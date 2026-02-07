Όσα δήλωσε στο «Τούνελ» ο δικηγόρος της οικογένειας της Λόρας.

«Από όσα γνωρίζω εγώ προσωπικά, αλλά και από όσα μου έχει μεταφέρει η οικογένεια, στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το παιδί σίγουρα έχει βοηθηθεί από κάποιον ή από κάποιους», δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας της αγνοούμενης Λόρας, Τηλέμαχος Μπενετάτος.

«Η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταβεί σε συγκεκριμένη συμβολή οδών στου Ζωγράφου. Εκεί συνέβη κάτι… Βρήκε κάποιον ή κάποια. Κάποιος τη βοήθησε, είτε οικονομικά, είτε παρέχοντάς της ένα κινητό τηλέφωνο. Διαφορετικά θα είχε πάρει απευθείας ταξί για το πρακτορείο στην Ομόνοια και από εκεί θα κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο. Τη σκέψη αυτή ενισχύει και ένα ακόμη στοιχείο: Όταν η κυρία Νικολούλη εντόπισε τον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο, μας ανέφερε ότι η Λόρα μιλούσε στο τηλέφωνο στα ρωσικά. Πού βρέθηκε το κινητό; Δεν ήταν αυτό που είχε αγοράσει από τον συμμαθητή της.»

Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι πέρα από το πρόσωπο που τη βοήθησε στου Ζωγράφου, υπάρχει και ακόμη ένας άνθρωπος που τη συνδράμει στη Γερμανία και πιθανότατα διαμένουν στο ίδιο σπίτι.

«Οι γονείς έχουν επικοινωνήσει με όποιον άνθρωπο σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να τη βοηθήσει. Δεν μπορούν να σκεφτούν κάποιον άλλον. Πολλές φορές, για να κατανοήσουμε έναν άνθρωπο, πρέπει να μπούμε στη θέση του. Οι γονείς έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα, είναι τρομοκρατημένοι, βιώνουν τον δικό τους Γολγοθά και περιμένουν κάποια εξέλιξη σχετικά με το παιδί τους. Κάθε φορά που καλούνται στην Ασφάλεια, προσέρχονται άμεσα και έχουν κάνει ό,τι περνά από το χέρι τους. Θα ήθελα να παρακαλέσω να αποφεύγονται ενέργειες που τους φέρνουν σε ακόμη δυσχερέστερη θέση. Το να πηγαίνουν κάποιοι συνάδελφοί σας και να βιντεοσκοπούν το σπίτι τους χωρίς τη συναίνεσή τους ή να φεύγουμε από την Ασφάλεια και να μας καταδιώκουν κάμερες, θα πρέπει να σταματήσει, καθώς δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στην έρευνα».

Οι γονείς, όπως επισημαίνει, απευθύνουν για ακόμη μία φορά έκκληση, όποιος έχει δει ή έχει ακούσει κάτι σχετικό, να επικοινωνήσει είτε με τις ελληνικές είτε με τις γερμανικές Αρχές και ανώνυμα αν το θέλουν με την κυρία Νικολούλη. «Παράλληλα, απευθύνουν και μια έκκληση στο ίδιο τους το παιδί να εμφανιστεί. Με όποιον τρόπο εκείνο επιθυμεί. Από καρτοτηλέφωνο, με οποιοδήποτε μέσο. Αρκεί να τους καλέσει και να τους πει: “πατέρα, μάνα, είμαι εδώ και είμαι καλά. Μην με ψάχνετε”. Αυτό είναι το μόνο που θέλουν να γνωρίζουν: ότι το παιδί τους είναι καλά και δεν βρίσκεται παγιδευμένο», επισημαίνει.

Άμεση η κινητοποίηση της ομογένειας στη Γερμανία για την 16χρονη

Μετά τις αποκαλύψεις του «Τούνελ» την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου για την αγνοούμενη Λόρα ότι ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη, η κινητοποίηση της ομογένειας υπήρξε άμεση. Κάτοικος της Στουτγκάρδης, επικοινώνησε με την εκπομπή και ανέφερε πως την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου είδε μια κοπέλα που έμοιαζε εντυπωσιακά με τη μαθήτρια στο πλούσιο προάστιο Κίλεσμπεργκ.

