Κύρια αιτία των περισσότερων θανάτων είναι η υποθερμία.

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ συνεχίζει να αυξάνεται, με τις αρχές να κάνουν λόγο για δεκάδες θανάτους που συνδέονται άμεσα με τις πολικές θερμοκρασίες. Εκτός από τη Νέα Υόρκη, περιστατικά θανάτων έχουν καταγραφεί στο Νιου Τζέρσεϊ, στο Λονγκ Άιλαντ, αλλά και σε πολλές ακόμη πολιτείες που πλήττονται από τις πολικές θερμοκρασίες.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ακόμη δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους υπό συνθήκες ακραίου ψύχους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στην πόλη στους 16. Πολλοί από τους θανάτους καταγράφηκαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όταν οι θερμοκρασίες έφτασαν αρκετά κάτω του μηδενός.

{https://x.com/News12/status/2018293484839391234}

Σύμφωνα με τις αρχές, η υποθερμία φαίνεται να συνέβαλε σε τουλάχιστον 13 από τους θανάτους, ενώ τρεις ακόμη περιπτώσεις εξετάζεται αν σχετίζονται με υπερβολική δόση ουσιών.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι επανέλαβε τη σημασία του μέτρου «Code Blue», το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 19 Ιανουαρίου, επισημαίνοντας ότι η δημοτική αρχή έχει ενεργοποιήσει όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες για την προστασία των πολιτών. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια συνολική κινητοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών, ομάδων υποστήριξης αστέγων και της αστυνομίας, με στόχο να μεταφερθούν οι ευάλωτοι πολίτες σε θερμαινόμενους και ασφαλείς χώρους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/AbsoluteNewsCom/status/2018006874939863280}

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η υποχρεωτική μεταφορά 16 ατόμων σε δομές φιλοξενίας, καθώς θεωρήθηκε ότι διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο. Παράλληλα, η πόλη ενίσχυσε τη λειτουργία θερμαινόμενων καταφυγίων, αύξησε τη χωρητικότητα των δομών στέγασης, χαλάρωσε τους κανόνες εισδοχής και αξιοποίησε τη συνεργασία με θρησκευτικές και κοινοτικές οργανώσεις.

Την ίδια ώρα, οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, καθώς παρόμοιοι θάνατοι έχουν αναφερθεί και σε γειτονικές πολιτείες, με δεκάδες ακόμη ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε ολόκληρη τη ζώνη που πλήττεται από την κακοκαιρία.

{https://youtu.be/AsHQRmxl5lo?si=o_E3ysk4-qENfCoz}