Η εμπλοκή της γερμανικής αστυνομίας στις έρευνες εντοπισμού της 16χρονης έγινε κατόπιν αιτήματος των ελληνικών Αρχών.

Η αστυνομία του Αμβούργου, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας εξετάστηκε από τις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές αρχές κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με γραπτή απάντηση της αστυνομίας του Αμβούργου, οι γερμανικές αρχές ενημερώθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA). Το ελληνικό αίτημα αφορούσε τη διασταύρωση της διεύθυνσης φερόμενου συγγενικού προσώπου της 16χρονης στο Αμβούργο.

Όπως διευκρινίζεται από την αστυνομία, από τον συγκεκριμένο έλεγχο δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στον εντοπισμό της 16χρονης. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω ενδείξεις για τον τόπο όπου βρίσκεται η ανήλικη.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η 16χρονη Λόρα Λομπτέφ ζούσε με την οικογένειά της τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα. Εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου, με τις ελληνικές αρχές να επιβεβαιώνουν ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας ταξίδεψε αεροπορικώς από την Αθήνα στη Φρανκφούρτη με πτήση της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa. Από τότε δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για το πού βρίσκεται. Έχει εκδοθεί επίσημη αγγελία εξαφάνισης από το Χαμόγελο του Παιδιού καθώς και από τη γερμανική οργάνωση «Vermisste Kinder».