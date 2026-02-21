Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε από την κακοκαιρία.

Ένας υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη Ραφήνα, το Σάββατο 21Φεβρουαρίου.

Η περιοχή της ανατολικής Αττικής επλήγη από την κακοκαιρία σήμερα.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώθηκε το εντυπωσιακό φαινόμενο που έπληξε τα ανατολικά παράλια της Αττικής.

Ο υδροστρόβιλος παρατηρήθηκε λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, σε μικρή απόσταση από την είσοδο του λιμανιού, σύμφωνα με την ιστοσελίδα irafina.gr.

