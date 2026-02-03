Μαρτυρία επιβάτη ενισχύει το ενδεχόμενο ότι η 16χρονη δεν έφυγε μόνη της, αλλά με τη βοήθεια ή τη συνοδεία τρίτου προσώπου..

Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν ότι η ανήλικη ταξίδεψε την ίδια ημέρα προς τη Γερμανία, με πιθανό προορισμό τη Φρανκφούρτη, αν και η αεροπορική εταιρεία δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει επίσημα την επιβίβασή της.

Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ηλεκτρονικό της αποτύπωμα και προσπαθούν να εντοπίσουν το κινητό της τηλέφωνο, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για την έκδοση του εισιτηρίου της χρησιμοποίησε ελβετικό κρυπτογραφημένο email υψηλής ασφάλειας.

Το email που εγείρει ερωτήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η Λόρα δημιούργησε λογαριασμό σε ελβετική υπηρεσία κρυπτογραφημένων email, η οποία λειτουργεί επί πληρωμή και προσφέρει αυξημένο επίπεδο ιδιωτικότητας.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, με έδρα τη Γενεύη και έτος ίδρυσης το 2014, είναι γνωστή διεθνώς για τη μη αποθήκευση και μη πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών, ακόμη και από την ίδια την εταιρεία. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει ιδιαίτερα τις έρευνες των αρχών.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο λογαριασμός δεν δημιουργήθηκε στο πραγματικό όνομα της Λόρας, αλλά στο όνομα Ρωσίδας ηθοποιού, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια προμελετημένης διαφυγής ή βοήθειας από τρίτο πρόσωπο.

Έρευνες σε Ελλάδα και Γερμανία

Οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τις ελβετικές προκειμένου να ζητήσουν στοιχεία για το πότε και πώς δημιουργήθηκε ο επίμαχος λογαριασμός email.

Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές επιβεβαίωσαν μέσω του συστήματος PNR (Passenger Name Record) ότι η Λόρα επιβιβάστηκε πράγματι στην πτήση προς Φρανκφούρτη, παρά το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία δεν έχει απαντήσει ακόμα επίσημα στο ελληνικό αίτημα.

Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργεί το γεγονός ότι το υλικό από τις κάμερες του αεροδρομίου έχει διαγραφεί, καθώς η εξαφάνιση δηλώθηκε με καθυστέρηση.

Η Ασφάλεια Πάτρας έχει απευθύνει ερώτημα και σε ίδρυμα στη Φρανκφούρτη που φιλοξενεί κακοποιημένα παιδιά χωρίς να ειδοποιεί τους γονείς. Η απάντηση ήταν αρνητική, ωστόσο οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλες γερμανικές πόλεις, κυρίως στο Αμβούργο, όπου η Λόρα έχει ζήσει στο παρελθόν.

Μαρτυρία επιβάτη: «Δεν ήταν μόνη της»

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η μαρτυρία άνδρα που ταξίδευε στην ίδια πτήση. Όπως κατέθεσε στο Mega, η Λόρα δεν ταξίδευε μόνη της, αλλά συνοδευόταν από έναν νεαρό άνδρα.

«Την είδα καθαρά στην αίθουσα αναμονής. Ήταν μαζί με έναν ψηλό νεαρό με μακριά μαλλιά. Κάθονταν χώρια αλλά επικοινωνούσαν συνεχώς. Και στο αεροπλάνο αρχικά κάθισαν σε διαφορετικές θέσεις, όμως μετά ζήτησαν και κάθισαν μαζί».

Η μαρτυρία αυτή ενισχύει το ενδεχόμενο ότι η 16χρονη δεν έφυγε μόνη της, αλλά με τη βοήθεια ή τη συνοδεία τρίτου προσώπου.