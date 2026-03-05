Σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, η κυπριακή κυβέρνηση έθεσε χθες σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών - Ποια είναι η κατάσταση στα καταφύγια

Για ακόμη ένα 24ωρο η Κύπρος παραμένει σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή.

Μετά το πρώτο επεισόδιο τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ακρωτήρι, χθες Τετάρτη ελληνικά F16 αναχαίτισαν drones στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα ήχησε και πάλι συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο.

Σε μια προσπάθεια συντονισμού της πολιτικής προστασίας, οι κυπριακές Αρχές έθεσαν χθες σε λειτουργία μια νέα υπηρεσία SMS.

Η αρχή έγινε το απόγευμα της Τετάρτης με «δοκιμαστικό» μήνυμα, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν τεχνικές δυσκολίες, αλλά και να κατανοήσουν οι πολίτες πως λειτουργεί.

Το πρώτο μήνυμα έλεγε: «Για σκοπούς πρόληψης συστήνεται σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος οι πολιτες να λάβουν τα μέτρα αυτοπροστασίας που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.moi.gov.cy».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγες ώρες αργότερα - και συγκεκριμένα στις 10:45 - ξεκίνησαν να ηχούν και πάλι οι σειρήνες, ενώ οι πολίτες στο Ακρωτήρι έλαβαν ξανά sms - αυτή τη φορά κανονικά.

Μισή ώρα αργότερα ο συναγερμός έληξε και οι πολίτες ενημέρωθηκαν και πάλι σχετικά.

Τι πρέπει να κάνουν οι Κύπριοι αν λάβουν SMS

Σύμφωνα με την κυπριακή Πολιτική Προστασία, σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

1. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία.

2. Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

3. Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

4. Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

5. Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgulg1ca9w15?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αυτά είναι τα καταφύγια

Το philenews, μέσω της εφαρμογής «SafeCY», επισκέφθηκε καταφύγια σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας ούτως ώστε να εξακριβώσει κατά πόσο διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για να φιλοξενηθεί ο άμαχος πληθυσμός του νησιού.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, τα περισσότερα καταφύγια είναι υπόγειοι χώροι στάθμευσης, όπου βρίσκονται σταθμευμένα οχήματα ενοίκων διαμερισμάτων ή υπαλλήλων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Άλλοι χρησιμοποιούνται ως αποθήκες καταστημάτων, ενώ σε μερικές περιπτώσεις οι χώροι του καταφυγίου είναι γεμάτοι με ακαθαρσίες και σκουπίδια.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε δηλώσεις της στη Λευκωσία, μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου, η διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, ανέφερε ότι υπάρχουν περίπου 2.500 καταφύγια στη διάθεση των πολιτών, παγκύπρια, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε κάλυψη περίπου 40% – 45% του πληθυσμού.