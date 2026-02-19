Τον Ιανουάριο είχε σημάνει επίσης συναγερμός για εξαφάνιση 12χρονου, που όπως προέκυψε από έρευνα είναι το ίδιο παιδί με διαφορετικά στοιχεία σε δύο διαφορετικές δομές ασυνόδευτων.

Amber alert έχει σημάνει από το Χαμόγελο του παιδιού για την εξαφάνιση του 10χρονου Iμπραχίμ Αλράγκαμπ.

Ο 10χρονος εξαφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Είναι συριακής καταγωγής και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 19/02/2026 για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού στις 31 Ιανουαρίου είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση του 12χρονου Χουσείν Αλσείχ, συριακής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Νέα Ιωνία Αττικής, όπου κατόπιν εισαγγελικής εντολής προχώρησε σε ενεργοποίηση μηχανισμού Missing Kid Alert.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν οι δύο παραπάνω εξαφανίσεις αφορούν στο ίδιο παιδί, όπου και στις δύο περιπτώσεις έχει δώσει διαφορετικά στοιχεία ταυτοποίησης στους χώρους φιλοξενίας. Οι πληροφορίες διερευνώνται από την αστυνομία.

Ο Iμπραχίμ Αλράγκαμπ, έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 και είναι αδύνατος. Τη ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρο μπουφάν και βυσσινί παπούτσια NIKE.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.