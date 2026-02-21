Η Διαρκής Επιτροπή για τη Φορολογική Πολιτική ζητά να μην επιβάλλονται υπέρμετρα πρόστιμα για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ, τονίζοντας την ανάγκη αναλογικότητας και ασφάλειας δικαίου.

Να μην επιβάλλονται υπέρμετρα πρόστιμα για εκπρόθεσμες μηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ, από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση, ζητά η Διαρκής Επιτροπή για την Αρωγή της Φορολογικής Πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επισημαίνοντας ζητήματα αναλογικότητας και ασφάλειας δικαίου.

Βασική αποστολή της Επιτροπής είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών φορέων στη διαβούλευση και στην επεξεργασία νομοσχεδίων φορολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και των σχετικών κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων. Παράλληλα, υποβάλλει τεκμηριωμένες εισηγήσεις για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας, με στόχο τη συμβατότητά της με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και το γενικότερο πλαίσιο φορολογικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δημόσια έσοδα όσο και τη δυνατότητα συμμόρφωσης των φορολογουμένων.

Η Επιτροπή παρεμβαίνει επίσης προτείνοντας τροποποιήσεις σε ανενεργές ή προβληματικές διατάξεις της φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας, επιδιώκοντας τη λειτουργική διασύνδεση των φορολογικών νομοθετημάτων και τη διευκόλυνση της εφαρμογής τους στην πράξη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στη συγκέντρωση και επεξεργασία ζητημάτων της καθημερινότητας του επιχειρηματικού κόσμου, σε συνεργασία με τον κλάδο των λογιστών – φοροτεχνικών, καθώς και στην επίλυση ερμηνευτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές των δηλωτικών υποχρεώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει καταθέσει υπόμνημα προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, προτείνοντας αναγκαία τροπολογία στο άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024). Όπως επισημαίνεται, η επίμαχη διάταξη εισήγαγε σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, ύψους 250 και 500 ευρώ, σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς των 100 ευρώ ή ακόμη και μηδενικών προστίμων που προέβλεπαν οι νόμοι 4174/2013 και 4987/2022 για εκπρόθεσμες μηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις χωρίς φορολογική υποχρέωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα πρόστιμα επιβάλλονται αναδρομικά, γεγονός που, σύμφωνα με την Επιτροπή, αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου.

Στο υπόμνημά τους οι φορείς ζητούν σαφή και δίκαιη νομοθετική λύση για την κατάργηση άδικων και άσκοπων προστίμων, επικαλούμενοι και τον ίδιο τον σκοπό του ν. 5104/2024, ο οποίος προβλέπει δικαιότερη αντιμετώπιση των φορολογουμένων και ενίσχυση της αγοράς. Κεντρικά αιτήματα παραμένουν η διασφάλιση της αναλογικότητας, της προβλεψιμότητας και της νομικής βεβαιότητας, καθώς και η αποφυγή υπέρμετρων ή αναδρομικών επιβαρύνσεων.

Παράλληλα, προτείνεται η επέκταση της ισχύουσας διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του ΚΦΔ, ώστε το όριο των 100 ευρώ που ισχύει για τον φόρο εισοδήματος να εφαρμόζεται και στις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ θα επανεξετάσουν τις επίμαχες διατάξεις και την ανάγκη τροποποίησης της σχετικής εγκυκλίου, με στόχο την ουσιαστική προστασία των φορολογουμένων και τον περιορισμό της επιβολής υπέρμετρων προστίμων.