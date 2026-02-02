Η ζημιές από την κακοκαιρία Κριστίν ξεπερνούν τα 2.5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η Πορτογαλία παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,

Η καταιγίδα Κριστίν, που σάρωσε την Πορτογαλία την προηγούμενη εβδομάδα, άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, με εκατοντάδες σπίτια στο κεντρικό τμήμα της χώρας να έχουν χάσει τη στέγη τους, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και τους κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να παραλάβουν έκτακτη βοήθεια για την επισκευή και αποκατάσταση των σπιτιών τους. Οι αρχές προειδοποιούν πως οι οικονομικές ζημιές ενδέχεται να φτάσουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η καταστροφική καταιγίδα έπληξε την περιοχή την Τετάρτη, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ριπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 200 χλμ/ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες ζημιές σε στέγες και κτήρια. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

«Η στέγη πετάχτηκε στον αέρα, όλα τα τζάμια σπάζουν, τα πάντα έχουν βυθιστεί στο χάος», περιέγραψε η Πάουλα Φράνκο, περιμένοντας στην ουρά στη Λέιρια για να παραλάβει πλακάκια που διανέμει η κυβέρνηση για την επισκευή της οικίας της.

Η πορτογαλική κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα ένα πακέτο ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει δάνεια και επιδόματα, με στόχο να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις στην ανοικοδόμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία.

Η Λέιρια, ένα από τα βασικότερα βιομηχανικά κέντρα της χώρας, ήταν ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Εκτεταμένες ζημιές υπέστησαν σπίτια, δρόμοι, σχολεία, εργοστάσια και σιδηροδρομικές γραμμές. Στην αεροπορική βάση Monte Real, κοντά στη Λέιρια, η καταιγίδα προκάλεσε σοβαρές καταστροφές, καταστρέφοντας ακόμη και αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων μαχητικά F16.

Σήμερα, περίπου 170.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τη Μαρία ντα Γκράσα Καρβάλιο, υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ο Ενρίκε Καρβάλιο, πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρηματιών της Λέιρια, εκτίμησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NOW ότι το συνολικό ύψος των ζημιών στην περιοχή ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 1,5 και 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

