«Ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες», ανέφερε στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην πρώτη δήλωση για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το πρωί του Σαββάτου (28.2.26).

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις» στο Ιράν. «Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν», διαβεβαίωσε, «θα εξαλείψουμε το πολεμικό ναυτικό τους. Οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε.

«Εδώ και 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φωνάζει «Θάνατος στην Αμερική» και διεξάγει μια ατέρμονη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών, στοχεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας και αθώους πολίτες σε πολλές, πολλές χώρες», πρόσθεσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε οκτάλεπτο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, με το οποίο επιβεβαίωσε τα πλήγματα, απηύθυνε τελεσίγραφο προς τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας: «Καταθέστε τα όπλα και θα έχετε πλήρη ασυλία ή, διαφορετικά, θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο».

Παράλληλα, απευθυνόμενος «στον μεγάλο και υπερήφανο λαό του Ιράν», προειδοποίησε ότι «βόμβες θα πέφτουν παντού» και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Όταν τελειώσουμε, πάρτε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας για να την πάρετε. Αυτή ίσως είναι η μοναδική σας ευκαιρία για γενιές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «στηρίζουν με συντριπτική ισχύ και καταστροφική δύναμη».

{https://x.com/realDonaldTrump/status/2027651077865157033}