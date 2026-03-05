Η απόφαση να μην υποστηρίξει τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά της Τεχεράνης και να μην επιτρέψει τη χρήση των ισπανικών βάσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με τη στρατιωτική υποστήριξη προς ένα μέλος της ΕΕ.

«Η Ισπανία εξετάζει το ενδεχόμενο να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχεται από το Ιράν», αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Pais, που επικαλείται πηγές της ισπανικής κυβέρνησης.

Η απόφαση να μην υποστηρίξει τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά της Τεχεράνης και να μην επιτρέψει τη χρήση των ισπανικών βάσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με τη στρατιωτική υποστήριξη προς ένα μέλος της ΕΕ, όπως η Κύπρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στην πρώτη περίπτωση, αναφέρει η El Pais, πρόκειται για μια επιθετική πράξη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, στερείται νομικής κάλυψης και σαφούς στόχου.

Η δεύτερη είναι μια πράξη αλληλεγγύης για την υπεράσπιση ενός εταίρου που ζητά βοήθεια ενόψει μιας εξωτερικής επίθεσης, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Η μία αποδυναμώνει τη διεθνή τάξη και η άλλη ενισχύει την Ευρώπη», επισημαίνουν οι πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

