Με δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι: «Η Ελλάδα, ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και Κράτος-Μέλος της ΕΕ, οφείλει να στηρίξει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και της σταθερότητας.

Οφείλει δε, άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις ενδεχόμενες συνέπειες της κρίσης σε γεωπολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο».

«Οι ραγδαίες και εν πολλοίς προαναγγελθείσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν έντονη ανησυχία και επιτείνουν τη δεδομένη αβεβαιότητα σε μια από τις πιο ταραγμένες περιοχές του πλανήτη.

Η διεθνής κοινότητα, όπως εκφράζεται από τους διεθνείς οργανισμούς, οφείλει να καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτοσυγκράτηση και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