«Ήταν περίπου τρεις το μεσημέρι. Υπήρχε κίνηση και κινούμασταν με χαμηλή ταχύτητα. Από τη δεξιά πλευρά, όπως καθόμουν στη θέση του συνοδηγού, είδα μάλλον το κορίτσι. Ήταν μόνη της. Φορούσε μαύρο καπέλο και μπουφάν, φαρδιά φόρμα και είχε ένα σακίδιο στην πλάτη. Δεν έδειχνε χαμένη· απλώς περίμενε να διασχίσει τον δρόμο. Η κίνηση ήταν αυξημένη και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε. Ήταν ολόιδια με το βίντεο σας, με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα». Όπως επισήμανε, η απόσταση από τη Φρανκφούρτη μέχρι τη Στουτγκάρδη καλύπτεται με τρένο σε περίπου δύο ώρες.

«Στην περιοχή όπου πιστεύω ότι την είδα κατοικούν συνήθως άνθρωποι με υψηλό εισόδημα. Θεωρείται από τις πιο εύπορες συνοικίες της πόλης. Έχω ήδη ενημερώσει φίλες μου που κινούνται συχνά εκεί, καθώς και μία που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο, ώστε αν αντιληφθούν οτιδήποτε να σας ειδοποιήσουμε άμεσα. Έχει ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η ομογένεια, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε παιδιά στην ηλικία της. Μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός, καθώς εδώ στη Γερμανία δεν αφήνεις εύκολα ένα παιδί μόνο του σε αυτήν την ηλικία… υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα», καταλήγει.

Το «Τούνελ», συνεχίζοντας την έρευνα για την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα Λομτέφ, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην Πάτρα. Εκεί μίλησε με τον δικηγόρο της οικογένειας, ο οποίος απάντησε σε όλα όσα ακούγονται αυτό το διάστημα. Παράλληλα, προβλήθηκε στην εκπομπή και η δήλωση της μητέρας της για τις έρευνες που έκαναν στην Αθήνα.

Ο κ. Τηλέμαχος Μπενετάτος δήλωσε στο «Τούνελ»: «Αναγκάζομαι να βρεθώ στον άχαρο ρόλο να αντικρούσω πράγματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Οι γονείς κατηγορούνται ότι δεν έχουν εμφανιστεί και ότι δεν έχουν μεταβεί στη Γερμανία για να βρουν το παιδί τους. Οφείλω να ξεκαθαρίσω πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Έχουν ήδη ανέβει δύο φορές στην Αθήνα και έψαχναν σε ξενοδοχεία στην περιοχή του Ζωγράφου, προκειμένου να βοηθήσουν στις έρευνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα της μαθήτριας λέει χαρακτηριστικά: «Έχουμε πάει στην περιοχή που την είδαν στις κάμερες στου Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε πάει σε σταθμούς, σε αεροδρόμια και γύρω-γύρω σε πολλές περιοχές, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε καλά – καλά την Αθήνα». Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι ο πατέρας ήταν εκείνος που ενημερώθηκε από τη Lufthansa, την προηγούμενη εβδομάδα, πως το παιδί του πράγματι ταξίδεψε με την εν λόγω αεροπορική εταιρεία προς τη Γερμανία, πληροφορία την οποία οι ελληνικές Αρχές έλαβαν το πρωί της Τρίτης.

«Οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρίσκεται εκεί το παιδί τους. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν πάει να το αναζητήσουν, αλλά αναρωτιέμαι: πού ακριβώς να πάνε; Στο Βερολίνο; Στο Μόναχο; Στη Φρανκφούρτη; Να πάρουν ένα αεροπλάνο και να πάνε πού; Να χτυπούν πόρτα-πόρτα μήπως κάποιος έχει δει το παιδί τους; Λένε ακόμη και για το Αμβούργο. Ένα παιδί που θέλει να κρυφτεί και να μη βρεθεί, θα πάει σε γνώριμα μέρη; Οι άνθρωποι έχουν κάνει όσα όφειλαν να κάνουν. Επικοινώνησαν με γνωστούς τους στο Αμβούργο ώστε να έχουν τον νου τους, ενώ υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών»

Όπως ανέφερε, οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν απαντήσει ακόμη αν η ανήλικη επιβιβάστηκε, μετά τη Φρανκφούρτη, σε άλλη πτήση, ενώ επισήμανε ότι οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου διατηρούν το υλικό μόνο για 48 ώρες. «Πριν από λίγες ημέρες, οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι ανησυχούν σοβαρά μετά από τόσο καιρό για το παιδί τους. Αφενός, γιατί δεν διέθετε αρκετά χρήματα για να παραμείνει στη Γερμανία για πολλές ημέρες και, αφετέρου, γιατί είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος τη συνδράμει. Είναι πιθανό να έχει μπλέξει κάπου και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί από τις γερμανικές Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί αν βρίσκεται σε κίνδυνο και να εντοπιστεί», κατέληξε.