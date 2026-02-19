Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, απαιτεί από την κυβέρνηση να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, σε εξόρμησή του στην αγορά του Παγκρατίου, ανέδειξε τη βαθιά κρίση και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε, πάνω από το 80% των επιχειρήσεων καταγράφουν μείωση τζίρου, ενώ στο 40% η πτώση ξεπερνά το 20%.

«Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα. Χρειάζεται, όμως, να στηριχτεί η ελληνική εμπορική επιχείρηση, γιατί αν υπάρχει ελληνικό εμπόριο, θα υπάρχει και ελληνική οικονομία. Χωρίς ελληνικό εμπόριο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχει ελληνική οικονομία» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνο Τσαγγάρη

Παράλληλα, τόνισε τον κίνδυνο μαζικών «λουκέτων», που σε ορισμένους εμπορικούς δρόμους αγγίζουν το 50% και κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα.

Στη συνέχεια, παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις προς όφελος των επιχειρηματιών και των καταναλωτών, όπως η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η επαναρρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις, ώστε να διασφαλίζονται τόσο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όσο και τα δημόσια έσοδα, η δημιουργία εργαλείων ρευστότητας και μικροπιστώσεων για ουσιαστική πρόσβαση των μικρομεσαίων σε χρηματοδότηση αλλά και έλεγχο της αγοράς.

«Πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών, χρειάζεται να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, ιδιαίτερα στο επίπεδο της ενέργειας, της στέγασης και των τραπεζικών προϊόντων. Και πρέπει να υπάρχει έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς από την κυβέρνηση, ιδιαίτερα για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, που με τις εκτεταμένες προσφορές αλλά και με τον ανταγωνισμό από μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες, υφίστανται οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις», τόνισε μεταξύ άλλων.



Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσε η αν. γραμματέας της ΚΕ Αναστασία Σαπουνά, η συντονίστρια της ΝΕ Α’ Αθήνας Μαρία Αγγελική Παπανδρικοπούλου, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη της νεολαίας του κόμματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

