Οι κάτοικοι της περιοχής όπου συνέβη το νέο σιδηροδρομικό ατύχημα έχουν επανειλημμένα παραπονεθεί ότι πρόκειται για ένα «επικίνδυνο τμήμα της γραμμής» επειδή «δεν έχει ούτε πινακίδα ούτε ρυθμίζεται από φανάρια».

Τοπικό τρένο έπεσε σε γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση TVE. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην Καρταχένα στην περιοχή της Μούρθια. «Το τρένο δεν έχει ανατραπεί ούτε εκτροχιαστεί», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων στη Μούρθια.

Έχει προηγηθεί, την Κυριακή, η φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι και άλλο ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Καταλονία προχθές, Τρίτη, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.

Η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif ανέφερε στο X πως η κυκλοφορία στη γραμμή έχει διακοπεί λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

{https://x.com/iluminnatii/status/2014307436148965851?s=20}

Σύμφωνα με την La Opinión de Murcia, η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά στον σταθμό Los Partidas, μεταξύ της περιοχής Alumbres και του δήμου La Unión.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Κέντρο Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης έλαβε κλήση από το Renfe στις 12:04 μ.μ. που ειδοποιούσε για το ατύχημα.

Πυροσβέστες, ασθενοφόρα και προσωπικό Πολιτικής Προστασίας στάλθηκαν στο σημείο.

{https://x.com/cartagena_hoy/status/2014305467556651076?s=20}

Η αιτία του ατυχήματος και ο συνολικός αριθμός των τραυματιών είναι προς το παρόν άγνωστα. Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι επί του παρόντος οι τραυματίες αξιολογούνται, αν και αρχικά φαίνεται να έχουν ελαφρά τραύματα και το ιατρικό προσωπικό εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς τους στο νοσοκομείο.

Οι κάτοικοι της περιοχής όπου συνέβη το σιδηροδρομικό ατύχημα έχουν επανειλημμένα παραπονεθεί ότι πρόκειται για ένα «επικίνδυνο τμήμα της γραμμής» επειδή «δεν έχει ούτε πινακίδα ούτε ρυθμίζεται από φανάρια». Υποστηρίζουν ότι «για να ξέρεις αν έρχεται τρένο, απλώς πρέπει να το ακούσεις».

Προς απεργία οι μηχανοδηγοί

Υπενθυμίζεται ότι το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας κάλεσε χθες σε εθνική απεργία ζητώντας διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια.

Μετά το τραγικό δυστύχημα την Κυριακή, με 43 νεκρούς, ένα τρένο εκτροχιάστηκε προχθές κοντά στη Βαρκελώνη στην Καταλονία αφού έπεσε σε τοιχίο υποστήριξης το οποίο είχε καταρρεύσει στις ράγες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων. Από το δυστύχημα σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερις επιβάτες.

{https://www.facebook.com/reel/883396807956689}

Ένας τρίτος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στο περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο της Βαρκελώνης, χωρίς να υπάρξουν θύματα, όταν βράχος έπεσε στις ράγες λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανακοίνωσε η ένωση μηχανοδηγών SEMAF.

{https://www.youtube.com/watch?v=dFPZKqWXklI}

Είχαν προειδοποιήσει

Η SEMAF είχε προειδοποιήσει την Adif με επιστολή της τον Αύγουστο για σοβαρές φθορές που παρατηρούνταν στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που έχει δει το Reuters.

Στο μεταξύ τα σωστικά συνεργεία που συμμετέχουν στις έρευνες στο σημείο της τραγωδίας στην Αδαμούθ προσπαθούν να εισέλθουν στο δεύτερο βαγόνι του τρένου, που ανήκει στην ισπανική κρατική εταιρεία Renfe, όπου βρίσκεται και το καφέ του συρμού, για να ελέγξουν αν υπάρχουν άλλα πτώματα, επεσήμανε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=BTRsviu05aM}

Επίσης στη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποίησαν γερανούς για να απομακρύνουν ένα από τα τελευταία βαγόνια του τρένου που εκτροχιάστηκε, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Iryo.

Η Adif ανακοίνωσε χθες ότι μείωσε ακόμη περισσότερο το όριο ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτη-Βαρκελόνη, αφού ένας μηχανοδηγός ανέφερε ότι οι σιδηροδρομικές ράγες είναι σε άσχημη κατάσταση σε ένα τμήμα μήκους 78 χιλιομέτρων.

Με πληροφορίες από elespanol, Reuters