Νέες διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ στη Γενεύη την Πέμπτη, εν μέσω ισχυρισμών για αμερικανική επίθεση στην Τεχεράνη τις επόμενες ώρες.

«Ενθαρρυντικές» ήταν οι ενδείξεις από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά τις ενέργειες των ΗΠΑ και έχουν κάνει όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν επιβεβαίωσε απόψε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα συνεχιστούν στη Γενεύη την προσεχή Πέμπτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, η χώρα του οποίου μεσολάβησε για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, είπε ότι οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί «με μια θετική ώθηση ώστε να γίνει μια επιπλέον προσπάθεια για την οριστικοποίηση της συμφωνίας».

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι είναι «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Γενεύη την Πέμπτη, σημειώνοντας ότι υπάρχει ακόμη μια «καλή πιθανότητα» να εξευρεθεί μια διπλωματική λύση για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Ο Αραγτσί έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Face the Nation” του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός είπε ότι «εργάζεται πάνω στα στοιχεία» μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ. «Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις», τόνισε. «Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε μια διπλωματική λύση, επωφελή για όλους», επιμένοντας ότι το Ιράν, «ως κυρίαρχο κράτος, διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να αποφασίζει» για το αν θα συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο Αραγτσί επανέλαβε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση. «Αν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν, έχουμε ασφαλώς το δικαίωμα να αμυνθούμε», είπε, προσθέτοντας ότι απέναντι σε μια «επιθετική ενέργεια» κάθε απάντηση «είναι δικαιολογημένη και νόμιμη».

«Οι πύραυλοί μας δεν μπορούν να φτάσουν στο αμερικανικό έδαφος. Πρέπει επομένως, προφανώς, να βρούμε μια άλλη λύση (…) και να χτυπήσουμε τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή» είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η επίθεση ΗΠΑ στο Ιράν μπορεί να γίνει «Δευτέρα ή Τρίτη»

Ο Τζον Κυριάκου, πρώην πράκτορας της CIA, αποκάλυψε σε μια συνομιλία με τον «Julian Dorey» κατά τη διάρκεια ενός podcast, ότι βάσει πληροφοριών που έλαβε από έναν από τους πρώην συναδέλφους του στον Λευκό Οίκο, μια επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να συμβεί τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Ο Julian Dorey είναι Αμερικανός YouTuber και podcaster του οποίου το πρόγραμμα συνεντεύξεων, Trendifier, έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση τα τελευταία χρόνια. Η εκπομπή βασίζεται σε μακροσκελείς συζητήσεις και παρουσιάζει τακτικά καλεσμένους με υπόβαθρο στην ασφάλεια και τις πληροφορίες, καθώς και προσωπικότητες γνωστές για αμφιλεγόμενες αναλύσεις που συχνά αντηχούν στα mainstream μέσα ενημέρωσης.

Στο τελευταίο επεισόδιο συμμετείχε ο Τζον Κυριάκου, πρώην αξιωματικός αντιτρομοκρατίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την Παρασκευή και κυκλοφόρησε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Ο Κυριάκου, ο οποίος εξέτισε ποινή φυλάκισης αφού αποκάλυψε τη χρήση εικονικού πνιγμού από τη CIA και για την αποκάλυψη της ταυτότητας ενός μυστικού πράκτορα, έχει έκτοτε γίνει ένθερμος επικριτής αυτού που περιγράφει ως παρεμβατική εξωτερική πολιτική της Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κυριάκου αναφέρθηκε στη δεκαήμερη προθεσμία που έδωσε πρόσφατα ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, απαιτώντας συμμόρφωση με τους όρους της ΟυάσιΝγκτον, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής των πυραυλικών και πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν και του τερματισμού της υποστήριξης σε ομάδες πληρεξουσίων. Προειδοποίησε να μην θεωρούνται τέτοιες προθεσμίες ως έχουν.

«Λοιπόν, θα σας δώσει 10 ημέρες, θα σας δώσει δύο εβδομάδες και μετά θα επιτεθεί μόνο δύο ημέρες αργότερα. Νομίζει ότι αυτό κρατά τους ανθρώπους εκτός ισορροπίας».

Ο πρώην πράκτορας της CIA είπε ότι εντός της αμερικανικής κυβέρνησης «υπάρχουν διαιρέσεις και είναι χωρισμένοι σε ''στρατόπεδα''». Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα αντιπολεμικό μπλοκ ηγείται ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και η Τούλσι Γκάμπαρντ, παράλληλα με τον διευθυντή των εθνικών πληροφοριών. Αντίθετα, περιέγραψε ένα στρατόπεδο υπέρ της παρέμβασης που πιέζει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Εκφράζοντας την έκπληξή του για την αλλαγή στάσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σημείωσε ότι ο Τραμπ έχει ανασχηματίσει πολλούς κορυφαίους διοικητές τους τελευταίους 12 μήνες, αντικαθιστώντας άτομα που είναι πιο πολιτικά πιστά σε αυτόν.

Στο podcast, ο Κυριάκου υποστήριξε επίσης ότι οι υψηλού προφίλ ανακοινώσεις- όπως η εντολή Τραμπ για δημόσια δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα- θα μπορούσαν να έχουν ως στόχο να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού από επικείμενες στρατιωτικές αποφάσεις. Επικαλούμενος πληροφορίες που είπε ότι προήλθαν από έναν πρώην συνάδελφό του στον Λευκό Οίκο, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονταν να χτυπήσουν το Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, 23-24 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται πως Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν απαντήσει στους ισχυρισμούς του πρώην αξιωματικού της CIA.