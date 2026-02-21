Η «Διαδοχική Ασφάλιση» είναι ειδικός τρόπος συνυπολογισμού χρόνων ασφάλισης όταν κάποιος έχει εργαστεί και έχει ασφαλιστεί σε περισσότερους από έναν παλιούς φορείς ασφάλισης.

Χιλιάδες εργαζόμενοι που έχουν περάσει από διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο την πρόκληση του πώς θα υπολογιστούν τα χρόνια τους για σύνταξη. Η διαδοχική ασφάλιση, αν και τεχνική διαδικασία, καθορίζει τόσο το πότε όσο και το πόσο θα λάβουν οι ασφαλισμένοι, επηρεάζοντας άμεσα το συνταξιοδοτικό τους μέλλον.

Η «Διαδοχική Ασφάλιση» είναι ειδικός τρόπος συνυπολογισμού χρόνων ασφάλισης όταν κάποιος έχει εργαστεί και έχει ασφαλιστεί σε περισσότερους από έναν παλιούς φορείς ασφάλισης (όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα πριν από την 1/1/2017 (την ημερομηνία λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ). Αυτοί οι χρόνοι μπορούν να ενωθούν και να θεωρηθούν σαν να έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά για τον ίδιο φορέα, ώστε να θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ:

1. Τι είναι η Διαδοχική Ασφάλιση;

Ως διαδοχική ασφάλιση νοείται ο χρόνος που έχει διανυθεί έως 31/12/2016 σε διαφορετικούς πρώην ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίοι εντάχθηκαν στον e‑ΕΦΚΑ. Οι χρόνοι αυτοί μπορούν να συνυπολογιστούν για τη θεμελίωση και τον υπολογισμό της σύνταξης.

2. Τι είναι η Παράλληλη Ασφάλιση;

Παράλληλη ασφάλιση είναι η ταυτόχρονη καταβολή εισφορών για περισσότερες από μία δραστηριότητες, ιδίως μετά την 1/1/2017 στον e‑ΕΦΚΑ. Ο χρόνος αυτός αντιμετωπίζεται ενιαία για θεμελίωση δικαιώματος.

3. Ποιος φορέας εξετάζει το αίτημα συνταξιοδότησης;

Η αίτηση εξετάζεται αρχικά με βάση τις προϋποθέσεις του τελευταίου φορέα στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο ενδιαφερόμενος πριν την ένταξη στον e‑ΕΦΚΑ.

4. Τι συμβαίνει αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του τελευταίου φορέα;

Εάν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα με τις διατάξεις του τελευταίου φορέα, η αίτηση εξετάζεται με βάση προηγούμενους φορείς διαδοχικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

5. Είναι υποχρεωτικός ο συνυπολογισμός όλων των χρόνων;

Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για τους χρόνους που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31/12/2016.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει το συνυπολογισμό ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε κάποιον από τους πρώην ενταχθέντες φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την 1/1/2017 δεν ασφαλίζεται στον e-ΕΦΚΑ για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου πρώην φορέα του οποίου δεν επιθυμεί την προσμέτρηση του χρόνου του, και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε ενταχθέντα φορέα.

Κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά:

Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και μετά.

Ο χρόνος ασφάλισης του πρώην φορέα με τη δραστηριότητα του οποίου συνεχίζεται η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι η προσμέτρηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε μεταγενέστερο της συνταξιοδότησης χρονικό σημείο δεν είναι δυνατή, καθώς η δήλωση περί συνυπολογισμού ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης είναι δεσμευτική για τον ασφαλισμένο.

6. Μπορεί να απονεμηθεί περισσότερη από μία σύνταξη;

Ο e‑ΕΦΚΑ εξετάζει εάν συμφέρει η απονομή μίας ενιαίας σύνταξης με όλους τους χρόνους ή περισσότερων αυτοτελών συντάξεων, απονέμοντας το ευνοϊκότερο αποτέλεσμα.

7. Πώς θεμελιώνεται δικαίωμα με 15 έτη ασφάλισης;

Σε περίπτωση που δεν θεμελιώνεται δικαίωμα με άλλες διατάξεις, εξετάζεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 67ο έτος ηλικίας με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.

8. Πώς υπολογίζεται ο χρόνος μετά την 1/1/2017;

Ο χρόνος ασφάλισης μετά την έναρξη λειτουργίας του e‑ΕΦΚΑ θεωρείται ενιαίος, ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα στον οποίο υπαγόταν η δραστηριότητα.

9. Πώς γίνεται ο υπολογισμός του ποσού σύνταξης;

Το ποσό προκύπτει από το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αναγνωριζόμενων χρόνων και τις αντίστοιχες αποδοχές.

10. Πότε απαιτείται δήλωση επιλογής από τον ασφαλισμένο;

Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ο ασφαλισμένος μπορεί να δηλώσει εάν επιθυμεί να αξιοποιηθούν συγκεκριμένοι χρόνοι διαδοχικής ασφάλισης.

11. Έχω παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε 2 πρώην ενταχθέντες φορείς. Πως θα αξιοποιηθεί;

Η αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης εξετάζεται κατά την εξέταση της σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ή με βάση το αυτοτελές δικαίωμα, με την προϋπόθεση ότι ζητείται η αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης του άλλου πρώην φορέα (είτε για προσαύξηση είτε για υπολογισμό 2ης ανταποδοτικής σύνταξης).

Η προσαύξηση της σύνταξης για τη παράλληλη ασφάλιση εφαρμόζεται για όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από τις 13/05/2016 και μετά, καθώς και σε αιτήσεις συνταξιοδότησης των οποίων η καταβολή της σύνταξης αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Ο παράλληλος χρόνος που δεν έχει ληφθεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λαμβάνεται υπόψη για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36Α του Ν.4387/2016 το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4670/2020.

Η προσαύξηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης έως 31/12/2016 που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς κάθε έτους που έχει καταβληθεί η επιπλέον εισφορά. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επί πλέον εισφοράς.