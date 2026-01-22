Οι ιδιοκτήτες είχαν κάνει δημόσια έκκληση για να βρεθεί το σκυλί.

Ενώ οι έρευνες για την εύρεση των αγνοουμένων στην πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία που συγκλόνισε τον κόσμο συνεχίζονται, οι πυροσβέστες εντόπισαν και διέσωσαν την Τετάρτη (22/1) τον Μπόρο, έναν σκύλο που βρισκόταν ανάμεσα στη μακρά λίστα αγνοουμένων.

Ο Μπόρο, μια διασταύρωση σνάουτσερ, επέβαινε σε ένα από τα τρένα μαζί με την ιδιοκτήτριά του, Άνα Γκαρθία Αράντα, και την έγκυο αδελφή της. Και οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με τη δεύτερη να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συγγενείς είχαν κάνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, προκειμένου να βρεθεί ο σκύλος. Όπως είχε δηλώσει η Γκαρθία Αράντα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα: «Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα για (την αδελφή μου), τουλάχιστον ελπίζω να μπορέσω να βρω τον Μπόρο».

Η αστυνομία εντόπισε αρχικά το ζώο κοντά στον τόπο της τραγωδίας, αλλά ο σκύλος τράπηκε σε φυγή όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν. Τελικά, οι πυροσβέστες τον διέσωσαν το επόμενο πρωί.

Όπως εξήγησε ένας πυροσβέστης στους δημοσιογράφους: «Γνωρίζαμε από χθες την περιοχή όπου μπορούσε να βρίσκεται και σήμερα εντέλει καταφέραμε να τον βρούμε και τον πάρουμε μαζί μας, επομένως μπορεί να επιστρέψει στην οικογένειά του».