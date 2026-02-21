Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, για τους νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη επισημαίνει:

«Το νέο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης, με πέντε επιβεβαιωμένους νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της πολιτικής που έχει αποτύχει να διασφαλίσει ασφαλείς διόδους, συντονισμένη ευρωπαϊκή ευθύνη και ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει για την επάρκεια των μηχανισμών επιτήρησης και έγκαιρης διάσωσης, για τον επιχειρησιακό συντονισμό και για τη συνολική στρατηγική που ακολουθεί.

Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να βλέπουμε και μια τραγωδία να αντιμετωπίζεται ως φυσικό φαινόμενο, χωρίς πολιτική λογοδοσία.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα είναι νομική και ηθική υποχρέωση. Οι συνεχείς απώλειες εκθέτουν τη χώρα και επιβάλλουν αλλαγή πορείας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο».