οποίες το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και οι Ισραηλινοί καλούνται να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια.
-
Νέες εικόνες από την Τεχεράνη08:53:33
{https://x.com/GamerBoy123012/status/2027637707317645595}
-
Πυκνοί καπνοί στην Τεχεράνη - Κοινή επιχείρηση Αμερικανών και Ισραηλινών08:44:27
Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι υπάρχουν εκρήξεις.
Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12 μιλά για κοινή επιχείρηση Αμερικανών και Ισραηλινών.
-
Εικόνες και βίντεο08:42:34
{https://x.com/hey_itsmyturn/status/2027632184060698626}
{https://x.com/boringpress_/status/2027632944307687554}
{https://x.com/boringpress_/status/2027631212458553421}
{https://x.com/boringpress_/status/2027630684005650506}
-