Το αγόρι κάλυψε 4 χλμ. κολυμπώντας, αφού η μητέρα του και τα αδέλφια του παρασύρθηκαν ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας.

Υπεράνθρωπη προσπάθεια έκανε ένα 13χρονο αγόρι στην Αυστραλία, που κολυμπούσε για τέσσερις ώρες, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια για τη μητέρα του και τα αδέλφια του, που είχαν παρασυρθεί στα ανοιχτά.

Η οικογένεια έκανε SUP και κανό στο Geographe Bay- στα νότια της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας- την Παρασκευή, όταν ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν τα φουσκωτά σκάφη τους εκτός πορείας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 13χρονος άρχισε να κωπηλατεί προς την ακτή, προκειμένου να καλέσει σε βοήθεια, αλλά το κανό του πήρε νερά, οπότε κολύμπησε τα υπόλοιπα τέσσερα χιλιόμετρα. Το αγόρι κολυμπούσε για περισσότερες από τέσσερις ώρες για να φτάσει στην ακτή.

Ο έφηβος σήμανε συναγερμό στις 18:00 και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της οικογένειάς του. Η 47χρονη μητέρα και άλλα δύο παιδιά της, ένας 12χρονος και μια οχτάχρονη βρέθηκαν στις 20:30. Τους εντόπισε ελικόπτερο, περίπου 14 χιλιόμετρα από την ακτή και ήταν γατζωμένοι από μια σανίδα κωπηλασίας.

Ο Πολ Μπρέσλαντ, επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης διασωστών Naturaliste Marine Rescue χαρακτήρισε υπεράνθρωπη την προσπάθεια του 13χρονου. «Υπολογίζει ότι τις δύο πρώτες ώρες κολύμπησε φορώντας σωσίβιο. Όμως, πίστευε ότι δεν θα τα κατάφερνε με το σωσίβιο, οπότε το έβγαλε και κολύμπησε τις επόμενες δύο ώρες χωρίς αυτό», δήλωσε ο Μπρέσλαντ στο ABC News.

«Ευτυχώς και οι τρεις φορούσαν σωσίβια, κάτι που συνέβαλε στην επιβίωσή τους. Η αποφασιστικότητα και το θάρρος του 13χρονου τελικά έσωσαν τη ζωή της μητέρας και των αδελφών του», επεσήμανε από την πλευρά του ο Τζέιμς Μπράντλεϊ, της τοπικής αστυνομίας.