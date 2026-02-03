Ο Ν. Δένδιας θα συναντηθεί και με τον υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, αρμόδιο για θέματα αμυντικής πολιτικής.

Συνάντηση με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, θα πραγματοποιήσει σήμερα το μεσημέρι (13.45 τοπική ώρα) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ουάσινγκτον, όπου συμμετέχει στις εργασίες του Φόρουμ των Δελφών.

Η συνάντηση θα γίνει στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ξεχωριστή συνάντηση μεταξύ του κ. Δένδια και του υφυπουργoύ Πολέμου των ΗΠΑ, αρμόδιου για θέματα Αμυντικής Πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, όπου αναμένεται να συζητηθούν λεπτομερώς θέματα που αφορούν τη διμερή συνεργασία.