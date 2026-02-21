Οι όγκοι νερού συνεχίζουν να γίνονται όλο και πιο πιεστικοί, φτάνοντας στο ελληνικό έδαφος, στον ποταμό Άρδα, από τη Βουλγαρία.

Συναγερμός έχει σημάνει τον Έβρο εξαιτίας της μεγάλη ανόδου των υδάτων στα ποτάμια του νομού, με τεράστιες εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και να δημιουργούν μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και επαγγελματίες που εργάζονται στην περιοχή, με 50.000 στρέμματα να βρίσκονται ήδη κάτω από το νερό.

Στην περιοχή του Διδυμότειχου μάλιστα, η στάθμη των ποταμών Ερυθροποτάμου, Άρδα και Έβρου αυξήθηκε απότομα προκαλώντας υπερχειλίσεις και πλημμύρες. Η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε από χθες στην περιοχή, με πολύ δυνατούς ανέμους και ισχυρές κατά τόπους βροχοπτώσεις, οι οποίες «γύρισαν» σε χιονόπτωση στο βόρειο τμήμα του νομού, επιβάρυναν κι άλλο την ήδη «χτυπημένη» περιοχή.

Οι πιέσεις αποτυπώνονται ξεκάθαρα στο ύψος της στάθμης του ποταμού Έβρου, που το τελευταίο 24ωρο βρίσκεται πάνω από το όριο συναγερμού στο Πύθιο και πλησιάζει πολύ το όριο συναγερμού και στο Πέταλο.

Οι τελευταίες μετρήσεις έδειξαν 6.75μ στο Πύθιο, δηλαδή είκοσι εκατοστά πάνω από το όριο συναγερμού (5,70 μ.) και 5,85 μ. στο Πέταλο, δηλαδή μόλις 15 εκατοστά κάτω από το όριο συναγερμού (6 μ.).

Τα αναχώματα υπέστησαν ρήγματα και μεγάλα τμήματα του κάμπου, καθώς και γειτονικοί οικισμοί, πλημμύρισαν. Χωράφια με σιτηρά παρέμειναν κάτω από το νερό, ενώ οι χείμαρροι μετέφεραν άμμο και φερτά υλικά, προκαλώντας όχι μόνο απώλεια της φετινής παραγωγής αλλά και υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους.

Κλειστός ο δρόμος προς τη Δαδιά

Το νερό έχει φτάσει μέχρι τον οδικό άξονα και τον κόμβο της Δαδιάς, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη δύσκολη εικόνα στην περιοχή.

Οι Αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

Σαφείς οδηγίες – Καμία μετακίνηση σε επικίνδυνα σημεία

Η προσοχή εστιάζεται κυρίως:

- Στις ιρλανδικές διαβάσεις

- Στις γέφυρες χαμηλής στάθμης

- Στις αγροτικές εκτάσεις και χωματόδρομους

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει να επιχειρείται διέλευση από σημεία όπου υπάρχει ροή ή συγκέντρωση υδάτων, καθώς η ένταση του νερού μπορεί να παρασύρει οχήματα και πεζούς.