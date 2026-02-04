Μια σημαντική μαρτυρία έρχεται να βοηθήσει την έρευνα για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας.

Η μαρτυρία ενός Έλληνα, μόνιμου κατοίκου του Αμβούργου, εκτιμάται ότι μπορεί να κατατοπίσει σημαντικά την έρευνα σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας.

Η Λόρα εξαφανίστηκε από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου στο Ρίο της Πάτρας και έκτοτε αγνοείται. Σύμφωνα με τις τελευταίες επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η 16χρονη έχει ταξιδέψει στη Γερμανία, με τις έρευνες να στρέφονται στο Αμβούργο, όπου κατοικούσε η Λόρα στο παρελθόν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg69xv2d6pkh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μιλώντας στο Live News, ένας άνδρας ανέφερε ότι είδε τη Λόρα. «Είχα παρκάρει το αυτοκίνητο και ήμουν με τον γιο μου. Έτσι όπως προχωρούσα είδα μια κοπέλα μπροστά μου με μαύρο κολάν και γενικότερα μαύρη ενδυμασία. Είχε μια γκρι τσάντα πλάτης. Δεν φορούσε καπέλο. Όταν έστριψε για να μπει στο μαγαζί είδα το πρόσωπό της και κατάλαβα ότι είναι η Λόρα».

Ο άνδρας δηλώνει βέβαιος ότι το κορίτσι που είδε είναι η Λόρα, καθώς το σημείο αυτό είναι πολύ κοντά στο προάστιο όπου διέμενε η 16χρονη στη Γερμανία κατά το παρελθόν.